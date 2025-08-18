https://ukraina.ru/20250818/strategiya-bombardirovok-opyt-vozdushnogo-nastupleniya-na-germaniyu-1067120884.html

Стратегия бомбардировок. Опыт воздушного наступления на Германию

В одной из ненаучно-фантастических книжек британский агент Виктора Суворов писал, что, если бы у СССР была бы тысяча бомбардировщиков ТБ-7/Пе-8, на СССР никто бы не напал – боялись быть вбомблёнными в каменный век. Кого он хотел обмануть непонятно – общеизвестно, что союзники сбросили на Германию 1,8 мегатонн бомб, но Берлин взяла русская пехота

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/10/1067120420_0:76:500:357_1920x0_80_0_0_9f8b0bc82651f5d55dd776bb5b17027a.jpg

Одной из ключевых дат в истории авиационного наступление на Рейх стало 17 августа 1942 года, когда бомбардировщики В-17 и B-24 американской 8-й воздушной армии нанесли удар по железнодорожному узлу в г. Соттевиль-ле-Руан на северо-западе Франции. Выбор цели может удивить, но на самом деле это была рутинная операция по изоляции района боевых действий – 19 августа британцы осуществили первую попытку высадиться в Европе – в районе порта Дьепп в 65 километрах от Соттевиль-ле-Руан. Десант, впрочем, был уничтожен.Вообще целью стратегической бомбардировки является разрушение промышленной и/или транспортной инфраструктуры противника, чтобы сократить военное производство, затруднить снабжение предприятий и переброску войск.Такие удары мы систематически видим на Украине – вывод из строя электростанций, уничтожение заводов по производству ракет, удары по железнодорожным узлам – типичные стратегические бомбардировки.С момента появления бомбардировочной авиации во время I Мировой войны появилась идея использовать авиацию для тотального уничтожения экономики и подрыва у населения воли к сопротивлению при минимальном использовании сухопутных войск. Сомнительная честь неприцельных бомбардировок городов принадлежала немецким цепеллинам (их бомбовая нагрузка достигала двух тонн, хотя к столице Туманного Альбиона они нес ли гораздо меньше).В теоретическую форму эти мысли облёк итальянский генерал Джулио Дуэ, выпустивший в 1921 году книгу "Господство в воздухе", в которой обосновал стратегию, изложенную Суворовым.Понятно, что доктрина Дуэ предназначалась для условий Италии, которая отделена от соседних стран морем и Альпами. Ещё больше она была симпатична Великобритании и США.Разумеется, теория Дуэ нигде не была принята в полном, законченном виде (даже в случае Италии и Великобритании всё равно надо иметь сухопутную армию и флот), но организационные меры приняли практически все крупные страны. В СССР, например, в 1920-30 годы массово строились бомбардировщики ТБ-3 (построено свыше 800).Впрочем, для решения задач стратегического авиационного наступления стратегические бомбардировщики в принципе не обязательны. Например, фашистская Германия не создала своей стратегической авиации, а Focke-Wulf Fw 200 Condor был выпущен в количестве менее 300 штук, что не помешало люфтваффе провести стратегическое авиационное наступление в ходе "Битвы за Британию" в июле-октябре 1940 года и высадку десанта на Крите в мае 1941 года.Великобритания и США, напротив, имели именно стратегическую авиацию, костяк которой составляли двух- и четырёхмоторные бомбардировщики с большим радиусом действия. В США это были Boeing B-17 Flying Fortress и Consolidated B-24 Liberator, в Великобритании – Avro 683 Lancaster* и Handley Page Halifax. Кстати, самым эффективным британским бомбардировщиком был двухмоторный деревянный De Havilland DH.98 Mosquito с экипажем два человека и лишённый оборонительного вооружения, но британское авиационное командование не считало его серьёзным оружием.