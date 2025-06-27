Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России. Конференция "Украинское досье"
Пресс-конференция на тему: "Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России".
Участники:
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам Евгений ФЁДОРОВ;
- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;
- политтехнолог Михаил ПАВЛИВ.
Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
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Участники:
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам Евгений ФЁДОРОВ;
- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;
- политтехнолог Михаил ПАВЛИВ.
Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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