Австрийский император Франц Иосиф и Россия: от Николая I до Николая II

18 августа 1830 года родился император Австрии Франц Иосиф. Он был обязан России спасением своей империи сразу после вступления на престол, и погубил своё государство, ввязавшись в войну с Россией в 1914-м

2025-08-18T16:00

история

история

россия

австро-венгрия

вена

николай ii

российская империя

крымская война

русско-турецкая война

xix век

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059829780_0:67:524:362_1920x0_80_0_0_d3da08c2a9318c78b0cf1a4282328632.jpg

Юный Франц Иосиф фон Габсбург был коронован 2 декабря 1848 года, когда Европу охватил пожар революций и национальных восстаний (так называемая "весна народов"). Австрийская империя также вовсю забурлила и затрещала по швам. В начале 1849 года Венгерское восстание полностью вышло из-под контроля, существовала даже угроза похода венгров на Вену. Они стояли уже в Швехате – ближнем предместье австрийской столицы. 19-летний император и его окружение запаниковали.Опасаясь развала своей империи, Франц Иосиф обратился к российскому императору Николаю I с просьбой о военной помощи. Русский царь великодушно откликнулся на этот призыв. 21 мая 1849 года императоры заключили договор, по которому Николай I взял на себя обязательство направить русские войска в Венгрию для подавления революции и сохранения территориальной целостности Австрийской империи. Экспедиционный корпус под командованием генерал-фельдмаршала Ивана Паскевича при взаимодействии с австрийцами поставленную задачу выполнил, и 200-тысячное венгерское войско было разгромлено.Позднее, в 1850 году, молодой монарх приехал к царю Николаю в гости в Варшаву, чтобы поблагодарить за поддержку в подавлении мятежа. Русский император по-отечески общался с Францем Иосифом, называя его на французском языке "mon fils" (мой сын). Австрийский император даже стал покровителем русского Кексгольмского полка, расквартированного в польской столице, и имел его униформу.Полк носил имя австрийского императора до начала Первой мировой войны. В день 50-летия своего шефства в 1898 году Франц Иосиф пожаловал офицерам и солдатам полка юбилейные серебряные и бронзовые медали. В ответ австрийский император получил высшую награду Российской империи – орден Святого Георгия. Этот орден в виде креста можно видеть на различных портретах Франца Иосифа.Как отмечал известный русский историк Евгений Тарле, Николай I в 1849 году спас Франца Иосифа не только от восставших венгров, но и от "проклятых демократов" – так тогда именовались в Вене все сочувствовавшие буржуазному конституционному движению. По оценке германского "железного канцлера" Бисмарка, Николай I в венгерском вопросе "оказал императору Францу Иосифу такую услугу, которую едва ли какой-нибудь монарх когда-либо оказывал соседнему государству".Но широкую куда более известность получило другое высказывание о тех событиях, приписываемое австрийскому министр-президенту и министру иностранных дел князю Феликсу фон Шварценбергу, который и вёл переговоры с Россией: "Мы ещё удивим мир своей неблагодарностью".Так и случилось. Неблагодарность Франца Иосифа и части его окружения впервые проявилась уже во время Крымской войны 1853-56 годов. Новый министр иностранных дел Австрии граф Карл Фердинанд фон Буоль, до этого поработавший послом в Петербурге, подталкивал юного императора к сближению с Францией. Австрия в конце 1854 года заключила союзный договор с Англией и Францией, по которому ей была обещана помощь в случае военного столкновения с Россией.Кроме того, Франц Иосиф усилил австрийскую военную группировку вблизи Дунайских княжеств (Молдавии и Валахии), наглядно демонстрируя готовность вступить в войну против России. Русскому командованию пришлось укрепить свой воинский контингент на границе с Австро-Венгрией. Это отвлечение ресурсов в итоге негативно сказалось на и без того крайне неблагоприятном положении России в Крымской войне.В феврале 1855 года Николай I скончался. На его похороны Франц Иосиф послал эрцгерцога Вильгельма. Царившие тогда общественные настроения в России эмоционально выразил Фёдор Тютчев: "Прочь, прочь австрийского Иуду от гробовой его доски!"