Королевские ВВС наносили удары по ночам, 8-я воздушная армия – днём. В боевых вылетах участвовали сотни самолётов. Например, в налёте на Эссен ночью с 26 на 27 марта 1944 года участвовало 705 самолётов. Британские самолёты летели сами. Американские – в сопровождении дальних истребителей Republic P-47 Thunderbolt и North American P-51 Mustang. Изначально предполагалось, что американские бомбардировщики смогут отбиться сами – самая массовая модификация "летающей крепости" B-17G, выпускавшая с 1943 года, была вооружена 13-ю крупнокалиберными пулемётами, практически не имевшими "мёртвых зон". Однако после нескольких вылетов, в которых потери достигли 20%, иллюзия развеялась.Существовала и определённая специализация: с лета 1943 года и до конца войны 8-я воздушная армия США на промышленные объекты и транспортные коммуникации израсходовала 56,5% бомб, 15-я воздушная армия (действовала в Италии) – 75,2%, в то время как англичане – 29,8%. Остальное обрушилось на жилые кварталы.Британское воздушное наступление на Германию началось 12 мая 1940 года, когда 36 британских бомбардировщиков бомбили город Мёнхенгладбах (до этого в рамках "странной войны" британская авиация сбрасывала листовки). Погибло несколько мирных жителей, в том числе – британских подданных.Как на грех, только в начале года, 15 февраля 1940 года, премьер‑министр Невилл Чемберлен заявил:"Что бы ни делали другие, наше правительство никогда не будет подло нападать на женщин и других гражданских лиц лишь для того, чтобы терроризировать их".Некоторые объекты союзники не бомбили целенаправленно. Например, заводы по производству синтетического горючего (из угля) не были целью вплоть до мая 1944 года. В советской литературе намекали, что дело было в связях концерна I.G. Farbenindustrie с крупным американским капиталом, но скорее дело было в том, что в это время союзники готовились высадиться во Франции. Советские потери их, разумеется, не интересовали.Герой Советского Союза Фёдор Архипенко утверждал, что в планшетах американских лётчиков были обозначены предприятия, в которые был вложен американский капитал.Нельзя забывать и о низкой точности тогдашних бомбардировщиков – бомбили с высоты около 6 километров, средства навигации и прицеливания были примитивными. Осенью-зимой 1944-1945 годов 42% американских бомб легли на расстоянии более 8 километров от цели, т.е. не причинили им вообще никакого ущерба (при такой точности и ядерное оружие не помогло бы – радиус полного разрушения в Хиросиме и Нагасаки около 2 км.) Не удивительно, что союзники прибегали к практике "коврового бомбометания" и бомбёжке городов, в которые попасть проще.Бомбардировки городов осуществлялись в соответствии с заветами Дуэ. Сначала наносился удар фугасными бомбами, которые разрушали дома, засыпали обломками улицы и повреждали коммуникации, а затем уже зажигательными. По Дуэ, правда, полагалось всё это полить химией, чтобы пожарные не очень усердствовали, но от этого отказались.Самым опасным явлением в ходе бомбардировок были "огненные штормы" – над зоной пожаров возникала зона пониженного давления, туда втягивался воздух раздувая огонь и объединяя отдельные очаги в сплошной пожар. В центре возгорания развивалась огромная температура – до 1000 градусов. Люди гибли не только от огня и от удушья.Вообще такие явления возникали и раньше, во время больших пожаров в городах. Так, видимо, было во время пожара на киевском Подоле в 1811 и в Москве – в 1812 годах. Судя по всему, жертвами "огненного шторма" была значительная часть погибших в Хиросиме 6 августа 1945 года (Хиросима не произвела на японцев особого впечатления в том числе потому, что число жертв "огненного шторма" в Токио 10 марта того же года было сравнимым, хотя бомбы были обычными – только самолетов было более 300).Самой мощной была бомбёжка Гамбурга 25 июля – 3 августа 1943 года (операция "Гоморра"). Всего погибло порядка 45 тыс. человек, около миллиона жителей были вынуждены покинуть город. Развалины были так раскалены, что к разбору их смогли приступить только через три дня. При этом промышленные предприятия почти не пострадали.