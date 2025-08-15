https://ukraina.ru/20250815/sergey-khrapach-chtoby-sorvat-peregovory-putina-i-trampa-na-sushe-britaniya-mozhet-ustroit-diversiyu-na-1066999592.html

Сергей Храпач: Чтобы сорвать переговоры Путина и Трампа на суше, Британия может устроить диверсию на море

Если Британия решится на диверсии на море против РФ, скорее всего бить будут не по судам теневого флота, а по местам их концентрации на погрузке – разгрузке, начнут давление на страховые компании, на банки, обслуживающие транзакции, на потребителя. Но спецслужбы России тоже не дремлют и ведут точечную работу по выявленным разведкой данным.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Европа и Киев всеми силами пытаются сорвать эти переговоры.Ранее помощник президента Российской Федерации, глава морской коллегии Николай Патрушев заявил, что в действиях Великобритании можно отчетливо проследить ее притязания на Черноморский регион, а НАТО готовит серьезные провокации на море. В Службе внешней разведки (СВР) отметили, что спецслужбы Британии планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот".— Сергей Валентинович, насколько реальны данные угрозы для нас? Возможна ли катастрофа на море?— Начну с того, что, во-первых, Николай Платонович Патрушев был моим руководителем многие годы, и он человек профессиональный. Если он сделал заявление про возможные провокации — значит, к этому есть серьёзные предпосылки.Во-вторых, в Совет безопасности России стекается информация от различных органов: от СВР, ГРУ и других ведомств. Видимо, они тоже получили подобные сигналы по своим каналам. Поскольку введенные западниками санкции и ограничения в рамках международного морского права действенных результатов не принесли, ими могут применяться иные методы, включая диверсионные.Соответственно, проблема есть, и она может повлиять на нашу репутацию и затруднить определённые экономические действия, необходимые в условиях санкционного давления для России.— По информации, которой располагает СВР, планом Лондона предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству. Каким образом они могут осуществить это, при участии каких стран и каким методом? В какое время это может произойти?— Если бы, как раньше, противник предупреждал, говоря "иду на вы", то было бы проще купировать такую угрозу. Но специфика спецслужб предполагает совершение акции в неожиданном месте и чужими руками. Например, право- или леворадикальными организациями, да, кем угодно, включая физических лиц, чем-то недовольных.Достаточно вспомнить инцидент в Северном море в 1904 году (гулльский инцидент), когда японскими эсминцами был потоплен британский траулер. Это едва не привело к войне между Британией и Российской империей.Методы могут быть разные. Во-первых, на танкер теневого флота могут высадиться экстремисты, хуситы, пираты, лево- праворадикалы. После этого они будут требовать что-то локальное, не связанное с Россией. А ВМС США, защищая свободный мир от этих преступников, "нечаянно" потопят их, спровоцировав экологическую катастрофу.Профильные международные организации потребуют ввести международный контроль за теневым флотом, и так далее. "Зелённая" повестка везде активна, поэтому представители правящего класса Европы и США, увидев, что условное пятно после потопления движется в их сторону, начнут задавать вопросы и закручивать гайки.Во-вторых, банально морские диверсанты могут подорвать судно теневого флота в открытом море с ожидаемым вышеописанным результатом.— И какие будут последствия для нас?— Нам будет сложнее обеспечивать реализацию своих экономических и военных планов в такой ситуации. Поэтому, понимая последствия и реальность совершения такой диверсии, Патрушев озвучил проблему для легализации — чтобы показать, что мы знаем о замыслах Европы. И если они что-то попытаются организовать против нас на море, мы опубликуем некие материалы и сделаем некие действия — возможности технические у нас тоже имеются.Возможно, некие горячие головы на Западе после такой нашей реакции немного поостынут и дальше декларации о провокациях дело не пойдёт. Мы на это надеемся.