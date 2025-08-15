https://ukraina.ru/20250815/samyy-opasnyy-moment-dlya-zelenskogo-istoricheskaya-vstrecha-putina-i-trampa-na-alyaske-nachinaetsya-1067058489.html

Самый опасный момент для Зеленского: историческая встреча Путина и Трампа на Аляске начинается сейчас

И вот этот день настал. Сегодня Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за 6 лет проведут очные переговоры (последняя их встреча состоялась 28 июня 2019 года на полях саммита G20 в Осаке, тогда договорились продолжить обсуждение контроля над вооружениями), а нога советского и российского лидера не ступала на Аляску вообще никогда в истории

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066623729_0:49:962:590_1920x0_80_0_0_6c6316790df774739f98f696bc47715a.jpg

Дональд Трамп, как рассказали высокопоставленные источники телеканала NBC News в Белом доме, намерен принять Владимира Путина с наивысшими почестями и лично поприветствовать его по прибытии на Аляску, для президента РФ расстелют красную дорожку.Встреча глав государств начнётся на военной базе Элмендорф-Ричардсон, скорее всего, или в 22:30 по московскому времени, как анонсировал Кремль, или в 22:00, как объявил Белый дом, лидеры скажут несколько слов и продолжат общение с глазу на глаз в присутствии переводчиков, затем к ним присоединятся члены делегаций, об итогах переговоров Путин и Трамп расскажут на совместной пресс-конференции, подписания документов не ожидается.Как отметила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, в современной истории переговоры редко бывают настолько "личными", как встреча на Аляске.Казалось бы, лидеры двух сверхдержав, диалог между которыми отсутствовал несколько лет, а проблем накопило немерено, могли бы обсуждать широкий спектр вопросов, требующих решения, очень долго, но нет, в 04:45 Трамп, согласно рабочему графику, уже покинет Анкоридж, т.е. на всё про всё американская сторона отвела всего 6 часов 45 минут.Центральной темой переговоров будет урегулирование украинского кризиса, кроме того, на повестке дня двустороннее сотрудничество, обеспечение мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Состав делегаций соответствующий:Как отмечает американское издание Responsible Statecraft, ситуация на поле боя способна оказать влияние на результаты переговоров президентов России и США, а отправной точкой для заключения сделки по Украине может стать продвижение ВС РФ к Красноармейску.Консультировать Трампа и Хегсета по военным вопросам будет главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.Очень интересно, насколько по-разному воспринимают эти переговоры российская и американская общественность. Анализ более 100 млн публикаций, комментариев и личных репостов в соцсетях показал, что пользователей из РФ в преддверии саммита больше всего волновало: Украина и мирный договор – 31%, место встречи и оптимистичный настрой – 26%, реакция европейцев и попытки влияния на переговоры – тоже 26%, военные действия и их влияние на переговоры – 11%, геополитический смысл – 6% (он заключается в том, что саммит открывает возможность прервать негативный тренд в глобальной политике и прежде всего в отношениях между Россией и США, кроме того, речь о беспрецедентном уровне доверия между двумя лидерами, объясняет заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", бывший посол РФ в Великобритании Александр Яковенко).В центре внимания американских пользователей был выбор места встречи – 60%, переговоры без Украины – 16%, договорённости РФ и США по территории – 11%, реакция европейцев и попытки влияния на переговоры – 7%, влияние Путина на Трампа – 6%.Прямо накануне саммита Pew Research Center зафиксировал острый раскол внутри США по украинскому вопросу: 50% респондентов считают, что Вашингтон несёт ответственностьза то, чтобы помочь Украине защититься от "российского вторжения", а 47% - что нет, т.е. почти пополам. К тому же, по 31% опрошенных назвали конфликт на Украине серьёзной/незначительной угрозой интересам США, ещё 27% не уверены, что СВО угрожает интересам Соединённых Штатов. Традиционно большинство республиканцев доверяют политике Трампа на украинском треке, а демократы настаивают на выделении новых пакетов помощи Украине и скептически относятся к попыткам президента договориться с Москвой."Все как обычно останутся при своих: республиканцы, уставшие от Украины, будут рады любым соглашениям, которые позволят прекратить поддержку Киева, демократы же в любом случае будут истерить о капитуляции перед Россией. Но Белый дом явно надеется в дальнейшем поменять общественное мнение по поводу Киева. Поэтому и начали публиковаться доклады Госдепартамента на тему нарушений прав человека на Украине Если же следующими на очереди станут антикоррупционные разоблачения, то украинская повестка станет уже совсем токсичной во внутриамериканском дискурсе", - считает американист Малек Дудаков.Перед выездом из Белого дома в сторону Аляски Трамп заявил со своей страницы в соцсети Truth Social: "Высокие ставки!". Кирилл Дмитриев с этим согласился, написав в X "Правда!" под скриншотом с постом президента США. А предстоящие переговоры Трамп назвал историческим днём.