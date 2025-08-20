https://ukraina.ru/20250820/voennyy-ekspert-rublev-vsu-nesut-bolshie-poteri-no-oni-poka-chto-ne-yavlyayutsya-kriticheskimi-1067351044.html

Военный эксперт Рублев: ВСУ несут большие потери, но они пока что не являются критическими

Военный эксперт Рублев: ВСУ несут большие потери, но они пока что не являются критическими - 20.08.2025 Украина.ру

Военный эксперт Рублев: ВСУ несут большие потери, но они пока что не являются критическими

Критический момент окончательного слома ВСУ не наступил, хотя большие потери, которые несет украинская армия, его приближают - таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев

2025-08-20T19:26

2025-08-20T19:26

2025-08-20T19:26

украина

россия

вооруженные силы украины

генштаб

новости

потери всу

сво

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066941721_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_17c72990e7f118cd413717acee8cdaf5.jpg

Ранее сообщалось о взломе баз данных Генштаба ВСУ, из которых стало известно, что потери ВСУ составляют 1,7 миллиона человек. "Потери ВСУ в 1,7 миллиона человека могут быть реалистичны, если речь идет о всех видах потерь" - заявил военный обозреватель Игорь Рублев. По его словам, сообщения таком количестве убитых и пропавших без вести украинских солдат могут быть следствием неправильной интерпретации информации со стороны СМИ. Эксперт подчеркивает, что если данное число принять как истину, то к нему следует прибавить также санитарные потери (раненых) и дезертиров - и таким образом общее число потерь ВСУ может доходить до 4-5 миллионов. А это, отмечает Рублев, означает, что на Украине должны практически полностью закончиться мужчины, а в ВСУ практически полностью исчерпаться личный состав. Обозреватель полагает, что число может быть более правдоподобным, если речь идет о всех видах потерь ВСУ - и убитыми, и ранеными, и дезертировавшими. Кроме того, он напоминает, что в базах данных информация об одном и том же человеке может дублироваться. По мнению эксперта, базы данных, которые удалось достать хакерам, следует отсортировать и выложить в открытый доступ для того, чтобы каждый желающий мог с ними ознакомиться. При этом Рублев подчеркнул, что большие потери украинской стороны и нехватка людей на фронте давно стали объективной реальностью. Обозреватель отмечает, что Украина не может пополнять ряды своей армии с той же скоростью, с какой несет потери на фронте - что приводит к прорывам ВС РФ на разных участках фронта, которые не получается остановить из-за нехватки солдат в боевых порядках. Тем не менее, по мнению эксперта, ВСУ не пока что испытывают серьезного дефицита техники, боекомплекта и дронов. Поэтому, несмотря на некомплект личного состава, глубоких прорывов фронта со стороны ВС РФ пока что не наблюдается. "Фронт противника там в нескольких местах дает трещины, и таких трещин становится все больше и больше" - подводит итог собеседник издания.О текущей обстановке на фронте читайте в обзоре Федора Громова "ВС РФ освободили три населенных пункта и уничтожили запасы топлива ВСУ" на сайте Украина.ру

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, вооруженные силы украины, генштаб, новости, потери всу, сво, вс рф