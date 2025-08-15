Самый опасный момент для Зеленского: историческая встреча Путина и Трампа на Аляске начинается сейчас
И вот этот день настал. Сегодня Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за 6 лет проведут очные переговоры (последняя их встреча состоялась 28 июня 2019 года на полях саммита G20 в Осаке, тогда договорились продолжить обсуждение контроля над вооружениями), а нога советского и российского лидера не ступала на Аляску вообще никогда в истории
Дональд Трамп, как рассказали высокопоставленные источники телеканала NBC News в Белом доме, намерен принять Владимира Путина с наивысшими почестями и лично поприветствовать его по прибытии на Аляску, для президента РФ расстелют красную дорожку.
Встреча глав государств начнётся на военной базе Элмендорф-Ричардсон, скорее всего, или в 22:30 по московскому времени, как анонсировал Кремль, или в 22:00, как объявил Белый дом, лидеры скажут несколько слов и продолжат общение с глазу на глаз в присутствии переводчиков, затем к ним присоединятся члены делегаций, об итогах переговоров Путин и Трамп расскажут на совместной пресс-конференции, подписания документов не ожидается.
Как отметила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, в современной истории переговоры редко бывают настолько "личными", как встреча на Аляске.
Казалось бы, лидеры двух сверхдержав, диалог между которыми отсутствовал несколько лет, а проблем накопило немерено, могли бы обсуждать широкий спектр вопросов, требующих решения, очень долго, но нет, в 04:45 Трамп, согласно рабочему графику, уже покинет Анкоридж, т.е. на всё про всё американская сторона отвела всего 6 часов 45 минут.
Вчера, 07:01Дмитрий Выдрин: Опьяненный "золотой лихорадкой" Трамп пригласил Путина на Аляску. На очереди КрымКиев и Европа отстранены от встречи Путина и Трампа на Аляске. У армян на этот счет есть забавная пословица, которую любит Никол Пашинян, — про нежданного и нежеланного гостя. "Не ждали медведя, так он на пароходе приплыл". Между Сиэтлом и Анкориджем есть регулярное судоходство, но европейские и украинские политики уже опоздали на свой "пароход".
Центральной темой переговоров будет урегулирование украинского кризиса, кроме того, на повестке дня двустороннее сотрудничество, обеспечение мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Состав делегаций соответствующий:
- —помощник президента РФ, бывший посол РФ в США Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров (который произвёл фурор ещё до начала переговоров своим свитером с надписью "СССР") и госсекретарь Марко Рубио - главные по внешнеполитическим вопросам;
- —министр торговли США Говард Латник, министры финансов двух стран Антон Силуанов и Скотт Бессент - судя по всему, будут обсуждать в частности санкции (которые Трамп грозится расширить, но признаётся, что делать этого не хочет), финансирование дипмиссий России и США, а также товарооборот (за первое полугодие 2025 года он вырос на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и составил $2,8 млрд);
- —министры обороны двух стран Андрей Белоусов и Пит Хегсет – какое обсуждение ситуации на Украине без военного аспекта?
Как отмечает американское издание Responsible Statecraft, ситуация на поле боя способна оказать влияние на результаты переговоров президентов России и США, а отправной точкой для заключения сделки по Украине может стать продвижение ВС РФ к Красноармейску.
Консультировать Трампа и Хегсета по военным вопросам будет главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
- —спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, который курирует диалог с Россией в рамках украинского урегулирования – именно его результативный визит в Москву 6 августа, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позволил выйти на встречу президентов, тогда прозвучало некое предложение от США, которое Россия сочла приемлемым. Примечательно, что на Аляске не присутствует спецпосланник по Украине, который держит контакт с Киевом, Кит Келлог – оно и ясно, Путин и Трамп хотят обменяться собственным видением завершения украинского кризиса без оглядки на позицию Киева.
