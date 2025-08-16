https://ukraina.ru/20250816/1067101819.html

Андрей Суздальцев: Если после встречи на Аляске Трамп приедет в Москву, Россия зафиксирует провал Запада

Про Трампа говорят как о слоне в посудной лавке, но на самом деле он вполне элегантно вальсирует в этом марлезонском балете с Европой и Украиной. И сейчас Трамп будет откалывать Украину от Евросоюза, потому что ему крайне необходимо закрыть тему украинской войны

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев- Андрей Иванович, Юрий Ушаков по итогам саммита на Аляске заявил, что тема проведения трёхстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась и что пока неизвестно, когда состоится следующая встреча Путина и Трампа. На ваш взгляд, как дальше будут развиваться события на дипломатическом фронте?- Сейчас США нужно несколько дней на то, чтобы обсудить итоги саммита с Украиной и Евросоюзом.На этой встрече был важный момент, на который наши эксперты не обратили внимание. Когда на пресс-конференции у него спросили, предоставят ли Украине гарантии безопасности и пойдет ли речь об обмене территориями, он ответил следующее: "Это те пункты, которые мы обсуждали. И это те пункты, по которым мы на самом деле в основном договорились".Именно это объясняет, почему Трамп остался в хорошем настроении. Ему есть, что сказать Евросоюзу и Зеленскому. То есть Россия и США нашли какой-то механизм, связанный с обеспечением безопасности без Украины в НАТО и без обмена территориями. Это самая суть.Остальные вещи тоже очень серьезные. Нам удалось обойти тему новых санкций и перемирий. И теперь речь пойдет о двух саммитах.Первый саммит – двусторонний. Путин предложил его провести в Москве. Если бы он состоялся, это был бы колоссальный наш успех. Мы бы фактически зафиксировали нашу победу, поскольку к нам приехал бы лидер страны, которая организовала против нас войну. Это был бы провал Запада.Причем до этого еще были идеи, что если делать какую-то рабочую встречу, то было бы неплохо провести саммит в Калининграде.Второй саммит – трёхсторонний. Причем Трамп отметил, что все президенты хотят, чтобы он в нем участвовал. Он же претендует Нобелевскую премию мира и желал бы присутствовать на нем как доминирующая фигура. Но по трехстороннему саммиту ничего неизвестно. Все зависит от того, как Трамп переговорит с Европой и с Украиной.Где его проводить – пока тоже неясно. И он возможен только в случае детальной проработки будущих соглашений.- Зафиксируем. Главный итог этого саммита – заявление Трампа о гарантиях безопасности Украине вне НАТО.- Да, да. Россия не сдвинется с позиции, что никакого НАТО на Украине быть не может.Знаете, у нас в обществе по-прежнему присутствует детское восприятие НАТО у наших границ. У меня до сих пор студенты спрашивают: "Почему НАТО на Украине так опасно, если Прибалтика уже в НАТО совсем рядом с Санкт-Петербургом?". Приходится объяснять.Во-первых, учитывая, что значительная часть населения Прибалтики – русские, НАТО никогда не будет там размещать крупные контингенты. Мы должны за него держаться, потому что именно оно выступает естественным барьером. Во-вторых, в случае войны с Россией натовские базы удержаться не смогут. Там нет хорошего предполья, и они будут сметены в Балтийское море за несколько часов.Прибалты это понимают и постоянно истерят.А Украина – это большая территория с огромными водными преградами и выходом в Черное море. Если НАТО там засядет, оттуда его уже не выковырять. И в том, что НАТО наш враг – сомнений нет.- Уточню про Калининград. Вы хотели бы, чтобы там прошел двусторонний саммит?- Для рабочего саммита президентов, на котором будут подписаны серьезные документы, прекрасно подойдет Москва. Она помпезная и будет означать победу России. Это хорошо, но пока рановато. Поэтому в качестве промежуточного варианта Калининград был бы идеален.Он напротив Берлина и рядом с нашими польскими "друзьями" (смеется). Если бы саммит там прошел, это бы показало, как надо решать вопросы с Европой дипломатическим путем.А так Путин быстро отреагировал, сказав про Москву.- Учитывая то, что вы про Прибалтику рассказывали, снизилась или возросла угроза для Калининграда?- Угроза по-прежнему огромная. Именно там может начаться война с Европой. Снабжать этот кусок русской Балтики очень сложно. Калининград надо укреплять. Надеюсь, в Генштабе это прекрасно понимают.- И по Украине. Как дальше будет развиваться ситуация с переговорами?- Многое зависит от Трампа. Про него говорят как о слоне в посудной лавке, но на самом деле он вполне элегантно вальсирует в этом марлезонском балете с Европой и Украиной. И сейчас Трамп будет откалывать Украину от Евросоюза, потому что ему крайне необходимо закрыть тему украинской войны.Для Украины в нынешнем виде прекращение войны станет катастрофой. И дело даже не в том, что киевский режим Донбасс потеряет. Если ее отрежут от западной поддержки, она превратится в помойку. Кто будет вкладывать инвестиции в страну, которая проиграла и ждет реванша?Для американского бизнеса и правящего класса Украина точно закрыта на десятилетие.Следовательно, сейчас Трамп будет пытаться сковырнуть Зеленского, рассчитывая, что новая власть, не имеющая груза обещаний перед украинским народом, пойдет на соглашение с Россией.Возможности для этого у него есть. Угроза потерять все, может заставить киевский режим как-то пошевелиться.- А на фронте вы ситуацию как оцениваете? Есть ли надежда, что он развалится и что украинский вопрос сам собой решится?- Между Покровском и Константиновкой фронт явно раскололся. Нас это даже несколько удивило, потому что бои там идут и днем, и ночью. При этом хочу уточнить, что украинские войска там не побежали, а погибли. Это очень кровавое место. В общем, фронт прорвался, и мы этот прорыв сейчас расширяем.Наше вклинение – это узкая часть, которую можно перерезать одним ударом. Поэтому надо сейчас закрепиться. У этой затеи есть минус, потому что у Украины будет время подтянуть туда резервы. Поэтому я бы ожидал, что там повторятся события запорожского наступления 2023 года. Но если мы удержимся и сломаем здесь хребет противнику, мы прорвем фронт и сможем осуществлять большие броски в стиле 2022 года.

