https://ukraina.ru/20250813/veteran-spetssluzhb-dmitriy-soin-o-tom-kak-sbu-verbuet-rossiyskikh-podrostkov-i-pensionerov-dlya-1066941967.html

Ветеран спецслужб Дмитрий Соин о том, как СБУ вербует российских подростков и пенсионеров для терактов

Ветеран спецслужб Дмитрий Соин о том, как СБУ вербует российских подростков и пенсионеров для терактов - 13.08.2025 Украина.ру

Ветеран спецслужб Дмитрий Соин о том, как СБУ вербует российских подростков и пенсионеров для терактов

Сценарий вербовки прописывается под каждую конкретную ситуацию. Вербовщик, через социальные сети изучая потенциальную жертву, находит сильные и слабые стороны. Ищет людей недовольных, неудовлетворенных материальным положением, социальным статусом, политической ситуацией. Такие люди и являются объектами вербовки.

2025-08-13T18:43

2025-08-13T18:43

2025-08-13T18:43

интервью

украина

россия

молдавия

дмитрий соин

василий малюк

сбу

приднестровье

санду майя

евгения гуцул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044070756_99:8:820:413_1920x0_80_0_0_f5eceb0e526801acd27d2f3e92605813.jpg.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.Глава СБУ Василий Малюк* рассказал, что контрразведка СБУ с 2022 года якобы разоблачила 118 агентурных сетей России на Украине. По его словам, агентам, которые возвращаются после выполнения заданий на территории России, помимо вручения госнаград, даже меняют внешность.- Дмитрий, как вы оцениваете эффективность СБУ в текущих условиях?- Если бы эта служба была эффективной, то Украина не была бы в таком плачевном состоянии, как сейчас. Сейчас Украина находится в руинах, часть населения сбежала из страны, царит правовой беспредел. Это лучшая иллюстрация "успехов" СБУ.- Тем не менее некоторые операции им удается проводить в России. Чего, например, стоит атака дронов на аэродромы стратегической авиации.- Несомненно, в любом столкновении спецслужб могут возникать разные ситуации. Но мы говорим о стратегической оценки деятельности. Малюк это плод своей системы. Это люди новой волны, которые воспитываются на комиксах и бестселлерах о секретных агентах. Они мыслят такими категориями. Это новая школа, созданная западными специалистами, которые готовят СБУ в целом и Малюка в частности к террористической деятельности.СБУ превратилась в террористическую группу, которая занимается ликвидациями и торговлей оружием.- И вербовкой биодронов среди россиян. Недавно пятерых российских пенсионеров пытались использовать для убийства военнослужащих. Почему эта деятельность успешна, как ей противостоять?- Во все времена происходили вербовки, спецслужбы занимались этим всегда. Не вижу особенных успехов в том, что подверженных манипуляциям пенсионеров пытаются втягивать в грязные игры. Гораздо серьезнее, когда вербуется крупный чиновник, военный, носители секретной информации. Когда группу пожилых людей привлекают к преступной деятельности, это позорно для спецслужбы.- Не только пожилые, но и подростки за небольшое вознаграждение соглашаются на организацию терактов. Например, в Орле двух подростков 16 и 17 лет задержали за поджог тепловоза. За это куратор обещал им 120 тысяч рублей.- Необходима профилактика. Масштабная информационная работа с населением, в ходе которой объясняется, как работают спецслужбы противника, с чего начинается вербовочная беседа, какие срока тюремного заключения, вплоть до пожизненного, грозят за такие преступления. Ведь вербовщики всегда приуменьшают для жертвы последствия и преувеличивают выгоды.Мне кажется, что надо делать больше тематических программ. Больше хороших и качественных интервью с профессионалами, которые будут с точки зрения психологии, используемых психотехник, проговаривать с населением эти вопросы. Со своих позиций разъяснительной работой могут заниматься представители силовых структур. Надо сканировать социальные сети, выявлять людей, склонных к вербовке, и профилактировать их заранее. Надо входить в учебные коллективы, в колледжи, в вузы, работать с различными ассоциациями пенсионеров. То есть системная работа касается не столько спецслужб, сколько социальных институтов государства.- Расскажите о признаках вербовочной беседы. Это какие-то кодовые фразы?- Сценарий вербовки прописывается под каждую конкретную ситуацию. Вербовщик, через социальные сети изучая потенциальную жертву, находит сильные и слабые стороны. Ищет людей недовольных, неудовлетворенных материальным положением, социальным статусом, политической ситуацией. Такие люди и являются объектами вербовки.С ними под какой-то легендой вступают в связь. Завязывается дружба, общение. В процессе коммуникации начинают подводить к мысли о том, что в России все плохо, тебя недооценивают, ты не можешь здесь реализоваться. Человек втягивается в такие разговоры. Ему на каком-то этапе предлагают выполнять незначительные поручения. Проверяют его на исполнительность, на готовность выполнять задания. В какой-то момент поручают то, что уже выходит за рамки уголовного кодекса.Любая вербовочная работа построена на тщательном предварительном изучении объекта. Объект вербовки изучается вплоть до его хобби, интересов, чаяний. После этого можно выходить на тропу вербовочных мероприятий.- В заключение поговорим об общей политической ситуации в Молдавии. Как в Кишиневе оценивают перспективы встречи в пятницу на Аляске лидеров США и России?- Молдавия разделена на людей здравого смысла и на представителей власти. Проукраинская и проевропейская ориентация этих властей четко видна. Европа сейчас четко оппонирует Трампу в его стремлении к урегулированию конфликта на Украине.Санду и ее команда заняли четкую евролиберальную русофобскую позицию. Что касается оппозиции, то судя по ее репликам, она четко следует линии завершения конфликта на Украине с учетом сегодняшних реалий. А они заключаются в признании очевидного факта – Украина проиграла.- Рассматривают ли в Кишиневе вариант силовой полицейской операции против Гагаузии на фоне приговора, который вынесен ее лидеру Евгении Гуцул?- В Кишиневе рассматривают вариант ликвидации Гагаузской автономии, к этому готовятся все силовые структуры. И сценарий ликвидации Приднестровья, что несколько сложнее сделать, чем в Гагаузии. В Приднестровье есть армия, силовые структуры, ОГРВ. Но Санду последовательно вдет Молдову к гражданской войне и войне на Украине. Там уже выстраивается натовская инфраструктура, идет перевооружение армии, структурируется логистика, военные базы.*признан террористом в РФО ситуации в зоне СВО Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман

https://ukraina.ru/20250813/mir-bez-tormozov-1066934818.html

https://ukraina.ru/20250813/vladimir-vasilev-tramp-khitrit-s-obmenom-territoriyami-poka-es-gotovit-ultimatum-po-ukraine-1066927557.html

украина

россия

молдавия

приднестровье

гагаузия

кишинёв

аляска

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, молдавия, дмитрий соин, василий малюк, сбу, приднестровье, санду майя, евгения гуцул, гагаузия, вербовка, кишинёв, аляска