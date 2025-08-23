"Их там быть не должно": военный политолог о недопустимости захода войск НАТО на территорию Украины - 23.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250823/ikh-tam-byt-ne-dolzhno-voennyy-politolog-o-nedopustimosti-zakhoda-voysk-nato-na-territoriyu-ukrainy-1067405936.html
"Их там быть не должно": военный политолог о недопустимости захода войск НАТО на территорию Украины
"Их там быть не должно": военный политолог о недопустимости захода войск НАТО на территорию Украины - 23.08.2025 Украина.ру
"Их там быть не должно": военный политолог о недопустимости захода войск НАТО на территорию Украины
Москва занимает принципиальную и бескомпромиссную позицию относительно недопустимости размещения войск НАТО на Украине, что является одним из ключевых условий любой договоренности о безопасности. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
2025-08-23T08:30
2025-08-23T08:30
новости
украина
россия
москва
дональд трамп
владимир зеленский
нато
украина.ру
миротворец
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061429323_0:11:1440:821_1920x0_80_0_0_1d86aed861fca082535dfe3f7cec510c.jpg
Комментируя возможные форматы будущих гарантий безопасности, Ермаков выразил серьезные сомнения в ближайшей реализации планов ЕС по развертыванию "миротворческих миссий" на Украине. При этом эксперт подчеркнул, что даже теоретические обсуждения подобных сценариев должны учитывать фундаментальные подходы России к вопросам региональной безопасности.Ермаков четко обозначил неприемлемый для Москвы сценарий: "Тем более, что у нас жесткая позиция касательно присутствия натовских армий на территории Украины — их там быть не должно", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.О том, какие рычаги сейчас есть у Трампа, чтобы повлиять на Зеленского — в материале Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине".
https://ukraina.ru/20250821/1067404712.html
украина
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061429323_83:0:1363:960_1920x0_80_0_0_123df6cd6726aa40f587143bb8882a35.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, москва, дональд трамп, владимир зеленский, нато, украина.ру, миротворец, ес, главные новости, сво, дзен новости сво, военный эксперт, новости украины, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Украина.ру, Миротворец, ЕС, Главные новости, СВО, дзен новости СВО, военный эксперт, Новости Украины, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

"Их там быть не должно": военный политолог о недопустимости захода войск НАТО на территорию Украины

08:30 23.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
- РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
Читать в
ДзенTelegram
Москва занимает принципиальную и бескомпромиссную позицию относительно недопустимости размещения войск НАТО на Украине, что является одним из ключевых условий любой договоренности о безопасности. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Комментируя возможные форматы будущих гарантий безопасности, Ермаков выразил серьезные сомнения в ближайшей реализации планов ЕС по развертыванию "миротворческих миссий" на Украине.
"Что касается различных миротворческих контингентов, об этом пока говорить рано. Я лично не верю, что европейцы смогут в ближайшее время такие контингенты сформировать, а Россия — их принять", — заявил политолог.
При этом эксперт подчеркнул, что даже теоретические обсуждения подобных сценариев должны учитывать фундаментальные подходы России к вопросам региональной безопасности.
Ермаков четко обозначил неприемлемый для Москвы сценарий: "Тем более, что у нас жесткая позиция касательно присутствия натовских армий на территории Украины — их там быть не должно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.
О том, какие рычаги сейчас есть у Трампа, чтобы повлиять на Зеленского — в материале Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине".
Владимир Орлов интервью - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
21 августа, 17:24
Владимир Орлов: Россия накрыла важный завод в Мукачево, но до прорыва фронта ВСУ в Донбассе еще далекоМы на СВО пока не видели ни одной оперативно-тактической операции, которая была бы проведена силами нескольких бригад и продвинула бы линию фронта на 25-30 километров. Такого еще не делали ни мы, ни противник. Пока на бои по-прежнему идут в тактической полосе
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМоскваДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОУкраина.руМиротворецЕСГлавные новостиСВОдзен новости СВОвоенный экспертНовости УкраиныАналитикаУкраина аналитикааналитика событий на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13Соучастник убийства генерала Москалика признался, что наблюдал за ним и доставлял бомбу, он полностью признал свою вину, сообщает ФСБ
10:12ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над югом России
10:11ВС РФ наносят удары по целям врага в Киеве
09:54Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни
09:30Чего боится Зеленский, что задумал Трамп и какой концлагерь создают на Украине — Гаспарян
09:19Главное за ночь 23 августа
09:00Прорыв ВС РФ к Золотому Колодезю перерос в оперативную проблему ВСУ — Анпилогов
08:52Опаснее Ассанжа. Как американец отказался шпионить в России и укрылся от ФБР в Петербурге
08:45"Наступление в Брянской области не принесет ВСУ результатов": эксперт о возможной атаке на приграничье
08:30"Их там быть не должно": военный политолог о недопустимости захода войск НАТО на территорию Украины
07:30"Размен в маневренной войне будет невыгоден ВСУ" — Анпилогов о преимуществах Армии России
06:35"Окружение Покровска будет трудно осуществить": Анпилогов о сценариях развития наступления ВС РФ
06:15Нельзя заменить одну тематику на другую: Дробницкий о невозможности отложить украинский вопрос
05:45"Украинцы будут продолжать стрелять": политолог о заморозке и неизбежности продолжения конфликта
05:34Александр Казаков: Если Трамп хочет выжить, ему остается рассчитывать только на Россию и лично на Путина
05:33Вакарчук-легенда, юбилей Энтина, американцы на "Интервидении" – что пели на этой неделе. События культуры
05:32ВСУ могут лишь продлить свою агонию. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
05:30Основной рычаг давления на Киев и ЕС: почему Трамп заявляет, что нужно учитывать мнение России
05:15"Европейцы на пороге принятия стратегического решения": Бардин о выборе между Трампом и deep state
05:00"Украина будет де-факто натовским полигоном": политолог о последствиях планов Запада по урегулированию
Лента новостейМолния