Военный эксперт Рублев: ВСУ несут большие потери, но они пока что не являются критическими - 20.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250820/voennyy-ekspert-rublev-vsu-nesut-bolshie-poteri-no-oni-poka-chto-ne-yavlyayutsya-kriticheskimi-1067351044.html
Военный эксперт Рублев: ВСУ несут большие потери, но они пока что не являются критическими
Военный эксперт Рублев: ВСУ несут большие потери, но они пока что не являются критическими - 20.08.2025 Украина.ру
Военный эксперт Рублев: ВСУ несут большие потери, но они пока что не являются критическими
Критический момент окончательного слома ВСУ не наступил, хотя большие потери, которые несет украинская армия, его приближают - таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев
2025-08-20T19:26
2025-08-20T19:26
украина
россия
вооруженные силы украины
генштаб
новости
потери всу
сво
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066941721_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_17c72990e7f118cd413717acee8cdaf5.jpg
Ранее сообщалось о взломе баз данных Генштаба ВСУ, из которых стало известно, что потери ВСУ составляют 1,7 миллиона человек. "Потери ВСУ в 1,7 миллиона человека могут быть реалистичны, если речь идет о всех видах потерь" - заявил военный обозреватель Игорь Рублев. По его словам, сообщения таком количестве убитых и пропавших без вести украинских солдат могут быть следствием неправильной интерпретации информации со стороны СМИ. Эксперт подчеркивает, что если данное число принять как истину, то к нему следует прибавить также санитарные потери (раненых) и дезертиров - и таким образом общее число потерь ВСУ может доходить до 4-5 миллионов. А это, отмечает Рублев, означает, что на Украине должны практически полностью закончиться мужчины, а в ВСУ практически полностью исчерпаться личный состав. Обозреватель полагает, что число может быть более правдоподобным, если речь идет о всех видах потерь ВСУ - и убитыми, и ранеными, и дезертировавшими. Кроме того, он напоминает, что в базах данных информация об одном и том же человеке может дублироваться. По мнению эксперта, базы данных, которые удалось достать хакерам, следует отсортировать и выложить в открытый доступ для того, чтобы каждый желающий мог с ними ознакомиться. При этом Рублев подчеркнул, что большие потери украинской стороны и нехватка людей на фронте давно стали объективной реальностью. Обозреватель отмечает, что Украина не может пополнять ряды своей армии с той же скоростью, с какой несет потери на фронте - что приводит к прорывам ВС РФ на разных участках фронта, которые не получается остановить из-за нехватки солдат в боевых порядках. Тем не менее, по мнению эксперта, ВСУ не пока что испытывают серьезного дефицита техники, боекомплекта и дронов. Поэтому, несмотря на некомплект личного состава, глубоких прорывов фронта со стороны ВС РФ пока что не наблюдается. "Фронт противника там в нескольких местах дает трещины, и таких трещин становится все больше и больше" - подводит итог собеседник издания.О текущей обстановке на фронте читайте в обзоре Федора Громова "ВС РФ освободили три населенных пункта и уничтожили запасы топлива ВСУ" на сайте Украина.ру
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066941721_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_0b54122e9af9eeaa88320da4afa75cc3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, вооруженные силы украины, генштаб, новости, потери всу, сво, вс рф
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Новости, потери ВСУ, СВО, ВС РФ

Военный эксперт Рублев: ВСУ несут большие потери, но они пока что не являются критическими

19:26 20.08.2025
 
© Украина.руИгорь Рублев (СВО)
Игорь Рублев (СВО) - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Критический момент окончательного слома ВСУ не наступил, хотя большие потери, которые несет украинская армия, его приближают - таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев
Ранее сообщалось о взломе баз данных Генштаба ВСУ, из которых стало известно, что потери ВСУ составляют 1,7 миллиона человек.
"Потери ВСУ в 1,7 миллиона человека могут быть реалистичны, если речь идет о всех видах потерь" - заявил военный обозреватель Игорь Рублев. По его словам, сообщения таком количестве убитых и пропавших без вести украинских солдат могут быть следствием неправильной интерпретации информации со стороны СМИ.
Эксперт подчеркивает, что если данное число принять как истину, то к нему следует прибавить также санитарные потери (раненых) и дезертиров - и таким образом общее число потерь ВСУ может доходить до 4-5 миллионов. А это, отмечает Рублев, означает, что на Украине должны практически полностью закончиться мужчины, а в ВСУ практически полностью исчерпаться личный состав.
Обозреватель полагает, что число может быть более правдоподобным, если речь идет о всех видах потерь ВСУ - и убитыми, и ранеными, и дезертировавшими. Кроме того, он напоминает, что в базах данных информация об одном и том же человеке может дублироваться.
По мнению эксперта, базы данных, которые удалось достать хакерам, следует отсортировать и выложить в открытый доступ для того, чтобы каждый желающий мог с ними ознакомиться.
При этом Рублев подчеркнул, что большие потери украинской стороны и нехватка людей на фронте давно стали объективной реальностью. Обозреватель отмечает, что Украина не может пополнять ряды своей армии с той же скоростью, с какой несет потери на фронте - что приводит к прорывам ВС РФ на разных участках фронта, которые не получается остановить из-за нехватки солдат в боевых порядках.

Тем не менее, по мнению эксперта, ВСУ не пока что испытывают серьезного дефицита техники, боекомплекта и дронов. Поэтому, несмотря на некомплект личного состава, глубоких прорывов фронта со стороны ВС РФ пока что не наблюдается.
"Фронт противника там в нескольких местах дает трещины, и таких трещин становится все больше и больше" - подводит итог собеседник издания.
О текущей обстановке на фронте читайте в обзоре Федора Громова "ВС РФ освободили три населенных пункта и уничтожили запасы топлива ВСУ" на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныГенштабНовостипотери ВСУСВОВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:08Власти Харькова перенесли праздничные мероприятия под землю
20:29Глава Минобороны Польши бездоказательно заявил, что на её территории взорвался российский дрон
20:19В Раде раскритиковали принудительную эвакуацию в Донбассе: людей бросают в лагерях
20:10Российские войска вошли в Константиновку и закрепились на окраинах
20:10Нидерланды отправят в Польшу два ЗРК Patriot и около 300 военных "для поддержки Украины"
19:56Начальники генштабов НАТО подтвердили "поддержку Украины", но не объявили никаких решений
19:51Россия не приемлет "гарантии безопасности" в виде войск НАТО на Украине - Медведев
19:46Выгнанная с заседания Верховной Рады "слуга народа" будет судиться
19:38Их боротьба, или как ухилянты в Эдинбург ездили
19:26Военный эксперт Рублев: ВСУ несут большие потери, но они пока что не являются критическими
19:10Отступать больше некуда, так бывало не раз: ВСУ окружены на юго-востоке Клебан-Быкского водохранилища
18:36На фронте 50% позиций ВСУ остаются пустыми из-за отсутствия личного состава
18:29Эстония желает ввести войска на Украину, а Польша не желает. Новости к 18.30
18:15ВСУшник рассказал о грядущем исчезновении украинской аэроразведки из-за противодействия ВС РФ
18:02Гарантии для Украины, Залужный идет в президенты, ВСУ отступают. Главное на 18:00 20 августа
18:01В Сумах поймали местного жителя, хранившего целый арсенал
17:50Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома
17:40Залужного готовят на пост президента Украины
17:30На Дружковском направлении ВС РФ формируют очередной котёл
17:19Потери ВСУ в 1,7 млн военнослужащих: примечательна динамика
Лента новостейМолния