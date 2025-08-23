https://ukraina.ru/20250823/usatyy-yastreb-k-byvshemu-sovetniku-trampa-prishli-s-obyskom-1067529076.html

Усатый ястреб. К бывшему советнику Трампа пришли с обыском

Усатый ястреб. К бывшему советнику Трампа пришли с обыском - 23.08.2025 Украина.ру

Усатый ястреб. К бывшему советнику Трампа пришли с обыском

Федеральное бюро расследований США провело обыски в доме и рабочем офисе Джона Болтона, занимавшего должность советника по национальной безопасности во время первого президентского срока Дональда Трампа.

2025-08-23T16:39

2025-08-23T16:39

2025-08-23T16:39

эксклюзив

сша

вьетнам

венесуэла

дональд трамп

кэш патель

республиканская партия

демократическая партия

фбр

джон болтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102486/28/1024862885_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_938d84de1edac1c911c278b6fd0113bb.jpg

Как сообщают американские медиа, это было сделано по личному распоряжению директора ФБР Кэша Пателя в рамках расследования, связанного с разглашением государственной тайны, которое было открыто ещё в 2020 году — после того, как Болтон был отправлен Трампом в отставку.Уволенный советник опубликовал книгу "Комната, где это произошло", рассказывая о своём участии в переговорах, которые проходили в ситуативной комнате Белого дома. Болтон обнародовал в ней секретную информацию и жёстко критиковал внешнюю политику Трампа, называя его слишком слабым политиком.Причина? Президент США не следовал советам неоконсервативных ястребов, которые требовали от него бомбить всех подряд — начиная с Ирана и КНДР и заканчивая Венесуэлой и Кубой."По прошествии нескольких лет „Комната“ будет читаться не как книга о Трампе, а как книга о Болтоне и ему подобных — злых, не очень далёких и потому постоянно позорящих себя торговцах войной. К сожалению, эти люди не унывают и продолжают толкать свой товар на благодарном вашингтонском рынке", — прозорливо отмечал пять лет назад американист Дмитрий Дробницкий.Скандальный бестселлер вышел как раз накануне президентских выборов 2020 года, явно подыгрывая кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену. Либеральные журналисты сразу начали приглашать Болтона на эфиры.И этот человек с характерными усами — отличительный внешний признак американских правых старой закалки — стал постоянным гостем ведущих американских телеканалов, сыграв свою роль в поражении Трампа.Когда Дональд Трамп вернулся на президентский пост, Джон Болтон понял, что ему припомнят разглашение конфиденциальной информации, которое было сделано с целью политического предательства в результате сговора с такими же воинственными неоконами из лагеря демократов.Эти опасения усилились после того, как президент предложил на пост директора ФБР кандидатуру Кэша Пателя, известного своей критикой в адрес представителей "глубинного государства".Напуганный его назначением, Болтон сравнил Пателя с Лаврентием Берией, заявляя, что трамписты готовятся к репрессиям. И хотя бывшему советнику по нацбезопасности пока не предъявили никаких обвинений, ему, возможно, придётся ответить перед законом за разглашение государственной тайны — учитывая беспрецедентно резкие выражения, в которых высказался о своём бывшем соратнике президент США."Я не фанат Джона Болтона. Он, по сути, полный подонок. Как вы знаете, он был одним из тех, кто заставил Буша устроить эти нелепые бомбардировки на Ближнем Востоке. Болтон всегда хочет убивать людей", — заявил Дональд Трамп, добавив, что он узнал об обысках у Болтона из выпуска новостей.Это очень точная характеристика, потому что Джон Болтон действительно является одним из самых одиозных персоналий американской политики, выделяясь на её общем неприглядном фоне особой кровожадностью и двуличностью.Будущий советник президента США начал свою карьеру в рядах студенческой организации, поддерживавшей Барри Голдуотера — фанатичного врага Советского Союза, который требовал сбросить на Вьетнам ядерные бомбы и открыто призывал к новой мировой войне, чтобы остановить "глобальное наступление коммунизма".Сам Болтон тоже поддерживал американскую агрессию против Вьетнама. Однако при этом он добился отсрочки от призыва в армию, а потом вступил в Национальную гвардию, чтобы проходить службу на территории США."Признаюсь, у меня не было желания умирать на рисовых полях Юго-Восточной Азии. Я считал войну во Вьетнаме уже проигранной", — цинично вспоминал в своих мемуарах Болтон.Воинственный молодой республиканец категорически не хотел сражаться в окопах за "ценности демократии и свободы". Он предпочитал выступать за продолжение бойни, укрывшись от неё в глубоком тылу — как это делают сейчас его идейные единомышленники на Украине.Болтон быстро выделился среди многочисленных антикоммунистов, определявших американскую политику в ходе Холодной войны, и во время правления Рональда Рейгана его наняли на работу в президентскую администрацию.В скором времени Джон оказался вовлечён в международный скандал, связанный с финансированием боевиков, которые боролись против социалистического правительства Никарагуа, а также активно занимались торговлей наркотиками. Издание Nation посвятило этому статью под лаконичным заголовком: "Джон Болтон: союзник наркоторговцев".Подрывная деятельность против недружественных Америке государств была для Болтона чем-то вроде профессиональной специализации. Он совершенно серьёзно обвинял Фиделя Кастро в экспорте секретного биологического оружия.Хотя эти вымыслы, направленные на то, чтобы спровоцировать военное вторжение на Кубу, были встречены в США со скептицизмом и насмешками.Кроме того, усатый ястреб добивался "смены режима" в Северной Корее и участвовал в подготовке переворота против законно избранного руководства Венесуэлы — о чём он впоследствии хвастливо писал в собственной книге.Звёздным часом этого кровожадного политика стала интервенция против Ирака. По словам конгрессмена Генри Уоксмена, Болтон настойчиво призывал к войне, заявляя, что Саддам Хусейн якобы собирается получить из Африки урановую руду для производства ядерного оружия.Хотя впоследствии оказалось, что эти домыслы были основаны на умышленно подделанных документах.Именно про эту грязную историю вспомнил сегодня Трамп, справедливо называя Болтона "полным подонком". Хотя в 2019 году он сам нанял этого персонажа на работу, рассчитывая, что это задобрит тогдашнее руководство Республиканской партии, которое практически поголовно участвовало в организации нападения на Ирак.В последнее время Болтон резко критиковал Белый дом за политику в отношении Украины, требуя поставить Зеленскому новое оружие и кредиты, а также усилить санкционное давление на Россию.Ослабление его политических позиций станет серьёзным ударом по американской партии войны, которая активно препятствует любым попыткам урегулирования украинского кризиса.Читайте также: Американская парадигма: Трамп готов на революционную реформу в США по совету Путина

сша

вьетнам

венесуэла

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, сша, вьетнам, венесуэла, дональд трамп, кэш патель, республиканская партия, демократическая партия, фбр, джон болтон