- —спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев – наводит на мысль о потенциальных сделках России и США, представляющих взаимный интерес, например, по Арктике или редкоземельным металлам, о которых так часто в последнее время говорит Трамп;
- —вице-президент США Джей Ди Вэнс – второе лицо американского государства, комментарии здесь излишни;
- —директор ЦРУ Джон Рэтклифф – Россия и США поддерживают канал связи по линии спецслужб для содействия обеспечению международной стабильности и безопасности, а также для снижения конфронтации в двусторонних отношениях.
Очень интересно, насколько по-разному воспринимают эти переговоры российская и американская общественность. Анализ более 100 млн публикаций, комментариев и личных репостов в соцсетях показал, что пользователей из РФ в преддверии саммита больше всего волновало: Украина и мирный договор – 31%, место встречи и оптимистичный настрой – 26%, реакция европейцев и попытки влияния на переговоры – тоже 26%, военные действия и их влияние на переговоры – 11%, геополитический смысл – 6% (он заключается в том, что саммит открывает возможность прервать негативный тренд в глобальной политике и прежде всего в отношениях между Россией и США, кроме того, речь о беспрецедентном уровне доверия между двумя лидерами, объясняет заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", бывший посол РФ в Великобритании Александр Яковенко).
В центре внимания американских пользователей был выбор места встречи – 60%, переговоры без Украины – 16%, договорённости РФ и США по территории – 11%, реакция европейцев и попытки влияния на переговоры – 7%, влияние Путина на Трампа – 6%.
Прямо накануне саммита Pew Research Center зафиксировал острый раскол внутри США по украинскому вопросу: 50% респондентов считают, что Вашингтон несёт ответственностьза то, чтобы помочь Украине защититься от "российского вторжения", а 47% - что нет, т.е. почти пополам. К тому же, по 31% опрошенных назвали конфликт на Украине серьёзной/незначительной угрозой интересам США, ещё 27% не уверены, что СВО угрожает интересам Соединённых Штатов. Традиционно большинство республиканцев доверяют политике Трампа на украинском треке, а демократы настаивают на выделении новых пакетов помощи Украине и скептически относятся к попыткам президента договориться с Москвой.
"Все как обычно останутся при своих: республиканцы, уставшие от Украины, будут рады любым соглашениям, которые позволят прекратить поддержку Киева, демократы же в любом случае будут истерить о капитуляции перед Россией. Но Белый дом явно надеется в дальнейшем поменять общественное мнение по поводу Киева. Поэтому и начали публиковаться доклады Госдепартамента на тему нарушений прав человека на Украине Если же следующими на очереди станут антикоррупционные разоблачения, то украинская повестка станет уже совсем токсичной во внутриамериканском дискурсе", - считает американист Малек Дудаков.
Перед выездом из Белого дома в сторону Аляски Трамп заявил со своей страницы в соцсети Truth Social: "Высокие ставки!". Кирилл Дмитриев с этим согласился, написав в X "Правда!" под скриншотом с постом президента США. А предстоящие переговоры Трамп назвал историческим днём.
Ставки высоки не только для россиян и американцев, но и, как отмечает CNN, для европейских лидеров, которые будут "издалека и с большой тревогой" следить за встречей Путина и Трампа.
Как бы ни настаивали Киев, Брюссель и Лондон, что они тоже должны сидеть за столом переговоров, а их мнение нужно учитывать при разработке плана урегулирования конфликта, но нет, их на Аляску не пригласили.
Встречу Путина и Трампа без участия представителей Украины и Европы газета The New York Times назвала дипломатической победой России ещё до начала саммита. Причём американский лидер согласился на встречу в условиях, когда Москва свою позицию по украинскому вопросу не изменила, соответственно, показал, что готов к компромиссам с Путиным, делает вывод руководитель организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо.
Как сообщил источник одного из российских изданий, итоги переговоров президентов РФ и США в Анкоридже повлияют на обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций странами ЕС. В свою очередь портал Euractiv пишет, что НАТО признаёт, что запасы оружия Евросоюза истощены из-за поддержки Украины, и Европе приходится полагаться на поставки из США для обеспечения помощи Киеву.
Но больше всего сейчас нервничает один человек на Банковой.