По завершении военных действий в декабре 1855 года при новом российском императоре Александре II Вена предъявила России ультиматум, который, в частности, предусматривал отмену русского протектората над Молдавией, Валахией и Сербией, отказ России от покровительства православным подданным турецкого султана, запрет на размещение военно-морского флота в Чёрном море и прочее. Россия этот ультиматум вынуждена была принять.В 1859 году, когда неожиданно для Вены Франция стала поддерживать Сардинское королевство в Северной Италии в его борьбе против австрийской экспансии, Александр II предпочел придерживаться нейтралитета, но дал понять Францу Иосифу, что не допустит усиления Австрии за счёт Сардинского королевства.Примечательно, что Наполеон III предлагал признать права России на Галицию, если русская армия захочет занять эту провинцию. Но Горчаков тогда ответил французам, что "Российской империи Галиция не нужна".Франц Иосиф, надолго испортив отношения с Россией, в итоге так и не приобрёл надежных союзников. Австрийцы потерпели поражение сначала в войне в Северной Италии, а потом и с Пруссией в 1866 году. Вена отныне была вынуждена ориентироваться в основном на Берлин.Главным противником Германии в то время была Франция. Немецкий канцлер Бисмарк делал ставку на сотрудничество трёх консервативных государств – Германии, Австро-Венгрии и России, но доверия между Веной и Петербургом по-прежнему не было.Окружение Франца Иосифа боялось входивших в политическую моду панславистских идей и объединения славянских народов в любых формах, не говоря уже о создании их федерации, лояльной России.В мае 1873 года император Александр II нанес Францу Иосифу визит. В резиденции австрийского императора в Шёнбрунне была заключена русско-австрийская политическая конвенция. Она, в частности, предусматривала согласованные действия двух держав по территориальным и политическим вопросам в Европе. Чуть позднее, в октябре 1873 года, к ней присоединился германский император Вильгельм I.Несмотря на это, когда русские войска в 1878 году сломили сопротивление турок и подошли к Константинополю, Вена стала на сторону Лондона, пригрозившему России войной в случае оккупации турецкой столицы. Хотя деморализованный турецкий султан пошёл на заключение выгодного для России Сан-Стефанского мирного договора, по которому ей возвращалась Южная Бессарабия (часть нынешней Одесской области), Сербия, Черногория и Румыния получали независимость и увеличивали свои территории, а Болгария становилась "автономным княжеством", однако результаты русско-турецкой войны подверглись ревизии на Берлинском конгрессе.В ходе этого конгресса Санкт-Петербург согласился на уступки: Болгария делилась на две части, Турции надлежало вернуть некоторые освобожденные территории на Балканах. Как писал Александр Горчаков Александру II: "Берлинский трактат – самая черная страница в моей служебной карьере".После убийства Александра II в 1881 году его сын, Александр III, продолжил осторожную дипломатическую линию. В 1881 году в Берлине в рамках подугасшего "Союза трёх императоров" между Россией, Австро-Венгрией и Германией был подписан новый договор о взаимных гарантиях безопасности.Однако Франц Иосиф заискивающе поглядывал в сторону Британии, которая традиционно умело продолжала провоцировать конфликт между русским и австрийским императорами. Из уст австрийского министра иностранных дел в 1885 году даже поступали угрозы о готовности Вены начать при поддержке Лондона военные действия против России. В 1886 году "Союз трёх императоров" окончательно распался.Хотя в Австрии нарастали пангерманские настроения, однако для части австрийской элиты чрезмерно тесный союз Австро-Венгрии с Германией представлялся слишком опасным. Отношения между Санкт-Петербургом и Веной снова потеплели в 1890 году, когда ушёл в отставку Бисмарк, несогласный с линией нового германского императора Вильгельма II. В январе 1893-го была подписана конвенция о соединении Новоселицкой ветки Юго-Западных железных дорог России с Львовско-Черновицкой железной дорогой Австро-Венгрии, а в 1894-м – торговая конвенция между двумя странами.