Еще один важный момент. Никто не позволит ни одной из разведок нашего противника провести диверсии в тех местах, по которым идет снабжение экономик нашего противника — идёт транзит товаров, в том числе нефти. Это узкие места: Суэцкий канал, Гибралтар. Поэтому скорее всего будет выбрана некая точка напряжения вне пределов этих мест — чтобы не похоронить экономику Европы и Ближнего Востока.Вспомним фразу, приписываемую Александру Суворову: "англичанка гадит"...— Еще и в преддверии переговоров Путина и Трампа…— Да. Если посмотреть на общемировой тренд, американские спецслужбы, по тем утечкам, что мы знаем, категорически против таких действий Британии. Они всё-таки хотя склонить нашу страну и Украину к переговорному процессу. А Европа, начиная с Бориса Джонсона, всячески пытается не допустить переговорного процесса по урегулированию конфликта, поэтому ей важна напряжённость с РФ.Британские спецслужбы весьма сильные, профессиональные, не надо их воспринимать буквально по фильмам о Джеймсе Бонде (хотя и это неплохая для них реклама). Но в реальности агенты работают не только кулаками и пистолетами, но и включают, как говорится, мозги.— Мы в одном интервью с вами говорили о том, что людей необходимо как следует подготовить к совершению диверсии, просто так не провезёшь ту же взрывчатку…— Конечно. Вспомните, историю с подрывом "Северных потоков". Приблизительно так может выглядеть и следующая диверсия против нас. Фантазии тут безграничны, как и режиссёрская форма. Исполнители могут не знать, в чьих интересах они осуществляют провокацию. Они могут искренне верить, что борются за свои идеалы. А плодами их деятельности будут пользоваться интересанты.Вспомните теракт 11 сентября, когда в 2001 году американские самолёты врезались в небоскрёбы. Как потом выяснилось, многие спецслужбы были информированы о планах террористов. Только почему-то ЦРУ якобы не знало об этом. После того, как ахнула вся Америка от ужаса, что такое возможно в самой якобы безопасной стране, естественно, правительством был выдан карт-бланш на вторжение в Афганистан и Ирак. Дальше Америка решала свои геополитические интересы. Соответственно, сейчас может быть организована провокация по аналогии. Все новое — хорошо забытое старое.— Помимо того, что Патрушев выступил с предупреждающим заявлением в сторону Запада, что еще мы можем сделать для предотвращения возможных диверсий на море? Реально ли, например, проверять каждый танкер или на каждое судно вооруженную охрану поставить?— Понимаете, любой ресурс всегда конечен. Военный ресурс тоже конечен. Если мы посмотрим исторические примеры, когда знаменитые северные конвои шли из Британии, Америки в СССР — их ведь тоже топили немцы, потери были высоки. При том, что многие суда хорошо охранялись.Западная пропаганда в лице, например, компании BRS Shipbrokers, утверждает, что на декабрь 2024 года теневой флот России насчитывал около 850 судов, или 9% от общего парка таких кораблей. Потопить его враги не в состоянии в силу огромности, но смогут создать точки напряжения, которые существенно усложнят логистику его использования. Это скажется на оперативности и стоимости доставки нефти потребителям, которые будут вынуждены отказаться от ее приобретения.Соответственно, бить будут не по судам, а по местам их концентрации на погрузке-разгрузке, будет идти давление на страховые компании, на банки, обслуживающие транзакции, на потребителя с предоставлением дешевой альтернативы.Для нас, в свою очередь, обеспечить безопасность такого количества судов тоже проблематично. Можно поставить охрану на суда, но это 5-10 человек. Кроме того, наличие военнослужащих морской пехоты на борту не будет гарантировать безопасность прохода судна. Оно может погибнуть от удара управляемой торпеды либо от приклеивания донной мины. Современные средства поражения позволяют дистанционно поражать корабли.Поэтому скорее всего, я думаю, мы будем вести выборочную и точечную работу по выявленным разведкой данным. Повторюсь, разведывательные возможности позволяют нам выявлять устремления врага. Готовятся диверсии не 10 минут, а месяцами, а то и годами. А сорванное нами мероприятие сдвигает его ещё на 4-6 месяцев. За это время мы опять узнаем информацию и сможем купировать угрозу.