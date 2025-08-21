"Зеленский и его друзья из Европы - больные подростки-эмо". Украинские эксперты о ситуации в стране - 21.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250821/zelenskiy-i-ego-druzya-iz-evropy---bolnye-podrostki-emo-ukrainskie-eksperty-o-situatsii-v-strane-1067355629.html
"Зеленский и его друзья из Европы - больные подростки-эмо". Украинские эксперты о ситуации в стране
"Зеленский и его друзья из Европы - больные подростки-эмо". Украинские эксперты о ситуации в стране - 21.08.2025 Украина.ру
"Зеленский и его друзья из Европы - больные подростки-эмо". Украинские эксперты о ситуации в стране
В украинском экспертном сообществе обсуждают итоги встречи Трампа с Зеленским и компанией, и думают, существуют ли пути, по которым Киев, возможно, ещё может уйти от угрозы потери государственности.
2025-08-21T06:04
2025-08-21T06:04
эксклюзив
украина
россия
европа
дональд трамп
владимир зеленский
олег царев
сбу
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065893434_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_90c9ef289f420c60805647ef29b5a457.jpg
Покинувшая страну украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко отметила, что Зеленский и компания поддерживающих его лиц во время встречи с Дональдом Трампом "напоминали подростков-эмо, которые застряли в мире комиксов и сказочных персонажей"."Правда, из-за таких вот подростков страдают миллионы людей, причём по всему миру.Всем очевидно, что у Зеленского два пути:Но все продолжают делать вид, будто есть некий третий вариант.И Зеленский, и его "друзья" из Европы неизлечимо больны. Перед ними — призраки, которых видят только они", — написала Панченко в своём телеграм-канале.Она добавила, что теперь "рассыпалось вдребезги то, из-за чего и началась война", по её словам, "НАТО — витрина, которая совершенно пуста".После встречи в Белом Доме у Зеленского начинается бункерное время, когда он может сводить счёты с политическими оппонентами, которых посадил в тюрьму, узниками концлагерей СБУ — свидетелями преступлений его режима против прав человека, считает сам находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Поэтому я обратился с официальным письмом к послу США в Украине Джули Девис, послу КНР на Украине Ма Шэнкуну, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, постпредам государств-членов Совета Безопасности ООН с настоятельной просьбой обеспечить безопасность политических заключённых, направить мониторинговые миссии и обеспечить защиту (соблюдение прав) политзаключённых", — сообщил нардеп в своём блоге, призвав всех поддержать его пост в соцсети Х.Пока сложно сказать, сколько времени будет у Зеленского для этой зачистки. Политический аналитик, бывший депутат Рады Олег Царёв предостерегает от излишнего оптимизма."С моей точки зрения, каких-то особых подвижек от Зеленского и его группы сопровождения Трамп не добился. От встречи ждали, что Трамп продавит Зеленского на добровольную сдачу Донбасса. Этого не произошло", — написал он в своём телеграм-канале.По мнению аналитика, многие надеялись, что конфликт чудесным образом закончится."К сожалению, чуда не произошло. Русской армии придётся добиваться победы на фронте, даром победу нам никто не отдаст", — констатировал Царёв.Зеленского не лишили помощи, не урезали предоставление финансов, оружия и разведданных, потому война продлится, заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Он в эфире интернет-канала Politeka отметил, что "если бы американцы стали в позу относительно финансовой помощи, то к зиме были бы проблемы с денежным довольствием военным и соцвыплатами".Боевые действия тем временем продолжаются. В Киеве опасаются, что Украину могут отрезать от моря. Так, украинский политолог Юрий Дудкин предположил, что наступление российских войск будет ускоряться и на севере, и на юге."Их (ВС РФ — ред.) главная задача — это взять крупные украинские центры под контроль на севере и отрезать Украину от Чёрного моря, чтобы вообще забыли о том, что оттуда может поступать какая-то помощь (киевскому режиму — ред.)", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*, уточнив, что поставки оружия идут, в том числе, через Одессу.Он добавил, что Киеву придётся несладко и по той причине, что "какое бы оружие ни дали Украине, оно ничто по сравнению с тем, что нет людских ресурсов — не просто „мяса“, как их видят на Банковой, а нет военных специалистов".