Ставки высоки не только для россиян и американцев, но и, как отмечает CNN, для европейских лидеров, которые будут "издалека и с большой тревогой" следить за встречей Путина и Трампа.Как бы ни настаивали Киев, Брюссель и Лондон, что они тоже должны сидеть за столом переговоров, а их мнение нужно учитывать при разработке плана урегулирования конфликта, но нет, их на Аляску не пригласили.Встречу Путина и Трампа без участия представителей Украины и Европы газета The New York Times назвала дипломатической победой России ещё до начала саммита. Причём американский лидер согласился на встречу в условиях, когда Москва свою позицию по украинскому вопросу не изменила, соответственно, показал, что готов к компромиссам с Путиным, делает вывод руководитель организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо.Как сообщил источник одного из российских изданий, итоги переговоров президентов РФ и США в Анкоридже повлияют на обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций странами ЕС. В свою очередь портал Euractiv пишет, что НАТО признаёт, что запасы оружия Евросоюза истощены из-за поддержки Украины, и Европе приходится полагаться на поставки из США для обеспечения помощи Киеву.Но больше всего сейчас нервничает один человек на Банковой."Для Владимира Зеленского это, пожалуй, самый опасный момент войны – тот, когда судьба его страны может решиться на встрече, на которую его не пригласили. Зеленскому придётся делать неприятный выбор - принять невыгодное соглашение или отклонить его, получив от Вашингтона статус агрессора и рискуя лишиться жизненно важной поддержки США", - предупреждает британская газета The Telegraph.Несмотря на многочисленные консультации с партнёрами на протяжении всей недели, в руководстве Украины никто не знает, с какой позицией делегация США направилась на переговоры с российскими визави, сказал украинский чиновник изданию The New York Times.Для Киева и всего остального мирового сообщества Трамп внёс некоторую ясность уже по пути на Аляску. Президент США готов предоставить гарантии безопасности Украине, но только совместно с другими странами, включая европейские, и не в формате НАТО. Он подтвердил, что намерен обсудить с Путиным территориальный вопрос."Но решение должна принять Украина. Думаю, они примут правильное решение. Я не собираюсь вести переговоры от имени Киева, я здесь, чтобы посадить всех за стол", - добавил Трамп.Американский президент говорит, что сегодняшние переговоры с Путиным будут оценкой и проверкой ситуации, главная задача - подготовить встречу лидеров конфликтующих сторон."Моим главным приоритетом на саммите в Аляске будет обсуждение возможности прекращения огня на Украине. Это не моя ответственность заключать сделку с Путиным, и я верю, что он добьётся мира. Моя встреча с Путиным прокладывает путь для второй, очень важной встречи с Зеленским, и мы можем пригласить некоторых европейских лидеров", - добавил Трамп.И, конечно же, Трамп не был бы Трампом, если бы ни пригрозил России тяжёлыми экономическими последствиями, если саммит на Аляске не принесёт прогресса в украинском вопросе. Но мы это уже неоднократно слышали и знаем, что реализацию своих угроз хозяин Белого дома может отложить на долгий срок, как в случае с законопроектом о новых антироссийских санкциях, который пылится в Сенате.И вообще у Трампа настрой на сотрудничество с РФ, он заявил о готовности обсуждать с Путиным вопросы бизнеса ("Я заметил, что он берёт с собой множество бизнесменов из России, и это отлично, мне это нравится"), но только после достижения прогресса на украинском направлении. При этом Трамп отметил, что видит заинтересованность в сотрудничестве с США со стороны РФ.Президент США охарактеризовал своего российского коллегу как умного человека и выразил надежду, что предстоящий саммит на Аляске будет результативным.Вот как описывает предстоящую встречу президентов РФ и США издание The Washington Post: "В одном кресле будет сидеть американский лидер, чей импровизированный подход часто оставляет детали на усмотрение других. В другом кресле будет сидеть Путин, бывший разведчик, который, по словам официальных лиц, обладает энциклопедическими знаниями поля боя и тщательно продуманной стратегией, позволяющей вывести из равновесия коллег-лидеров".Этот без преувеличения исторический саммит привлёк такое большое внимание, что в местных гостиницах не хватило номеров: по данным профильного ресурса по бронированию,в ночь с 14 на 15 августа в 56 отелях Анкоридж было доступно всего 4 места. Так что некоторых членов делегаций разместили в общежитии местного университета, а журналистов, прибывших освещать переговоры на высшем уровне, - и вовсе на раскладушках на стадионе (условия спартанские: в душевой нет двери, поэтому пришлось прикрыть вход деревянной доской). А во время полёта спецбортом на Аляску представителей российских СМИ, как рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, кормили котлетами по-киевски, очень символично, если не сказать иронично.Читайте также: Дно от Трампа на двоих. Что ждет президентов Франции и Украины в после переговоров на Аляске

