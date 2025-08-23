"Их там быть не должно": военный политолог о недопустимости захода войск НАТО на территорию Украины
Москва занимает принципиальную и бескомпромиссную позицию относительно недопустимости размещения войск НАТО на Украине, что является одним из ключевых условий любой договоренности о безопасности. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Комментируя возможные форматы будущих гарантий безопасности, Ермаков выразил серьезные сомнения в ближайшей реализации планов ЕС по развертыванию "миротворческих миссий" на Украине.
"Что касается различных миротворческих контингентов, об этом пока говорить рано. Я лично не верю, что европейцы смогут в ближайшее время такие контингенты сформировать, а Россия — их принять", — заявил политолог.
При этом эксперт подчеркнул, что даже теоретические обсуждения подобных сценариев должны учитывать фундаментальные подходы России к вопросам региональной безопасности.
Ермаков четко обозначил неприемлемый для Москвы сценарий: "Тем более, что у нас жесткая позиция касательно присутствия натовских армий на территории Украины — их там быть не должно", — подытожил собеседник издания.
