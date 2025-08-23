https://ukraina.ru/20250823/ikh-tam-byt-ne-dolzhno-voennyy-politolog-o-nedopustimosti-zakhoda-voysk-nato-na-territoriyu-ukrainy-1067405936.html

"Их там быть не должно": военный политолог о недопустимости захода войск НАТО на территорию Украины

Москва занимает принципиальную и бескомпромиссную позицию относительно недопустимости размещения войск НАТО на Украине, что является одним из ключевых условий любой договоренности о безопасности. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков

Комментируя возможные форматы будущих гарантий безопасности, Ермаков выразил серьезные сомнения в ближайшей реализации планов ЕС по развертыванию "миротворческих миссий" на Украине. При этом эксперт подчеркнул, что даже теоретические обсуждения подобных сценариев должны учитывать фундаментальные подходы России к вопросам региональной безопасности.Ермаков четко обозначил неприемлемый для Москвы сценарий: "Тем более, что у нас жесткая позиция касательно присутствия натовских армий на территории Украины — их там быть не должно", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.О том, какие рычаги сейчас есть у Трампа, чтобы повлиять на Зеленского — в материале Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине".