Немецкий писатель Винфрид Зебальд описывал это так:"Огонь, взметнувшийся ввысь на две тысячи метров, с такой силой затягивал кислород, что воздушные потоки приобрели мощь урагана и гремели, как могучие органы, где включены разом все регистры. Так продолжалось три часа. Достигнув кульминации, эта буря срывала фронтоны и крыши домов, крутила в воздухе балки и тяжёлые плакатные стенды, с корнем выворачивала деревья и гнала перед собой живые человеческие факелы. Из-за рушащихся фасадов выплескивались высоченные фонтаны пламени, мчались по улицам, словно приливная волна, со скоростью свыше 150 километров в час, огневыми валами кружили в странном ритме на открытых площадях. В некоторых каналах горела вода. В трамвайных вагонах плавились стекла, в подвалах пекарен кипели запасы сахара".Часто пишут о бомбардировке Дрездена 13-15 февраля 1945 года, где по официальным данным погибло более 25 тыс. человек. Особенностями этой бомбардировки было то, что в городе не было военных целей, зато он должен был попасть в советскую зону оккупации, так что бомбёжка была и актом устрашения союзника. Значительную роль в освещении этой трагедии сыграл и роман Курта Воннегута "Бойня №5", написанный в 1969 году.Всего в ходе бомбардировок Германии погибло от 500 тыс. до 1,5 млн мирных жителей. Разброс большой прежде всего потому, что найти все тела в развалинах было невозможно, а определённой статистики не существовало – в том же Дрездене было огромное количество беженцев (город ведь целью ранее не был), а также военнопленные и остарбайтеры. Кроме того, большое количество жертв было связано с разрушением инфраструктуры – спасшиеся люди были лишены жилья, нормальной медицинской помощи, да просто одежды зачастую.Тем не менее, число жертв в европейских городах было меньше, чем в японских или в Сталинграде 23 августа 1942 года (порядка 40 тыс. человек), потому что последние были в основном деревянными.Для сравнения: в Англии погибло 60,5 тыс. человек, а во Франции жертвами налётов союзной (!) авиации стали от 49 до 65 тыс. мирных граждан.Общий эффект от бомбардировок нельзя назвать незначительным, но сами по себе они к победе, разумеется, не вели.Если говорить о военном производстве, то оно росло все годы войны. Падение началось только в октябре 1944 года, но связано оно было не только с бомбардировками, но и с разрушением экономических связей в результате вторжения сухопутных войск союзников в ранее оккупированные и включённые в систему немецкого военного производства страны.Моральное состояние немецкого общества также подорвано не было – немцы продолжали ожесточённо сопротивляться вплоть до мая 1945 года. Жертвы среди мирного населения только ожесточали.При этом, авиация союзников понесла огромные потери.Бомбардировочное командование ВВС Великобритании сделало за войну 364,5 тысяч вылетов и потеряли 8 325 самолетов. Это 43,8 боевых вылета на одну потерю. Для сравнения – Ил-2, дневной самолёт переднего края, совершал 53,5 боевых вылета до одной потери.Из 125 тыс. человек лётного состава погибло 44,4%, 7,9% попали в плен. В советских ВВС доля безвозвратных потерь составила 37,2%.В 1960-70-е годы доктрина Дуэ получила новое развитие на фоне появления ядерного оружия и почти неуязвимых в полёте межконтинентальных ракет, но уж очень трудно было понять, что в этом случае означает "победа". Разве что словами Мао Цзедуна: "в крайнем случае погибнет половина людей, но останется ещё другая половина, зато империализм будет стёрт с лица земли и весь мир станет социалистическим".* С этим названием связан один из немногих примеров "тонкого английского юмора", даже самоиронии, в целом для англичан не очень характерной.Транспортная версия "Ланкастера" называлась "Йорк".Гражданская война XV века в Англии, известная как "Война алой и белой розы", велась между сторонниками двух ветвей династии Плантагенетов – Ланкастерами и Йорками. В порядке хеппи-энда они друг друга перебили, а королевство возглавили Тюдоры.

