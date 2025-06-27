Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России. Конференция "Украинское досье" - 27.06.2025 Украина.ру
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Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России. Конференция "Украинское досье"
Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России. Конференция "Украинское досье" - 27.06.2025 Украина.ру
Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России. Конференция "Украинское досье"
Пресс-конференция на тему: "Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России".Участники:- член Комитета Государственной Думы Российской... Украина.ру, 27.06.2025
2025-06-27T13:03
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Пресс-конференция на тему: "Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России".Участники:- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам Евгений ФЁДОРОВ;- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации Богдан БЕЗПАЛЬКО;- директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;- политтехнолог Михаил ПАВЛИВ.Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, украина, россия, евгений федоров, михаил павлив, украина.ру, вконтакте, видео
Видео, Украина, Россия, Евгений Федоров, Михаил Павлив, Украина.ру, Вконтакте

Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России. Конференция "Украинское досье"

13:03 27.06.2025
 
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Пресс-конференция на тему: "Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России".

Участники:
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам Евгений ФЁДОРОВ;
- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;
- политтехнолог Михаил ПАВЛИВ.

Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

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Заголовок открываемого материала
13:12ВС РФ освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
13:03Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России. Конференция "Украинское досье"
12:59Рекорд: стали известны интересные подробности удара ВС РФ по украинскому аэродрому
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