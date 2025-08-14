https://ukraina.ru/20250814/v-ozhidanii-rossiyskogo-desanta-i-rezultatov-peregovorov-na-alyaske-chem-zhivet-gorod-kherson-1066957323.html

В ожидании российского десанта и результатов переговоров на Аляске. Чем живет город Херсон

На фоне назначенных на 15 августа переговоров лидеров США и РФ на Украине и в западной прессе сейчас активно обсуждается судьба ряда городов, включая Херсон, который оспаривают два государства. Сообщения и предположения относительно Херсона крайне противоречивы и основаны на инсайдах неких анонимных источников.

Издание FinancialTimes на днях сообщало, россияне якобы готовы оставить Херсон и Запорожье Украине, если РФ сможет использовать эти территории для доступа в Крым. Washington Post пишет, что Москва не будет возвращать Украине в обмен на Донбасс подконтрольные РФ территории Херсонской и Запорожской областей, поскольку они прикрывают сухопутный коридор в Крым.Последнее время на этом направлении активизировались боевые действия, российская армия продвинулась в районе Антоновского железнодорожного моста через Днепр, который находится под Херсоном, восточнее Антоновского автомобильного моста. Украинский спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявлял на днях, что это самое узкое место Днепра и россияне периодически проводят рейды на правый берег (пока подконтрольный ВСУ). Российский сенатор Дмитрий Рогозин утверждает, что российские военные на мосту "выбили противника из технологического туннеля и водрузили флаги над полотном".Затем ВКС РФ нанесли ряд ударов по мосту, который соединяет микрорайон "Корабел" с остальной частью города. По сообщения местных пабликов, мост частично разрушен, но движение по нему еще осуществляется. Украинский военный Станислав Бунятов писал, что поражение моста на Остров через Кошевую [протоку Днепра] крайне усложняет логистику, а в перспективе ставит под вопрос удержание южной части города.Заместитель главы Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников говорит о господстве российских дронов над городом, хотя и хвастает, что им удается сбивать до 80%. "Они сейчас облетают угрозу для них по кольцу и атакуют уже со стороны трасс, которые подходят к Херсону", - говорит Толоконников.Тем не менее, тот же Толоконников пытается всячески показать пользу для НАТО, дескать, не зря страны альянса им помогают. В частности на днях он анонсировал, что Херсонская администрация подготовит для НАТО "методички" с целью "передачи опыта в сферах медицины, обороны, эвакуации, энергонезависимости, деоккупации и разминирования территорий".Из района "Корабел", тем временем, эвакуированы практически все гражданские лица (всего около 1800 человек), что породило в городе слухи о подготовке российского десанта на правый берег.Американская CNN признавала на днях в своем репортаже, что в момент эвакуации гражданских ВС РФ не наносили ударов по городу. "По данным местных жителей и спасателей, за три дня после начала эвакуации российские дроны не атаковали колонны, что стало редким исключением на фоне многомесячных ударов по гражданской инфраструктуре. Местные жители говорят, что дроны пока не атаковали эвакуационные группы", - сообщала на прошлой неделе CNN.В то же время украинский военный эксперт и неонацист Дмитрий Снегирев в комментарии изданию "Телеграф" говорит, что новости о российской десантной операции появляются в разных СМИ уже почти год, но она так и не наступает. По его мнению, незаметно накопить в этом районе достаточное количество плавсредств практически нереально. Командование ВСУ тоже назвало форсирование Днепра "маловероятным".Тем не менее, слухи о планах РФ возвращать город подтверждает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*. По его словам, РФ готовится к возвращению контроля над городом. "Сейчас в Херсоне - об этом мало кто говорит - одну часть города изолируют от другой россияне. Они район "Корабел" отсекают от остального Херсона, создавая условия для изоляции и возможных действий - переплыть на лодочке, засесть в домиках и так далее", - рассказывает Арестович. Он уверен, что россияне возьмут город, если "не дипломатическим путём, то военным".Судя по репортажам редких журналистов, Херсон представляет собой достаточно унылое зрелище. Практически безлюдный город, где даже в полдень не видно ни машин, ни людей. В окрестностях города из-за тотального минирования в ожидании российского десанта на бахчах гниют знаменитые херсонские арбузы. По ценам на недвижимость прифронтовой Херсон замыкает список областных центров, подконтрольных Киеву. Здесь самое дешевое жилье, но украинские риэлторы рассказывают, что сделки по покупке дешевого жилья в Херсоне участились. Украинские эксперты связывают это, в том числе и с планами ВС РФ на город, следовательно, с перспективой получения российского гражданства.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

