https://ukraina.ru/20250627/blizhnevostochnyy-krizis-posledstviya-dlya-ukrainy-uroki-dlya-rossii-konferentsiya-ukrainskoe-dose-1064369161.html

Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России. Конференция "Украинское досье"

Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России. Конференция "Украинское досье" - 27.06.2025 Украина.ру

Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России. Конференция "Украинское досье"

Пресс-конференция на тему: "Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России".Участники:- член Комитета Государственной Думы Российской... Украина.ру, 27.06.2025

2025-06-27T13:03

2025-06-27T13:03

2025-06-27T13:03

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евгений федоров

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Пресс-конференция на тему: "Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России".Участники:- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам Евгений ФЁДОРОВ;- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации Богдан БЕЗПАЛЬКО;- директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;- политтехнолог Михаил ПАВЛИВ.Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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