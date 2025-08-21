https://ukraina.ru/20250821/syrskiy-stal-chasche-izmenyat-svoi-resheniya-alekhin-rasskazal-o-khaotichnykh-deystviyakh-glavkoma-vsu-1067338098.html

"Сырский стал чаще изменять свои решения": Алехин рассказал о хаотичных действиях главкома ВСУ

"Сырский стал чаще изменять свои решения": Алехин рассказал о хаотичных действиях главкома ВСУ - 21.08.2025 Украина.ру

"Сырский стал чаще изменять свои решения": Алехин рассказал о хаотичных действиях главкома ВСУ

Ситуация на Сумском направлении характеризуется хаотичным изменением оперативно-тактических решений командования ВСУ и попытками любой ценой вернуть утраченные позиции. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-08-21T05:30

2025-08-21T05:30

2025-08-21T05:30

новости

юнаковка

алексеевка

купянск

геннадий алехин

александр сырский

вооруженные силы украины

сумы

наступление на сумы

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058541887_7:0:1067:596_1920x0_80_0_0_115f3eb3a0153ee4e4835e37114967b7.jpg

Военный эксперт отмечает, что после личного визита главкома ВСУ Александра Сырского на фронт были отданы распоряжения о немедленном восстановлении оборонительных рубежей. Для этого на фланги наступающих подразделений ВС РФ экстренно перебрасывались последние украинские резервы.Алехин подробно описывает ситуацию в Юнаковке: "Вновь вспыхнули ожесточенные бои в юго-западной части Юнаковки. Штурмовые десантные группы группировки войск "Север" контролируют большую часть населенного пункта и прилегающие лесополосы".Эксперт подчеркивает стратегическое значение этого пункта для ВСУ: "ВСУ использовали этот небольшой поселок как тыловую точку снабжения всей группировки. Поэтому противник за него цепляется и одновременно пытается контратаковать соседние села — Степовое, Алексеевка, Варачино".По словам автора, вместо реализации стратегических планов украинское командование вынуждено экстренно реагировать на успехи российских войск, что свидетельствует о потере инициативы.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ затыкают дыры под Покровском, теряя контроль над Купянском и Сумами" на сайте Украина.ру.О том, почему украинская ракета "Фламинго" оказалась копией британской ракеты FP-5 — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области".

https://ukraina.ru/20250820/vs-rf-osvobodili-tri-naselennykh-punkta-i-unichtozhili-zapasy-topliva-vsu-1067323527.html

юнаковка

алексеевка

купянск

сумы

наступление на сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юнаковка, алексеевка, купянск, геннадий алехин, александр сырский, вооруженные силы украины, сумы, наступление на сумы, сво, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, главные новости, спецоперация, наступление, наступление вс рф, наступление россии