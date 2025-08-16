https://ukraina.ru/20250816/teper-myach-na-storone-kieva-senator-dzhabarov-vysoko-otsenil-itogi-peregovorov-putina-i-trampa-1067106877.html
"Теперь мяч на стороне Киева": сенатор Джабаров высоко оценил итоги переговоров Путина и Трампа
Самолёт с Президентом России Владимиром Путиным уже вернулся в Россию, саммит завершён, и настало время обозначить главное. Об этом пишет сенатор Владимир Джабаров, его мнение публикует телеграм-канал Украина.ру
"Во-первых, удачный выбор места встречи. Штат Аляска — как можно дальше от назойливой Европы и Зеленского, но при этом бывшая русская земля. Она нам не чужая, и со стороны Дональда Трампа это был знак уважения к России. Атмосфера для нашей делегации была максимально комфортной.Во-вторых, формат переговоров. Изначально планировался разговор тет-а-тет, но в итоге стороны сошлись на формате "три на три". Это абсолютно правильное решение. Если бы встреча прошла один на один, западные СМИ уже сегодня заполнили бы эфиры фантазиями о "влиянии Путина" на Трампа. А так — есть свидетели с обеих сторон, всё прозрачно. В-третьих, важна оценка от самого Трампа. Он поставил встрече высший балл — 10 из 10. Американский лидер отметил позитивный настрой России: на завершение конфликта, на готовность вести диалог не только по украинскому вопросу, но и по двусторонним отношениям с США.В-четвёртых, мудрое решение — не раскрывать детали переговоров на пресс-конференции. Работа только начата, в разгаре. Любой вопрос журналистов был бы направлен на то, чтобы раздуть разногласия и создать скандал на пустом месте; Два часа сорок пять минут — это деловая, насыщенная беседа, без лишней риторики. Теперь, как подчеркнул Трамп, мяч на стороне Киева. Он уже провёл разговор с Зеленским и европейскими лидерами, дав понять: если Украина действительно хочет мира, придётся идти на встречу. Возможно, и на трёхсторонний формат с США. Но главное — сделать шаги, которые будут приемлемы не только для Киева, но и прежде всего для России — страны, которую уже можно назвать победителем в этом конфликте. Работа продолжается. Ещё до саммита часть вопросов была проработана во время визита Уиткоффа в Москву. Сейчас в повестке — экономика, авиасообщения, перспективы сотрудничества в разных отраслях. Не исключено, что обсуждалась и тема стратегических вооружений: крупнейшие ядерные державы обязаны держать этот процесс под контролем", — цитируют Джабарова авторы Украина.ру.Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
"Во-первых, удачный выбор места встречи. Штат Аляска — как можно дальше от назойливой Европы и Зеленского, но при этом бывшая русская земля. Она нам не чужая, и со стороны Дональда Трампа это был знак уважения к России. Атмосфера для нашей делегации была максимально комфортной.
Во-вторых, формат переговоров. Изначально планировался разговор тет-а-тет, но в итоге стороны сошлись на формате "три на три". Это абсолютно правильное решение. Если бы встреча прошла один на один, западные СМИ уже сегодня заполнили бы эфиры фантазиями о "влиянии Путина" на Трампа. А так — есть свидетели с обеих сторон, всё прозрачно.
В-третьих, важна оценка от самого Трампа. Он поставил встрече высший балл — 10 из 10. Американский лидер отметил позитивный настрой России: на завершение конфликта, на готовность вести диалог не только по украинскому вопросу, но и по двусторонним отношениям с США.
В-четвёртых, мудрое решение — не раскрывать детали переговоров на пресс-конференции. Работа только начата, в разгаре. Любой вопрос журналистов был бы направлен на то, чтобы раздуть разногласия и создать скандал на пустом месте; Два часа сорок пять минут — это деловая, насыщенная беседа, без лишней риторики. Теперь, как подчеркнул Трамп, мяч на стороне Киева.
Он уже провёл разговор с Зеленским и европейскими лидерами, дав понять: если Украина действительно хочет мира, придётся идти на встречу. Возможно, и на трёхсторонний формат с США. Но главное — сделать шаги, которые будут приемлемы не только для Киева, но и прежде всего для России — страны, которую уже можно назвать победителем в этом конфликте. Работа продолжается.
Ещё до саммита часть вопросов была проработана во время визита Уиткоффа в Москву. Сейчас в повестке — экономика, авиасообщения, перспективы сотрудничества в разных отраслях. Не исключено, что обсуждалась и тема стратегических вооружений: крупнейшие ядерные державы обязаны держать этот процесс под контролем", — цитируют Джабарова авторы Украина.ру.