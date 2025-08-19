https://ukraina.ru/20250819/lyudey-na-ukraine-otrezvlyayut-tolko-kalnoe-zhelezo-i-bomby-ukrainskie-eksperty-o-proiskhodyaschem-1067198653.html

"Людей на Украине отрезвляют только калёное железо и бомбы". Украинские эксперты о происходящем

В украинском экспертном сообществе продолжают строить догадки, о чём же договорились лидеры США и России и о чём не договорились.

Договорились почти обо всём, но об Украине — не до конца, считает украинский политолог Дмитрий Спивак."Договорились о чём — о бизнесе. Думаю, почти договорились о совместном проекте по Арктике, о балансе и сотрудничестве по ядерному сдерживанию, мне так представляется. Очень интересно — о Китае ни слова. Ну, а о Европе — или хорошо, или… вы поняли", — сказал эксперт в эфире своего видеоблога.По его мнению, Владимир Путин и Дональд Трамп не договорились до конца по украинскому вопросу.Президенты РФ и США, судя по всему, подошли к определённой общей позиции, но "без Украины решить, имплементировать, воплотить в реальность свои договорённости Трамп и Путин не могут", — заявил Спивак.Что дальше? Шансов на достижение мира почти нет, может быть, один из десяти, и этот шанс дала Аляска (встреча президентов РФ и США — ред.), и украинская власть обязательно должна попытаться этим шансом воспользоваться, считает экс-депутат Верховной Рады, экс-советник президента Виктора Януковича Анна Герман.В интервью журналисту Александру Шелесту* она отметила, что ей хочется, чтобы Зеленский в ходе мирных переговоров сидел за столом, а не был бы "в меню". Но это зависит от него, от того, сможет ли он "отбиваться от тех советников, которые не хотят его пускать на дорогу мира"."Если он сможет, люди ему многое смогут простить", — считает Герман. По её мнению, роль Зеленского сейчас значительная, как и роль европейских союзников Киева, и Трамп с этим считается.При этом, обсуждая возможность проведения выборов на Украине, Анна Герман высказала мнение, что "та черта, за которой нет возврата, уже пройдена нынешней властью, нынешнюю власть уже ничто не спасёт".Вопрос о выборах (или, возможно, о военном перевороте) политик связывает с "конечными целями Кремля"."Если эти цели будут достигнуты, в Киеве будет правительство, которое будет осуществлять политику на внеблоковость Украины, на воссоединение… братских народов и т. д. Это есть конечные цели Кремля, мы их знаем. И мы не должны закрывать глаза на то, что такое существует и такое висит в воздухе", — сказала Герман, не пояснив, чем, собственно, такой вариант развития событий хуже вечной войны и вражды.В то же время, по её словам, выборы на Украине нужны, поскольку всё, что будет подписано нелегитимной властью, легко затем поставить под сомнение и аннулировать.Политический аналитик Олег Царёв напомнил, что ранее издание Wall Street Journal выделило два основных сценария решения украинского конфликта. Первый вариант "корейский" — это частичная потеря территории Киевом при сохранении нынешнего курса.Второй сценарий — Киев вынужденно смиряется с требованиями РФ, вся Украина становится протекторатом, проводящим внешнюю и внутреннюю политику по согласованию с Москвой, фактически это возвращение Киева в Русский мир."К сожалению, пока вероятность первого варианта выше, чем второго", — считает аналитик. Однако, по его словам, "со временем нехватка (у Киева — ред.) денег, оружия и живой силы может привести к перелому, после чего второй сценарий станет реальным".А пока Зеленского могут склонять к миру при помощи одного интересного документа, предполагает находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Одним из козырей, с помощью которого Трамп собирается принудить зеленского (эту фамилию опальный политик принципиально пишет с маленькой буквы — ред.) к миру, будет отчёт специального аудитора Минобороны по Украине, согласно которому четверть всей американской помощи либо не оприходована, либо проведена по фиктивным документам. Проще говоря, украдена, не существовала, либо перепродана картелям и guerilla-группам", — написал нардеп в своём блоге.Говорят эксперты и о ситуации на идеологическом фронте, он не менее важен, чем тот фронт, где стреляют.На Украине в этом плане обеспокоены тем, что теряется — или уже утеряна — цель войны, это приводит к демотивации как военнослужащих ВСУ, так и гражданских. Об этом говорит, в частности, военный эксперт, полковник СБУ в отставке Николай Стариков, мы уже приводили его мнение в одном из предыдущих обзоров.Он также заявил, что крайне опасно недооценивать противника — а в украинском информационном пространстве такая недооценка имеет место.Бывший командир бригады ВСУ с позывным "Купол" в эфире одного из видеоблогов отметил, что на Украине все СМИ и всё высшее руководство формируют позитивное мнение о происходящем на фронте для того, "чтобы не упали рейтинги".Но на самом деле, по его словам, никакой стабилизации на фронте нет, напротив, "всё очень критично… мы (ВСУ — ред.) плавно катимся вниз и уже докатились до критической точки".Добавим, что и в России часто комментаторы спешат праздновать победу, забывая об издержках и потерях с обеих сторон. Победа когда-то будет, но мёртвых не воскресить…Конечно, воевать можно и просто из соображений выгоды. Кто-то так и делает. Киев привлекает наёмников за деньги, а наркокартели отправляют своих бойцов на Украину подучиться современным методам ведения войны.В то же время "иностранцы из Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока сознательно идут воевать за Россию, видя в этом не только личный выбор, но и протест против деструктивных идеологий, навязываемых Западом", — отмечает телеграм-канал "Рыбарь", объясняя вручение одной награды.Да, деструктивные идеологии существуют, и они крайне опасны. А вот какой-либо положительной — не видно нигде. Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко, отвечая в эфире одного из ютуб-каналов на вопрос о причинах текущего мирового кризиса, идеологические они или же чисто экономические, сказал, что идеологии, как это было во время "Холодной войны", сейчас просто нет.Есть противостояние нескольких блоков государств, которые условно называют "глобальным Западом" и "глобальным Югом", но эти системы деидеологизированы, подчеркнул эксперт. По его мнению, первопричина разворачивающегося противостояния — в экономике, переживающей "ползучий" кризис — "в Европе это ощущается уже даже на бытовом уровне".Что будет с Украиной? Известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова пророчит стране мрачное будущее. По её мнению, высказанному в беседе с политологом Александром Лазаревым, "большинство эмигрантов не смогут вернуться домой — просто некуда будет возвращаться"."Это демографическая кража. Из Украины, из славянского мира, украли женщин и детей. На два поколения вперёд высосали генетический фонд. Украина — это зона психологических экспериментов, где люди больны политическим бешенством. Нужно впрыскивать туда любовь. Но людей отрезвляют только война, калёное железо и бомбы", — с горечью сказала телеведущая.А покинувший страну политолог Михаил Чаплыга и вовсе полагает, что после завершения боевых действий Украину ждёт внутренний коллапс, ведь невозможно будет объяснить обществу смысл жертв, если итогом всего станет капитуляция.По его словам, которые приводит GOLOS.UA, "Украина в том виде, как вы её знаете, существует до тех пор, пока она воюет. В день, когда это закончится, всё рванёт".Правда, политолог не рассказал, как можно объяснить обществу необходимость ещё больших жертв, если впереди всё равно — раздел страны или капитуляция.* Объявлен иноагентом в РФНа эту тему - Захар Прилепин: Трамп играет в “друга России", чтобы оторвать ее от Китая и готовить Киев к новой войне Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Пока Трамп говорит, американское оружие убивает". Украинские и российские эксперты о войне и мире

