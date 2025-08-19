https://ukraina.ru/20250819/pochemu-inostrantsy-pereezzhayut-zhit-v-rossiyu-a-te-kto-kogda-to-ot-nas-uekhal-vozvraschayutsya--volkov-1067274186.html

Почему иностранцы переезжают жить в Россию, а те, кто когда-то от нас уехал, возвращаются — Волков

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – журналист Павел Волков. Обсудили цикл его материалов в рамках проекта "Хочу жить в России". В частности,... Украина.ру, 19.08.2025

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – журналист Павел Волков. Обсудили цикл его материалов в рамках проекта "Хочу жить в России". В частности, рассказали историю англичанина, переехавшего в Санкт-Петербург, а также россиянки, которая вернулась на родину после 17 лет жизни в Финляндии. Кроме того, поговорили о причинах переезда и возвращения, а также о российском законодательстве для переселенцев и о проблемах, с которыми они здесь сталкиваются. 01:13 – Почему иностранцы переезжают жить в Россию? 05:31 – Кто едет в Россию с Украины? 12:41 – Проблемы, возникающие у переселенцев в России; 16:15 – Яркие истории переезда иностранцев в Россию; Ссылки на статьи Павла Волкова о переселенцах: 1. "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге". https://ukraina.ru/20250810/khochu-zhit-v-rossii-markus-godvin--angliyskiy-muzykant-v-peterburge-1066687833.html 2. "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" https://ukraina.ru/20250809/ya-govorila-esli-finlyandiya-vstupit-v-nato-ya-iz-nee-uedu-o-vozvraschenii-domoy-posle-17-let-v-khelsinki-1066445160.html *В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.

