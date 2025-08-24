https://ukraina.ru/20250824/massirovannaya-ataka-glavnoe-na-1300-24-avgusta-1067556033.html

Массированная атака. Главное на 13:00 24 августа

Массированная атака. Главное на 13:00 24 августа

Украинские военные попытались совершить массированную атаку БПЛА на регионы России, приуроченную ко Дню независимости Украины

Утром 24 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областей, Республики Крым и Республики Татарстан", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как написал в своём телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, обломки дрона, сбитого над портом Усть-Луга, вызвали пожар."Утром 24 августа над портом Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным пострадавших нет", — указал Дрозденко.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 5 ударов по территории этого региона России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 8 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 34 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 34 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Новая Каховка — 3; Великая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 5; Малая Лепетиха — 7; Голая Пристань — 4; Каховка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Каховка и Корсунка.Утром 24 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе сёла Бессоновка и Чайки атакованы 4 беспилотниками. В селе Чайки повреждены 2 частных домовладения и автобус. Сегодня рано утром в селе Бессоновка в результате атаки беспилотника на МКД повреждено остекление", — отмечалось в сводке.В Борисовском районе сёла Грузское, Байцуры, Зозули и Стригуны атакованы 4 беспилотниками. В селе Байцуры повреждён частный дом. От ударов беспилотников сегодня ночью в селе Грузское повреждены 2 легковых автомобиля, в селе Зозули — частный дом и легковой автомобиль.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Двулучное, Казинка, Солоти и Шведуновка, а также хутору Леоновка нанесены удары 10 беспилотников, 7 из которых подавлены и сбиты. В селе Солоти повреждён инфраструктурный объект связи."В Грайворонском муниципальном округе село Мокрая Орловка подверглось обстрелу с применением 7 боеприпасов. Без последствий", — указывалось в сводке.В Краснояружском районе посёлки Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 6 боеприпасов, и атакам 11 беспилотников."В селе Репяховка в результате атаки FPV-дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. За прошедший день ранены 3 мирных жителя. В районе села Репяховка вследствие подрыва легкового автомобиля на взрывном устройстве ранен мужчина. В Ракитянской ЦРБ ему оказана помощь, госпитализация не потребовалась. Автомобиль получил повреждения. В районе посёлка Красная Яруга в результате удара дрона по легковому автомобилю ранены двое. Мужчина и женщина госпитализированы в областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести", — сообщил губернатор.Транспортное средство повреждено. Сегодня ночью в посёлке Красная Яруга в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территории коммерческого предприятия повреждены 2 грузовых автомобиля и административное здание. Также повреждены два легковых автомобиля.Посёлок Прохоровка атакован беспилотником. На территории одного из предприятий загорелось оборудование — пожарными расчётами очаги возгорания ликвидированы.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Ржевка совершены атаки 16 беспилотников, из которых 10 подавлены и сбиты. В городе Шебекино повреждён легковой автомобиль, в селе Муром — 2 частных домовладения.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале рассказал о жертвах украинской атаки на регион."Очередные подлые атаки украинских нацистов по нашему приграничью. ВСУ целенаправленно атаковали FPV – дронами гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшим – скорейшего выздоровления!" — сначала сообщил он.Затем он уточнил информацию по ещё одному происшествию."Уточненная информация по последствиям в поселке Свень – Транспортная. В результате варварской атаки ВСУ, к сожалению, ранен ребенок 2013 года рождения. Мальчик доставлен в детскую областную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал Богомаз.Днём 24 августа врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о массированной атаке на Рыльск."Под ударом врага Рыльск. Зафиксировано несколько ударов по городу. Есть повреждения жилых домов. Пострадал 38-летний мужчина. У него осколочное слепое ранение мягких тканей левой голени. Ему оказана медицинская помощь. Информация о последствиях уточняется", — указал Хинштейн в 11:47.Он призвал земляков не пренебрегать мерами безопасности.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Украинские оценки происходящего на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "ВСУ могут лишь продлить свою агонию. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