"Для Владимира Зеленского это, пожалуй, самый опасный момент войны – тот, когда судьба его страны может решиться на встрече, на которую его не пригласили. Зеленскому придётся делать неприятный выбор - принять невыгодное соглашение или отклонить его, получив от Вашингтона статус агрессора и рискуя лишиться жизненно важной поддержки США", - предупреждает британская газета The Telegraph.
Несмотря на многочисленные консультации с партнёрами на протяжении всей недели, в руководстве Украины никто не знает, с какой позицией делегация США направилась на переговоры с российскими визави, сказал украинский чиновник изданию The New York Times.
Для Киева и всего остального мирового сообщества Трамп внёс некоторую ясность уже по пути на Аляску. Президент США готов предоставить гарантии безопасности Украине, но только совместно с другими странами, включая европейские, и не в формате НАТО. Он подтвердил, что намерен обсудить с Путиным территориальный вопрос.
"Но решение должна принять Украина. Думаю, они примут правильное решение. Я не собираюсь вести переговоры от имени Киева, я здесь, чтобы посадить всех за стол", - добавил Трамп.
13 августа, 16:43"Мир в обмен на землю": где начинается конец границ УкраиныНа фоне приближения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в СМИ вновь активизировалось рассмотрение возможной конфигурации границ Украины – по крайней мере, восточных. Более того, Киев даже готов пойти на определённые уступки. На пресс-конференции 12 августа Зеленский оговорился, что готов обсуждать обмен территориями
Американский президент говорит, что сегодняшние переговоры с Путиным будут оценкой и проверкой ситуации, главная задача - подготовить встречу лидеров конфликтующих сторон.
"Моим главным приоритетом на саммите в Аляске будет обсуждение возможности прекращения огня на Украине. Это не моя ответственность заключать сделку с Путиным, и я верю, что он добьётся мира. Моя встреча с Путиным прокладывает путь для второй, очень важной встречи с Зеленским, и мы можем пригласить некоторых европейских лидеров", - добавил Трамп.
И, конечно же, Трамп не был бы Трампом, если бы ни пригрозил России тяжёлыми экономическими последствиями, если саммит на Аляске не принесёт прогресса в украинском вопросе. Но мы это уже неоднократно слышали и знаем, что реализацию своих угроз хозяин Белого дома может отложить на долгий срок, как в случае с законопроектом о новых антироссийских санкциях, который пылится в Сенате.
И вообще у Трампа настрой на сотрудничество с РФ, он заявил о готовности обсуждать с Путиным вопросы бизнеса ("Я заметил, что он берёт с собой множество бизнесменов из России, и это отлично, мне это нравится"), но только после достижения прогресса на украинском направлении. При этом Трамп отметил, что видит заинтересованность в сотрудничестве с США со стороны РФ.
Президент США охарактеризовал своего российского коллегу как умного человека и выразил надежду, что предстоящий саммит на Аляске будет результативным.
Вот как описывает предстоящую встречу президентов РФ и США издание The Washington Post: "В одном кресле будет сидеть американский лидер, чей импровизированный подход часто оставляет детали на усмотрение других. В другом кресле будет сидеть Путин, бывший разведчик, который, по словам официальных лиц, обладает энциклопедическими знаниями поля боя и тщательно продуманной стратегией, позволяющей вывести из равновесия коллег-лидеров".
Этот без преувеличения исторический саммит привлёк такое большое внимание, что в местных гостиницах не хватило номеров: по данным профильного ресурса по бронированию,в ночь с 14 на 15 августа в 56 отелях Анкоридж было доступно всего 4 места. Так что некоторых членов делегаций разместили в общежитии местного университета, а журналистов, прибывших освещать переговоры на высшем уровне, - и вовсе на раскладушках на стадионе (условия спартанские: в душевой нет двери, поэтому пришлось прикрыть вход деревянной доской). А во время полёта спецбортом на Аляску представителей российских СМИ, как рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, кормили котлетами по-киевски, очень символично, если не сказать иронично.