Но к концу царствования Александра III вышли на новый уровень отношения России с Францией. Французы стремились заручиться поддержкой России на случай грядущего конфликта с Германией. Для Вены же и Берлина русско-французский союз представлялся нежелательным и опасным.По совету бывшего российского посла в Австрии князя Алексея Лобанова-Ростовского, ставшего при Николае II министром иностранных дел России, молодой русский царь летом 1896 года начал зарубежное турне по важнейшим столицам Европы именно с Вены.Весной 1897 года снова произошла встреча двух императоров. На этот раз Франц Иосиф приехал с ответным визитом в Санкт-Петербург. "Россия и Австро-Венгрия заранее отвергают всякую мысль о завоеваниях и готовы заставить уважать этот принцип всякую другую державу, которая обнаружила бы противоположные намерения".Неудачная для России Русско-японская война 1904-1905 годов ослабила международные позиции Санкт-Петербурга. В октябре 1908 года произошёл так называемый Боснийский кризис: после 30-летней австрийской оккупации Боснии и Герцеговины (БиГ) Франц Иосиф, вопреки своим обещаниям, принял решение об аннексии этой провинции. Тем самым договоренность монархов о статус-кво на Балканах была нарушена.Такой шаг вызвал возмущение в Сербии и России (40% населения БиГ составляли этнические сербы), но Россия снова была вынуждена смириться.По мере усиления шантажа Вены в отношении сербов ухудшались и российско-австрийские отношения. Часть российского генералитета зимой 1912-13 годов пыталась отреагировать на военные приготовления австрийцев частичной мобилизацией войск. Однако МИД России и Николай II отвергли эти предложения. В результате в 1913 году с австрийцами была достигнута договоренность о взаимной военной сдержанности.В Австро-Венгрии у многих было понимание недопустимости военного столкновения России, Австро-Венгрии и Германии. Такие люди находились даже в ближайшем окружении Франца Иосифа, например, его племянник – наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, убийство которого 28 июня 1914 года в столице БиГ, городе Сараево, и стало поводом для начала Первой мировой войны.Но большая часть окружения престарелого императора стремилась к войне. Австрийские министры иностранных дел и обороны Леопольд фон Берхтольд и Алекандр фон Кробатин убеждали своего императора в том, что война с Сербией будет быстрой и локальной. Дескать, Австрия разгромит сербов, а Россия от вмешательства воздержится. В июле 1914 года Австро-Венгрия выдвинула Сербии оскорбительный и неприемлемый ультиматум.Несмотря на высокую степень уступчивости Сербии, 84-летний император Франц Иосиф всё же принял авантюристичное решение об объявлении ей войны. Императору приписывают фразу: "Если нам суждено погибнуть, то, по крайней мере, достойно". Сам предпоследний император Австро-Венгрии умер 21 ноября 1916 года, не дожив двух лет до распада и ликвидации своего государства.Но 28 июля 1914 года Франц Иосиф в своем знаменитом манифесте "К моим народам" известил мир о том, что, поскольку требования ультиматума Австро-Венгрии к Сербии не выполнены, он объявляет ей войну. На следующий день Николай II отправил Вильгельму II телеграмму с предложением "передать австро-сербский вопрос на Гаагскую конференцию", то есть в международный третейский суд в Гааге. Вильгельм II на эту телеграмму не ответил. 31 июля в России была объявлена всеобщая мобилизация. 1 августа Германия объявила войну России, а сама Австро-Венгрия сделала это лишь 6 августа 1914 года. Так началась Первая мировая война, которую не пережили ни Российская, ни Германская, ни Австро-Венгерская империи.Как написали некогда российские историки Андрей Шарый и Ярослав Шимов в книге "Корни и корона", "28 июля 1914 года Австро-Венгрия совершила выстрел себе в висок, а четыре последующих года оказались затянувшейся агонией". Но, возможно, причину распада Дунайской монархии следует искать значительно раньше, когда Франц Иосиф впервые решил отплатить России за спасение удивившей мир неблагодарностью.

Олег Хавич

история, россия, австро-венгрия, вена, николай ii, российская империя, крымская война, русско-турецкая война, xix век, внешняя политика, дипломатия, балканы, первая мировая война