Что до России, то надежды многих на Трампа напрасны, что бы он там ни говорил, считает российский писатель и политик Захар Прилепин. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что Трамп преподносит как великий дар то, что Россия и так уже отвоевала. Все его разногласия с Киевом и с Европой — лишь видимость."Между тем, Зеленский, конечно, не делал до сих пор ничего, что нарушало бы логику Трампа. Равно как и Европа действует во всём той же логике Трампа. Чего бы они там ни говорили вслух. Но эту часть реальности российская политология воспринимать не желает", — сказал Прилепин.По его словам, в России в "друга Трампа" очень хочется верить "финансовому блоку, нацеленному на Запад, хочется части политического истеблишмента, желающего вернуться на дачи под Ниццей и в европейские клубы солидных господ, хочется нашим горе-националистам, млеющим от внимания „белого человека“, и части культурной прослойки, желающей вернуться на красные дорожки западного кино".Не так уж и мало, ведь эти "верующие в Трампа" имеют в России достаточно большое влияние.* признан в РФ иноагентомПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Людей на Украине отрезвляют только калёное железо и бомбы". Украинские эксперты о происходящем И в статье Михаила Павлива "Гарантии безопасности Украины и новый международный порядок. Чего хотят Россия, Украина, США и Европа"
украина
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065893434_182:0:1142:720_1920x0_80_0_0_524a5b471bb8afff78419d00f6ff4cce.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир зеленский, олег царев, сбу, нато, оон
Эксклюзив, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Олег Царев, СБУ, НАТО, ООН

"Зеленский и его друзья из Европы - больные подростки-эмо". Украинские эксперты о ситуации в стране

06:04 21.08.2025
 
© Украина.руЭксперты
Эксперты - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В украинском экспертном сообществе обсуждают итоги встречи Трампа с Зеленским и компанией, и думают, существуют ли пути, по которым Киев, возможно, ещё может уйти от угрозы потери государственности.
Покинувшая страну украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко отметила, что Зеленский и компания поддерживающих его лиц во время встречи с Дональдом Трампом "напоминали подростков-эмо, которые застряли в мире комиксов и сказочных персонажей".
"Правда, из-за таких вот подростков страдают миллионы людей, причём по всему миру.
Всем очевидно, что у Зеленского два пути:
  1. 1
    сохранить человеческие жизни;
  2. 2
    отправить людей на смерть.
Но все продолжают делать вид, будто есть некий третий вариант.
И Зеленский, и его "друзья" из Европы неизлечимо больны. Перед ними — призраки, которых видят только они", — написала Панченко в своём телеграм-канале.
Она добавила, что теперь "рассыпалось вдребезги то, из-за чего и началась война", по её словам, "НАТО — витрина, которая совершенно пуста".
После встречи в Белом Доме у Зеленского начинается бункерное время, когда он может сводить счёты с политическими оппонентами, которых посадил в тюрьму, узниками концлагерей СБУ — свидетелями преступлений его режима против прав человека, считает сам находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
"Поэтому я обратился с официальным письмом к послу США в Украине Джули Девис, послу КНР на Украине Ма Шэнкуну, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, постпредам государств-членов Совета Безопасности ООН с настоятельной просьбой обеспечить безопасность политических заключённых, направить мониторинговые миссии и обеспечить защиту (соблюдение прав) политзаключённых", — сообщил нардеп в своём блоге, призвав всех поддержать его пост в соцсети Х.
Пока сложно сказать, сколько времени будет у Зеленского для этой зачистки. Политический аналитик, бывший депутат Рады Олег Царёв предостерегает от излишнего оптимизма.
"С моей точки зрения, каких-то особых подвижек от Зеленского и его группы сопровождения Трамп не добился. От встречи ждали, что Трамп продавит Зеленского на добровольную сдачу Донбасса. Этого не произошло", — написал он в своём телеграм-канале.
По мнению аналитика, многие надеялись, что конфликт чудесным образом закончится.
"К сожалению, чуда не произошло. Русской армии придётся добиваться победы на фронте, даром победу нам никто не отдаст", — констатировал Царёв.