Кроме этого, будет тройной кордон. Мы озвучили, что суда, заходящие в российские порты, будут досматриваться. Это как раз один из тех элементов, маркер, который показывает, что мы знаем, в какой форме может быть угроза, и применяем меры для ее устранения.— Означают ли заявления Лондона, что среди британской элиты действует аналог Кембриджской пятерки? [Cобирательное название ядра сети советских агентов в Великобритании, завербованных в 1930-х годах в Кембриджском университете советским разведчиком Арнольдом Дейчем].— Люди из Кембриджской пятерки были представителями британской элиты, идеалистами, которые не хотели навредить своей стране и изначально работали не за деньги. Это были хорошо образованные, умные люди, которые задумывались о том, почему Британия борется с Советским Союзом, который создаёт новый мир. И по идеологическим соображениям стали сотрудничать с органами советской разведки.Некоторые были завербованы до Второй мировой войны, а другая часть — во время нее, когда все понимали, что нацизм — это зло, которое можно истребить с помощью Советского Союза.Позже, когда Великобритания утратила к ним интерес, те из них, кто остался в живых, поделились своими впечатлениями от жизни и работы. Он рассказали, что отказывались от заданий, которые могли нанести вред их родине. А кураторы из КГБ с пониманием относились к этому и не давили на них. Уверен, кстати, что подобные британцы, которые не разделяют идеи, что Россия — империя зла, работают и сейчас на СВР.Что касается аналога Кембриджской пятерки среди британской элиты, нам никто об этом не скажет — возможно, спустя 50-80 лет мы узнаем, что такие люди были. Но, с точки зрения логики, однозначно, такие агенты находятся в Британии.О русских разведчиках на Западе и иностранных шпионах у нас сняты неплохие советские фильмы, основанные на реальных событиях. Например, "ТАСС уполномочен заявить", в котором лишь немного изменены фамилии реальных генералов. К сожалению, они уже умерли в силу возраста, но некоторых я застал во время своей службы.Еще я помню историю. У нас был генерал-лейтенант Олег Калугин, работал начальником важного контрразведывательного подразделения в СВР, ведал выявлением потенциальных разведчиков и шпионов в нашей спецслужбе. Позже его лишили звания, потому что он оказался иностранным агентом. Он сбежал в США и живет там.Потом был еще участник войны, артиллерист, орденоносец родом с Украины Дмитрий Поляков, который дослужился до генерал-майора ГРУ. Он работал в резидентуре ГРУ в Нью-Йорке, а его сын заболел гриппом. Поляков просил средства на лечение ребенка, но не получил их. Сын умер.Поляков затаил обиду на советскую власть и спустя многие годы стал инициативником. Американцы "сдавали" ему своих ненужных "одноразовых" агентов. Он строил карьеру на этом, дорос до звания генерал-майора ГРУ. Позже его раскрыли и расстреляли, но он нанёс огромный ущерб нашим спецслужбам.Это самые яркие предатели, о которых сняты фильмы и написаны книги. Есть и более мелкие шпионы уровня майора, подполковника, полковника, например, знаменитый литератор Владимир Резун (псевдоним — Виктор Суворов). Он тоже работал начальником в ГРУ, был завербован иностранной спецслужбой, нанёс большой ущерб обороноспособности нашей страны. Живет в Англии, выступал с поддержкой Украины.Таких случаев в истории СССР и РФ из открытых источников можно насчитать около 50-ти. Сейчас люди по своей ментальности не поменялись, поэтому угрозы всегда есть, и нужно быть к ним готовыми. Здесь все зависит от эффективности наших спецслужб: будут предатели годами разрушать обороноспособность страны или их сцапают на уровне подготовки к преступлению.О сценариях вербовки, которые прописываются под каждую конкретную ситуацию, в интервью Ветеран спецслужб Дмитрий Соин о том, как СБУ вербует российских подростков и пенсионеров для терактов.

https://ukraina.ru/20250519/yuriy-stankevich-o-tankernoy-voyne-estonii-zapad-provotsiruet-rf-na-agressiyu-v-otvet-na-nezakonnye-1063244851.html

