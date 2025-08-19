https://ukraina.ru/20250819/slavyansk--bastion-protiv-gunnov-urok-istorii-dlya-finskogo-prezidenta--1067261115.html

"Славянск – бастион против гуннов". Урок истории для финского президента

"Славянск – бастион против гуннов". Урок истории для финского президента - 19.08.2025 Украина.ру

"Славянск – бастион против гуннов". Урок истории для финского президента

Газета The Wall Street Journal пишет, что в ходе закрытой встречи в Белом доме президент Финляндии Александр Стубб назвал города Краматорск и Славянск "бастионом против гуннов", подразумевая под этим названием россиян.

2025-08-19T15:12

2025-08-19T15:12

2025-08-19T15:20

эксклюзив

украина

александр стубб

дональд трамп

the wall street journal

финляндия

европа

китай

владимир зеленский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067262476_206:116:1721:968_1920x0_80_0_0_b01c1303773adc2cda64c20d10551d22.jpg

Причём, как утверждают неназванные источники этого американского издания, его слова будто бы "произвели впечатление" на Дональда Трампа.Как бы там ни было, высказывание Стубба однозначно впечатлило западную общественность. Потому что сравнение современных народов с древними гуннами, которых якобы отличала особенная жестокость, широко использовалось пропагандой во время Первой мировой войны и считается классическим примером разжигания ксенофобской ненависти с целью провоцирования военных конфликтов.Александр Стубб, бывший председатель партии "Национальная коалиция", никогда не скрывал своих ультраправых и реваншистских взглядов. Наоборот, он годами выстраивал на них свою политическую карьеру, эксплуатируя националистические комплексы, сохранившиеся у значительной части финнов.Нынешний президент Финляндии по любому поводу признавался в своей нелюбви к русским и даже позволял себе прозрачные намёки на территориальные претензии к соседней стране."Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли десять процентов нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец", — заявил он на так называемом "саммите мира", который проходил прошлым летом в Швейцарии по инициативе Зеленского.Эти слова Александра Стубба тоже вызвали международный скандал. Ведь не секрет, что в начале Второй мировой войны Финляндия выступала союзницей Гитлера, участвовала в геноцидной блокаде Ленинграда и оккупировала значительную часть советской Карелии, убивая местное население в концлагерях.А бывшие финские земли отошли к Советскому Союзу в рамках послевоенного переустройства Европы, согласно условиям общепризнанных международных договоров — с полного одобрения руководителей Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Франции и других европейских стран.Высказывание о "бастионе против гуннов" тоже говорит о том, что финский президент знает европейскую историю на твёрдую двойку — несмотря на то, что он любит хвастаться дипломами американского Фурманского университета, Лондонской школы экономики и парижской Сорбонны.Хотя это является отличительным качеством всех расистов, которые привыкли оперировать псевдоисторическими мифами, и в результате этого постоянно попадают в конфузные ситуации.Дело в том, что гуннская держава представляла собой конгломерат различных народов — причём, по иронии судьбы, в её состав входили и угро-финны.Племена хунну, которые пришли в Европу с территории современной Монголии и северного Китая, положив начало Великому переселению народов, приходились родственниками предкам тюрок, монголов и маньчжуров. Но во время долгого пути на запад они включили в свой состав завоёванное население лесостепной зоны Евразии — угров и сарматов, некоторых восточных германцев, а также древних славян.Современные венгры — ближайшие родственники финнов и эстонцев в современной Европе — сформировались именно в ходе этого исторического процесса. Венгерская историческая традиция всегда с особой гордостью подчёркивала связь с гуннами, а имя верховного гуннского вождя Аттилы, завоевавшего большую часть Европы, до сих пор пользуется в Венгрии большой популярностью.И неудивительно, что европейские историки XIX — начала XX века долгое время отстаивали теорию "финнизма" гуннов.Александр Стубб явно позабыл про эти известные факты. Хотя, учитывая, что президент Финляндии является сыном шведа, женат на британке и провёл детство в Америке, нельзя исключать, что его высокомерная враждебность по отношению к русским распространяется и на представителей угро-финских народов.Историки давно пишут, что представления об особой варварской жестокости гуннских племён, основанные на ангажированных свидетельствах римских источников, в действительности являются вымыслом, представляя собой военную пропаганду того далёкого времени. Гунны вели себя так, как все остальные завоеватели той эпохи, и были не более жестокими, чем противостоящие им противники — те же римляне и германцы.Разгромив господствовавших в бассейне Дона сарматов и осевших на Днепре готов, гунны способствовали миграциям местного славянского населения, принимавшего активное участие в походах Аттилы. На это указывали современники гуннского вождя — такие, как византийский дипломат Приск, ездивший к гуннскому владыке с посольством."Эпоха гуннского вторжения является, таким образом, в определённом смысле периодом освобождения восточных славян не только от готского, но также и от иранского контроля. Привлекая славянские подразделения в свою армию и используя их как вспомогательные во время своих кампаний, гунны научили военному делу анто-славян", — писал историк Георгий Вернадский.Завоевав восточную часть Европы, гунны создали своё государство на обширной территории между Днепром, Дунаем и Эльбой. Часть бывших кочевников проживала тогда на землях нынешней Германии, что отражено в скандинавских сагах, популяризированных в XIX веке.Немецкий кайзер Вильгельм II Гогенцоллерн, увлекавшийся этими романтическими легендами, неожиданно вспомнил о гуннах в 1900 году. Провожая своих солдат, которые направились в Китай для подавления народного восстания против европейских колонизаторов, он произнёс известную речь, которая получила название "гуннской"."Пощады не давать! Пленных не брать! Как тысячу лет назад гунны прославились под руководством короля Аттилы, который и сейчас предстаёт исполином в преданиях и сказках, так и имя “немцы” на тысячу лет утвердится в Китае так, что ни один китаец никогда не отважится косо взглянуть на немца!"После начала Первой мировой войны страны Антанты использовали эти слова против немцев. Британские, французские и американские газеты постоянно именовали их "гуннами". Причём это название перешло на так называемых финских егерей — наёмников, воевавших за кайзера в составе 27-го Королевского Прусского егерского батальона.Впоследствии, после гражданской войны в Финляндии, они составили кадровую основу финского националистического движения, к которому относит себя Александр Стубб. Так что, пытаясь уязвить россиян словом "гунны", он, по сути, указал на самого себя.Эта история даёт хороший повод посмеяться над невежеством финского президента. Но в то же время его высказывание в стенах Белого дома вызывает обоснованную тревогу.В наше время о гуннах обычно вспоминают маргинальные расисты и ультраправые радикалы, которые всегда любили поговорить о "диких восточных варварах", угрожающих старой доброй Европе.Однако сейчас эта риторика впервые прозвучала на самом высоком уровне, в присутствии всех лидеров коллективного Запада. И ни один из них не одёрнул финского президента.Читайте также: Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки

украина

финляндия

европа

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, александр стубб, дональд трамп, the wall street journal, финляндия, европа, китай, владимир зеленский, нато