Зеленского не лишили помощи, не урезали предоставление финансов, оружия и разведданных, потому война продлится, заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Он в эфире интернет-канала Politeka отметил, что "если бы американцы стали в позу относительно финансовой помощи, то к зиме были бы проблемы с денежным довольствием военным и соцвыплатами".
Боевые действия тем временем продолжаются. В Киеве опасаются, что Украину могут отрезать от моря. Так, украинский политолог Юрий Дудкин предположил, что наступление российских войск будет ускоряться и на севере, и на юге.
"Их (ВС РФ — ред.) главная задача — это взять крупные украинские центры под контроль на севере и отрезать Украину от Чёрного моря, чтобы вообще забыли о том, что оттуда может поступать какая-то помощь (киевскому режиму — ред.)", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*, уточнив, что поставки оружия идут, в том числе, через Одессу.
Он добавил, что Киеву придётся несладко и по той причине, что "какое бы оружие ни дали Украине, оно ничто по сравнению с тем, что нет людских ресурсов — не просто „мяса“, как их видят на Банковой, а нет военных специалистов".
Что до России, то надежды многих на Трампа напрасны, что бы он там ни говорил, считает российский писатель и политик Захар Прилепин. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что Трамп преподносит как великий дар то, что Россия и так уже отвоевала. Все его разногласия с Киевом и с Европой — лишь видимость.
"Между тем, Зеленский, конечно, не делал до сих пор ничего, что нарушало бы логику Трампа. Равно как и Европа действует во всём той же логике Трампа. Чего бы они там ни говорили вслух. Но эту часть реальности российская политология воспринимать не желает", — сказал Прилепин.
По его словам, в России в "друга Трампа" очень хочется верить "финансовому блоку, нацеленному на Запад, хочется части политического истеблишмента, желающего вернуться на дачи под Ниццей и в европейские клубы солидных господ, хочется нашим горе-националистам, млеющим от внимания „белого человека“, и части культурной прослойки, желающей вернуться на красные дорожки западного кино".
Не так уж и мало, ведь эти "верующие в Трампа" имеют в России достаточно большое влияние.
* признан в РФ иноагентом
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Людей на Украине отрезвляют только калёное железо и бомбы". Украинские эксперты о происходящем
И в статье Михаила Павлива "Гарантии безопасности Украины и новый международный порядок. Чего хотят Россия, Украина, США и Европа"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийОлег ЦаревСБУНАТОООН
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Российскими системами ПВО в течение ночи было уничтожено 49 украинских беспилотников — Минобороны РФ
07:24Движение поездов на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области возобновлено — РЖД
07:21Россия нанесла самый масштабный комбинированный удар по Украине за последнее время. Атаки происходили в ночное время по целому ряду регионов
07:21Российские военные ночью ударили по целям на Украине
07:00Дмитрий Краснов: Трамп боится вновь попасть под пулю, поэтому затягивает войну на Украине
06:50"Для вывоза убитых и раненых не хватает машин": военный эксперт о катастрофических потерях ВСУ
06:30"С Украины почти все уедут": эксперт назвал самый эффективный способ давления Вашингтона на Киев
06:08Французы и британцы едут "сдерживать" Путина, Трампу мешают демократы. Украина в международном контексте
06:04"Зеленский и его друзья из Европы - больные подростки-эмо". Украинские эксперты о ситуации в стране
06:00Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне
05:57"Люди-карманы" Зеленского: короеды, после которых на Украине не останется вообще ничего
05:30"Сырский стал чаще изменять свои решения": Алехин рассказал о хаотичных действиях главкома ВСУ
05:15"Для Украины это был бы конец": Каргин раскрыл, от чего Европа спасла Зеленского в Вашингтоне
05:00"BlackRock и другие финансовые структуры": Бардин назвал истинных бенефициаров украинского проекта
04:45Украинский кейс — это не суть переговоров: эксперт заявил о второстепенной роли Киева в большой игре
04:30"Смысла в этой встрече нет": Бардин о том, состоятся ли переговоры между Путиным и Зеленским
04:24ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:00"Они активно подлизывались к Трампу": эксперт раскрыл истинную миссию евролидеров в Вашингтоне
03:49Стратегическая авиация ВКС России осуществила пуск ракет по целям на Украине
03:37Более пяти вражеских БПЛА уничтожили силы ПВО в Воронежской области
Лента новостейМолния