"Сырский стал чаще изменять свои решения": Алехин рассказал о хаотичных действиях главкома ВСУ - 21.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250821/syrskiy-stal-chasche-izmenyat-svoi-resheniya-alekhin-rasskazal-o-khaotichnykh-deystviyakh-glavkoma-vsu-1067338098.html
"Сырский стал чаще изменять свои решения": Алехин рассказал о хаотичных действиях главкома ВСУ
"Сырский стал чаще изменять свои решения": Алехин рассказал о хаотичных действиях главкома ВСУ - 21.08.2025 Украина.ру
"Сырский стал чаще изменять свои решения": Алехин рассказал о хаотичных действиях главкома ВСУ
Ситуация на Сумском направлении характеризуется хаотичным изменением оперативно-тактических решений командования ВСУ и попытками любой ценой вернуть утраченные позиции. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-08-21T05:30
2025-08-21T05:30
новости
юнаковка
алексеевка
купянск
геннадий алехин
александр сырский
вооруженные силы украины
сумы
наступление на сумы
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058541887_7:0:1067:596_1920x0_80_0_0_115f3eb3a0153ee4e4835e37114967b7.jpg
Военный эксперт отмечает, что после личного визита главкома ВСУ Александра Сырского на фронт были отданы распоряжения о немедленном восстановлении оборонительных рубежей. Для этого на фланги наступающих подразделений ВС РФ экстренно перебрасывались последние украинские резервы.Алехин подробно описывает ситуацию в Юнаковке: "Вновь вспыхнули ожесточенные бои в юго-западной части Юнаковки. Штурмовые десантные группы группировки войск "Север" контролируют большую часть населенного пункта и прилегающие лесополосы".Эксперт подчеркивает стратегическое значение этого пункта для ВСУ: "ВСУ использовали этот небольшой поселок как тыловую точку снабжения всей группировки. Поэтому противник за него цепляется и одновременно пытается контратаковать соседние села — Степовое, Алексеевка, Варачино".По словам автора, вместо реализации стратегических планов украинское командование вынуждено экстренно реагировать на успехи российских войск, что свидетельствует о потере инициативы.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ затыкают дыры под Покровском, теряя контроль над Купянском и Сумами" на сайте Украина.ру.О том, почему украинская ракета "Фламинго" оказалась копией британской ракеты FP-5 — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области".
https://ukraina.ru/20250820/vs-rf-osvobodili-tri-naselennykh-punkta-i-unichtozhili-zapasy-topliva-vsu-1067323527.html
юнаковка
алексеевка
купянск
сумы
наступление на сумы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058541887_139:0:934:596_1920x0_80_0_0_525de1c7b76241ed62b62e9d467c04f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, юнаковка, алексеевка, купянск, геннадий алехин, александр сырский, вооруженные силы украины, сумы, наступление на сумы, сво, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, главные новости, спецоперация, наступление, наступление вс рф, наступление россии
Новости, Юнаковка, Алексеевка, Купянск, Геннадий Алехин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Сумы, наступление на Сумы, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, Главные новости, Спецоперация, наступление, наступление ВС РФ, наступление России

"Сырский стал чаще изменять свои решения": Алехин рассказал о хаотичных действиях главкома ВСУ

05:30 21.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Ситуация на Сумском направлении характеризуется хаотичным изменением оперативно-тактических решений командования ВСУ и попытками любой ценой вернуть утраченные позиции. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Военный эксперт отмечает, что после личного визита главкома ВСУ Александра Сырского на фронт были отданы распоряжения о немедленном восстановлении оборонительных рубежей. Для этого на фланги наступающих подразделений ВС РФ экстренно перебрасывались последние украинские резервы.
"Судя по обстановке на фронте, главком ВСУ Сырский стал чаще изменять свои решения оперативно-тактического характера. Побывав на Сумском направлении, он поставил задачу перед командованием группировки в самые короткие сроки восстановить потерянные оборонительные позиции на ряде участков", — констатирует автор.
Алехин подробно описывает ситуацию в Юнаковке: "Вновь вспыхнули ожесточенные бои в юго-западной части Юнаковки. Штурмовые десантные группы группировки войск "Север" контролируют большую часть населенного пункта и прилегающие лесополосы".
Эксперт подчеркивает стратегическое значение этого пункта для ВСУ: "ВСУ использовали этот небольшой поселок как тыловую точку снабжения всей группировки. Поэтому противник за него цепляется и одновременно пытается контратаковать соседние села — Степовое, Алексеевка, Варачино".
По словам автора, вместо реализации стратегических планов украинское командование вынуждено экстренно реагировать на успехи российских войск, что свидетельствует о потере инициативы.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ затыкают дыры под Покровском, теряя контроль над Купянском и Сумами" на сайте Украина.ру.
О том, почему украинская ракета "Фламинго" оказалась копией британской ракеты FP-5 — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области".
Кадры с горящей нефтебазы Triton - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Вчера, 13:32
ВС РФ освободили три населенных пункта и уничтожили запасы топлива ВСУВС РФ продвигаются в Днепропетровской области, ведут бои за Купянск и Константиновку и продолжают окружение Покровска. Кроме того, идет работа по уничтожению запасов топлива ВСУ. Об этом и другом - в военной хронике Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЮнаковкаАлексеевкаКупянскГеннадий АлехинАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныСумынаступление на СумыСВОдзен новости СВОновости СВО Россияновости СВО сейчасГлавные новостиСпецоперациянаступлениенаступление ВС РФнаступление России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Сырский стал чаще изменять свои решения": Алехин рассказал о хаотичных действиях главкома ВСУ
05:15"Для Украины это был бы конец": Каргин раскрыл, от чего Европа спасла Зеленского в Вашингтоне
05:00"BlackRock и другие финансовые структуры": Бардин назвал истинных бенефициаров украинского проекта
04:45Украинский кейс — это не суть переговоров: эксперт заявил о второстепенной роли Киева в большой игре
04:30"Смысла в этой встрече нет": Бардин о том, состоятся ли переговоры между Путиным и Зеленским
04:24ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:00"Они активно подлизывались к Трампу": эксперт раскрыл истинную миссию евролидеров в Вашингтоне
03:49Стратегическая авиация ВКС России осуществила пуск ракет по целям на Украине
03:37Более пяти вражеских БПЛА уничтожили силы ПВО в Воронежской области
03:24Воздушная тревога объявлена по всей Украине: "Кинжалы" и "Калибры" пошли к целям
03:07«Красный» уровень опасности по БПЛА объявлен в Липецкой области
03:01Президент России очень рассудителен и заботится об интересах страны — Вэнс
02:35"Красный" уровень опасности по БПЛА объявлен в Белгородской, Волгоградской и Воронежской областях
02:27Вражеские БПЛА приближаются к Крыму
02:18США больше не заинтересованы публично обсуждать урегулирование на Украине — Белый дом
02:10США намерены играть минимальную роль в любом виде гарантий безопасности для Киева — Пентагон
01:47«Красный» уровень опасности по БПЛА объявлен в Каменске-Шахтинском Ростовской области
01:39Главное за день 20 августа
01:28Фронтовая сводка за 20 августа от ТГ-канала "Дневник десантника"
01:21Киев и другие в ожидании 300 "Гераней" и ракет: сводка по ударам на 1:00
Лента новостейМолния