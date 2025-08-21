https://ukraina.ru/20250821/rastuschaya-panika-i-ozhidanie-novoy-buchi-chem-zhivt-gorod-zaporozhe-1067377078.html

Растущая паника и ожидание "новой Бучи". Чем живёт город Запорожье

В городе Запорожье, который оспаривают РФ и Украина, местные СМИ волнуются по поводу того, будет ли Москва брать город под контроль после недавних переговоров или уступит его Киеву.

В западных СМИ пишут, что Москва настаивает только на Донбассе и готова отказаться от Запорожья. В то же время главком ВСУ Александр Сырский на днях заявил, что Россия готовится нанести мощный удар на Запорожском направлении, перебрасывая туда войска из Сумской области.По его словам, сейчас в районе Запорожья идут боевые действия "невысокой интенсивности", однако цель Москвы — установить контроль над всей областью, прорвать украинскую оборону и продвинуться вглубь территории.Спикер Сил обороны Юга, украинский полковник Владислав Волошин, тоже рапортует 19 августа, что россияне якобы на 54% увеличили расход боеприпасов на Запорожском направлении. По его словам, это обычно предшествует подготовке к штурмовым действиям.В то же время глава так называемого Центра деоккупации Пётр Андрющенко рассказывает об "аномально больших" масштабах перевозок российской военной техники и топлива в районе Мелитополя.Украинский политолог Руслан Бортник тоже полагает, что Россия готовит наступление на Запорожье. "Россия может сконцентрировать все усилия на Запорожье, если поймёт или посчитает, что по Донбассу договорятся, что по Донецкой области произойдёт размен. Но вот сдвинуть линию запорожского фронта севернее, захватить ещё Орехов или Гуляйполе, выйти на рубеж реки Конка. Россия может попытаться в последние переговорные дни сдвинуть фронт севернее", — рассказывает политолог.Паблик "Повестки. Запорожье", информирующий жителей о месте нахождения "людоловов" из ТЦК, пишет в эти дни, что у них "шквал сообщений" с противоречивой информацией. Одни пишут, что в Запорожье направляется много западных журналистов, что обычно предшествует кровавой военной провокации, ради которой западные СМИ уже должны быть на месте. Другие пользователи паблика кричат о необходимости срочно эвакуироваться."Мы видим резкое нагнетание паники в городе. Те структуры, которые отвечают за то, чтобы паники не было, зачем-то искусственно её сейчас раздувают. Всё это даёт нам право предположить, что, возможно, будет какая-то провокация", — резюмирует "Повестки. Запорожье". Авторы также обращаются к жителям с призывом по возможности ограничить передвижение по городу и стараться избегать людных мест.На этом основании некоторые украинские комментаторы делают вывод, что Зеленский готовит именно в Запорожье "новую Бучу" для срыва договорённостей, чтобы козырять кровавыми жертвами перед Трампом."Теперь все усилия Зеленского будут направлены на то, чтобы Путин отказался от встречи. На фронте для этого ресурсов нет, поэтому только террористические атаки", — пишет 20 августа нардеп Александр Дубинский.Такая провокация может быть использована и для оказания давления на РФ на переговорах с требованием уйти из подконтрольной части Запорожской области, которую Зеленский объявит "плацдармом" для обстрелов города Запорожья.По-прежнему интересует Киев и Запорожская АЭС, контроль над которой он попытается вернуть в ходе переговоров. Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук на этой неделе рассказывала, что станция "останется украинской", поскольку РФ якобы не в состоянии интегрировать её в собственную энергосистему. Гринчук при этом уже строит планы на станцию и просит у Запада денег. Она уверена, что ЗАЭС будет "деоккупирована", но работа станции может быть восстановлена Украиной только через несколько лет, а для этого нужны миллиарды, которые должны дать западные партнёры.Зеленский ранее шантажировал западных партнёров и не раз заявлял, что присутствие российских военных на ЗАЭС — это якобы угроза всей Европе.Всю прошедшую неделю ВСУ, чтобы подтвердить угрозу Европе, регулярно обстреливали станцию, обвиняя россиян в самообстреле.На этой неделе пляски вокруг станции снова активизировались, что на Украине связывают с "дележом" территорий под руководством Трампа. В "Росатоме" связывали удары ВСУ по Запорожской АЭС именно с саммитом РФ — США на Аляске. На Украине тоже любые договорённости между РФ и США, не устраивающие Киев, связывают с вероятностью крупной провокации с многочисленными жертвами, а Запорожье называют одной из вероятных локаций её проведения.Читайте также: В ожидании российского десанта и результатов переговоров на Аляске. Чем живет город Херсон

