https://ukraina.ru/20250821/zelenskiy-i-ego-druzya-iz-evropy---bolnye-podrostki-emo-ukrainskie-eksperty-o-situatsii-v-strane-1067355629.html

"Зеленский и его друзья из Европы - больные подростки-эмо". Украинские эксперты о ситуации в стране

"Зеленский и его друзья из Европы - больные подростки-эмо". Украинские эксперты о ситуации в стране - 21.08.2025 Украина.ру

"Зеленский и его друзья из Европы - больные подростки-эмо". Украинские эксперты о ситуации в стране

В украинском экспертном сообществе обсуждают итоги встречи Трампа с Зеленским и компанией, и думают, существуют ли пути, по которым Киев, возможно, ещё может уйти от угрозы потери государственности.

2025-08-21T06:04

2025-08-21T06:04

2025-08-21T06:04

эксклюзив

украина

россия

европа

дональд трамп

владимир зеленский

олег царев

сбу

нато

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065893434_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_90c9ef289f420c60805647ef29b5a457.jpg

Покинувшая страну украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко отметила, что Зеленский и компания поддерживающих его лиц во время встречи с Дональдом Трампом "напоминали подростков-эмо, которые застряли в мире комиксов и сказочных персонажей"."Правда, из-за таких вот подростков страдают миллионы людей, причём по всему миру.Всем очевидно, что у Зеленского два пути:Но все продолжают делать вид, будто есть некий третий вариант.И Зеленский, и его "друзья" из Европы неизлечимо больны. Перед ними — призраки, которых видят только они", — написала Панченко в своём телеграм-канале.Она добавила, что теперь "рассыпалось вдребезги то, из-за чего и началась война", по её словам, "НАТО — витрина, которая совершенно пуста".После встречи в Белом Доме у Зеленского начинается бункерное время, когда он может сводить счёты с политическими оппонентами, которых посадил в тюрьму, узниками концлагерей СБУ — свидетелями преступлений его режима против прав человека, считает сам находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Поэтому я обратился с официальным письмом к послу США в Украине Джули Девис, послу КНР на Украине Ма Шэнкуну, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, постпредам государств-членов Совета Безопасности ООН с настоятельной просьбой обеспечить безопасность политических заключённых, направить мониторинговые миссии и обеспечить защиту (соблюдение прав) политзаключённых", — сообщил нардеп в своём блоге, призвав всех поддержать его пост в соцсети Х.Пока сложно сказать, сколько времени будет у Зеленского для этой зачистки. Политический аналитик, бывший депутат Рады Олег Царёв предостерегает от излишнего оптимизма."С моей точки зрения, каких-то особых подвижек от Зеленского и его группы сопровождения Трамп не добился. От встречи ждали, что Трамп продавит Зеленского на добровольную сдачу Донбасса. Этого не произошло", — написал он в своём телеграм-канале.По мнению аналитика, многие надеялись, что конфликт чудесным образом закончится."К сожалению, чуда не произошло. Русской армии придётся добиваться победы на фронте, даром победу нам никто не отдаст", — констатировал Царёв.Зеленского не лишили помощи, не урезали предоставление финансов, оружия и разведданных, потому война продлится, заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Он в эфире интернет-канала Politeka отметил, что "если бы американцы стали в позу относительно финансовой помощи, то к зиме были бы проблемы с денежным довольствием военным и соцвыплатами".Боевые действия тем временем продолжаются. В Киеве опасаются, что Украину могут отрезать от моря. Так, украинский политолог Юрий Дудкин предположил, что наступление российских войск будет ускоряться и на севере, и на юге."Их (ВС РФ — ред.) главная задача — это взять крупные украинские центры под контроль на севере и отрезать Украину от Чёрного моря, чтобы вообще забыли о том, что оттуда может поступать какая-то помощь (киевскому режиму — ред.)", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*, уточнив, что поставки оружия идут, в том числе, через Одессу.Он добавил, что Киеву придётся несладко и по той причине, что "какое бы оружие ни дали Украине, оно ничто по сравнению с тем, что нет людских ресурсов — не просто „мяса“, как их видят на Банковой, а нет военных специалистов".Что до России, то надежды многих на Трампа напрасны, что бы он там ни говорил, считает российский писатель и политик Захар Прилепин. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что Трамп преподносит как великий дар то, что Россия и так уже отвоевала. Все его разногласия с Киевом и с Европой — лишь видимость."Между тем, Зеленский, конечно, не делал до сих пор ничего, что нарушало бы логику Трампа. Равно как и Европа действует во всём той же логике Трампа. Чего бы они там ни говорили вслух. Но эту часть реальности российская политология воспринимать не желает", — сказал Прилепин.По его словам, в России в "друга Трампа" очень хочется верить "финансовому блоку, нацеленному на Запад, хочется части политического истеблишмента, желающего вернуться на дачи под Ниццей и в европейские клубы солидных господ, хочется нашим горе-националистам, млеющим от внимания „белого человека“, и части культурной прослойки, желающей вернуться на красные дорожки западного кино".Не так уж и мало, ведь эти "верующие в Трампа" имеют в России достаточно большое влияние.* признан в РФ иноагентомПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Людей на Украине отрезвляют только калёное железо и бомбы". Украинские эксперты о происходящем И в статье Михаила Павлива "Гарантии безопасности Украины и новый международный порядок. Чего хотят Россия, Украина, США и Европа"

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир зеленский, олег царев, сбу, нато, оон