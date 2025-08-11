https://ukraina.ru/20250811/ubivayut-zhurnalistov-i-futbolistov-novye-tragedii-v-sektore-gaza-1066801943.html

Убивают журналистов и футболистов. Новые трагедии в секторе Газа

Убивают журналистов и футболистов. Новые трагедии в секторе Газа - 11.08.2025 Украина.ру

Убивают журналистов и футболистов. Новые трагедии в секторе Газа

В ночь на 11 августа в секторе Газа произошла новая трагедия, которая немедленно получила мировой резонанс.

2025-08-11T13:50

2025-08-11T13:50

2025-08-11T13:53

эксклюзив

газа

израиль

биньямин нетаньяху

грета тунберг

дональд трамп

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066803137_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a962839baed9e66a0d7e024e29fcd653.jpg

В результате израильского авиаудара по корреспондентскому пункту телевизионного канала Al Jazeera, расположенного в так называемой гуманитарной зоне, рядом с больницей, погибли журналисты Мохаммед Крейке и Анас аль-Шариф, видеооператоры Ибрагим Захер и Моамен Алива, а также водитель съемочной группы Мохаммед Нуфал.Гибель сотрудников международных масс-медиа не является для Газы каким-то особым случаем. За последние годы израильские атаки унесли жизни десятков журналистов, убитых во время исполнения своих профессиональных обязанностей. И все эти эпизоды задокументированы в отчетах журналистских организаций.Как правило, израильская армия до последнего отказывается брать на себя ответственность за подобные преступления, объясняя их стечением обстоятельств. Но в данном случае израильские военные демонстративно подтвердили удар по палатке для прессы – мотивируя это тем, что один из погибших журналистов якобы был связан с ХАМАС.Инцидент с погибшими репортерами журналистов Al Jazeera наверняка вызовет новую волну протестов против израильских действий в секторе Газа. Тем более, что новости о происходящих там ужасах появляются в мировых новостях практически ежедневно.Звезда мирового футбола – египетский нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах – привлек вчера внимание к гибели палестинского футболиста Сулеймана аль-Обейда, отца пятерых детей, которого застрелили израильские солдаты. Бывший игрок палестинской национальной сборной был убит, когда стоял в очереди за продуктами и водой. Потому что эти бесконечные очереди, в которых простаивают десятки тысяч голодающих жителей Газы, находятся под систематическими обстрелами.Тема искусственно организованного голода в Газе, с помощью которого пытаются выдавить проживающих в секторе палестинцев, стала для западного общества чрезвычайно болезненной – несмотря на то, что руководство Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Евросоюза последовательно поддерживали и вооружали израильское правительство.Общественные протесты против гуманитарной катастрофы в Газе постепенно усиливаются.Шведская экологическая активистка Грета Тунберг, которую недавно задержали при попытке доставить в Газу гуманитарную помощь, заявила, что в ближайшие недели она снова попытается прорвать морскую блокаду сектора – причем, на этот раз ее будет сопровождать целая флотилия судов с гуманитарной помощью. В Италии портовые рабочие отказались обслуживать судно, перевозившее военный груз для Израиля. А в Греции израильские туристы с трудом смогли сойти на берег с борта круизного лайнера, потому что их встретили там протестами.Западные политики вынуждены реагировать на информацию о голоде и постоянных убийствах палестинского населения. Как сообщает новостной телеканал NBC News, со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, президент США Дональд Трамп накричал на Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора – после того, как премьер-министр Израиля заявил, что сообщения о массовой нехватке продовольствия в секторе Газа сфабрикованы сторонниками ХАМАС.В Белом доме вынуждены считаться с настроениями американских избирателей, потому что о кошмаре в Газе пишут сегодня даже представители различных еврейских организаций. Американский еврейский комитет опубликовал по этому поводу специальное заявление, отмечая: "к серьезной гуманитарной ситуации в Газе нельзя относиться легкомысленно. Намеки на то, что голод – это законная тактика, неприемлемы".А сотни раввинов, включая известных религиозных деятелей из США, Великобритании и Израиля, подписали открытое письмо к Нетаньяху, призывая израильские власти прекратить блокаду и увеличить объемы помощи в Газе."Еврейский народ столкнулся с серьезным моральным кризисом. Мы не можем молчать", – констатировали авторы этого документа.Американские издания обнародовали полный список несовершеннолетних жителей Газы погибших в результате израильского вторжения – после того, как их личные данные прошли тщательную проверку.Подверженная информация о массовой гибели маленьких детей и подростков явилась для американского общества дополнительным шоком, потому что эта ситуация действительно не имеет аналогов в современной истории."The Washington Post опубликовала имена 18 500 палестинских детей, погибших в результате израильских атак на Газу. Среди них – более 900 младенцев, убитых до своего первого дня рождения. Газета также отмечает, что дети составляют 31% всех жертв в Газе – 9 327 из них были младше 10 лет.Палестинская "Аллея Ангелов", до которой никому нет никакого дела. Никто не призывает разбомбить аэродромы Израиля, не накладывает на него санкции, не клеймит нехорошими штампами. Это другое", – пишет в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.Положение в Газе может дополнительно ухудшиться – потому что военно-политический кабинет под руководством Биньямина Нетаньяху утвердил решение о полной оккупации блокированного сектора.Первый заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский предупредил о последствиях этого шага в ходе вчерашнего заседания Совета Безопасности ООН, посвященного кризису в Газе."Действия израильского руководства грубо нарушают международное право, демонстрируют его открытое пренебрежение как призывами международного сообщества, так и решениями Совбеза ООН и наносят крайне серьезный удар по перспективам двугосударственного решения палестино-израильского конфликта.Решительно осуждаем намерение правительства Нетаньяху захватить Газу. Реализация планов израильского руководства по полной зачистке анклава лишь еще больше осложнит гуманитарную ситуацию в Газе. Ведь, по сути, уже анонсированы новые массовые силовые перемещения, а значит – страдания гражданского населения, новые жертвы и рост кровопролития.С учетом того, как развивается конфликт в Газе, у нас нет оснований верить публичным заявлениям израильских властей о намерении обеспечить гражданское население вне боевых зон всем необходимым. Те методы, которые Израиль использует для распределения продовольствия известны, антигуманны, противоречат нормам международного государственного права и приводят лишь к гибели мирного населения", – говориться в выступлении российского дипломата.Убийство гражданского населения Газы – включая журналистов, спортсменов, врачей, священнослужителей, спасателей, женщин, стариков и детей – являются подлинной человеческой трагедией, игнорировать которую невозможно. Понимание этого факта приходит и в сам Израиль, где на выходных проходили демонстрации против оккупации сектора.Это дает надежду на прекращение голода и убийств – невзирая на политику коллективного Запада, который разделяет ответственность за происходящую катастрофу.

газа

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, газа, израиль, биньямин нетаньяху, грета тунберг, дональд трамп, оон