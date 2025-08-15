https://ukraina.ru/20250815/tramp-rasskazal-chto-budet-esli-peregovory-s-putinym-proydut-plokho--1067065895.html
Трамп рассказал, что будет, если переговоры с Путиным пройдут плохо
Президент США Дональд Трамп прокомментировал прессе негативный сценарий переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
Президент США считает, что переговоры с президентом России на Аляске пройдут хорошо, сообщает РИА Новости. При этом Трамп пообещал быстро уехать, если саммит будет неудачным."Мы отправляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске и, я думаю, что всё пройдёт очень хорошо. А если нет, то я очень быстро направлюсь домой", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.Трамп заявил также, что ждёт от сегодняшней встречи прекращения огня в зоне СВО на Украине. Ранее, 1 августа Трамп поведал прессе, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Позднее американский лидер сказал, что теперь эти подлодки стали "ближе к России".Перед тем, как Трамп объявил о размещении подлодок, Медведев в социальной сети прокомментировал сокращение срока, который республиканец выдвинул для урегулирования конфликта Москвы и Киева. Медеведев написал, что американский президент "играет с Россией в ультиматум", а "каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне".Трамп в ответ посоветовал Медведеву "следить за своими словами", отметив, что тот "вступает на очень опасную территорию", и назвал "мертвыми" экономики России и Индии. После этого зампред Совбеза предложил Трампу вспомнить "любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука".Больше новостей дня представлено в обзоре Заявления Трампа и его разговор с Лукашенко, молитвы патриарха. Итоги 15 августа Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Президент США считает, что переговоры с президентом России на Аляске пройдут хорошо, сообщает РИА Новости. При этом Трамп пообещал быстро уехать, если саммит будет неудачным.
"Мы отправляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске и, я думаю, что всё пройдёт очень хорошо. А если нет, то я очень быстро направлюсь домой", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Трамп заявил также, что ждёт от сегодняшней встречи прекращения огня в зоне СВО на Украине.
Ранее, 1 августа Трамп поведал прессе, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Позднее американский лидер сказал, что теперь эти подлодки стали "ближе к России".
Перед тем, как Трамп объявил о размещении подлодок, Медведев в социальной сети прокомментировал сокращение срока, который республиканец выдвинул для урегулирования конфликта Москвы и Киева. Медеведев написал, что американский президент "играет с Россией в ультиматум", а "каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне".
Трамп в ответ посоветовал Медведеву "следить за своими словами", отметив, что тот "вступает на очень опасную территорию", и назвал "мертвыми" экономики России и Индии. После этого зампред Совбеза предложил Трампу вспомнить "любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука".
