"Сырский стал чаще изменять свои решения": Алехин рассказал о хаотичных действиях главкома ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Ситуация на Сумском направлении характеризуется хаотичным изменением оперативно-тактических решений командования ВСУ и попытками любой ценой вернуть утраченные позиции. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Военный эксперт отмечает, что после личного визита главкома ВСУ Александра Сырского на фронт были отданы распоряжения о немедленном восстановлении оборонительных рубежей. Для этого на фланги наступающих подразделений ВС РФ экстренно перебрасывались последние украинские резервы.
"Судя по обстановке на фронте, главком ВСУ Сырский стал чаще изменять свои решения оперативно-тактического характера. Побывав на Сумском направлении, он поставил задачу перед командованием группировки в самые короткие сроки восстановить потерянные оборонительные позиции на ряде участков", — констатирует автор.
Алехин подробно описывает ситуацию в Юнаковке: "Вновь вспыхнули ожесточенные бои в юго-западной части Юнаковки. Штурмовые десантные группы группировки войск "Север" контролируют большую часть населенного пункта и прилегающие лесополосы".
Эксперт подчеркивает стратегическое значение этого пункта для ВСУ: "ВСУ использовали этот небольшой поселок как тыловую точку снабжения всей группировки. Поэтому противник за него цепляется и одновременно пытается контратаковать соседние села — Степовое, Алексеевка, Варачино".
По словам автора, вместо реализации стратегических планов украинское командование вынуждено экстренно реагировать на успехи российских войск, что свидетельствует о потере инициативы.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ затыкают дыры под Покровском, теряя контроль над Купянском и Сумами" на сайте Украина.ру.
О том, почему украинская ракета "Фламинго" оказалась копией британской ракеты FP-5 — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области".
Вчера, 13:32ВС РФ освободили три населенных пункта и уничтожили запасы топлива ВСУВС РФ продвигаются в Днепропетровской области, ведут бои за Купянск и Константиновку и продолжают окружение Покровска. Кроме того, идет работа по уничтожению запасов топлива ВСУ. Об этом и другом - в военной хронике Украина.ру
Подписывайся на