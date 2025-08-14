https://ukraina.ru/20250814/dno-ot-trampa-na-dvoikh-chto-zhdet-prezidentov-frantsii-i-ukrainy-v-posle-peregovorov-na-alyaske-----1066988738.html

Дно от Трампа на двоих. Что ждет президентов Франции и Украины в после переговоров на Аляске

Дно от Трампа на двоих. Что ждет президентов Франции и Украины в после переговоров на Аляске - 14.08.2025 Украина.ру

Дно от Трампа на двоих. Что ждет президентов Франции и Украины в после переговоров на Аляске

Самые дальновидные эксперты, анализируя прошлое и настоящее, заглядывают уже в будущее. В том числе, и тех политиков, которые останутся на плаву, например, после американо-российского саммита Владимир Путин/Дональд Трамп на Аляске 15 августа 2025 года.

И судьба эта у всех разная. А о двоих из этой когорты в социальной сети Х* откровенно высказался лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, у которого в стране имеется президент Эмманюэль Макрон. Вот Филиппо и заявил, что просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский и его "родной" Макрон уже находятся в отчаянном состоянии. И перед предстоящими переговорами Путина и Трампа, и после них. Потому что очень важно знать, как пел Владимир Высоцкий, что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали.Так вот Филиппо назвал эту сладкую парочку потерянными, ошеломленными, дезориентированными и развалившимися, потому что встреча на Аляске изначально загнала их в тупик. И полное неведение, что делать потом и как выходить из складывающейся ситуации.Почему Макрон и Зеленский оказались в одной связке? Очень просто: во-первых, потому, что оба они заняли перед встречей непонятную особую нишу в раскладе сил в Европе и вообще на коллективном Западе, который (расклад и Запад) сегодня перекраивает под себя Трамп и очень хочет, чтобы с этим согласился Путин.Во-вторых, никого из мировых лидеров (ха-ха-ха, но не надо смеяться, это условное обозначение для простого удобства) Трамп так не возил, извините, мордой по столу, как Зеленского, а потом и Макрона.Зеленского Трамп в Овальном кабинете Белого дома унизил, как Бог черепаху. И хотя Зеленский трепыхался и фрондировал, но всем стало понятно, что дни его по-любому сочтены – его уберут сразу за ненадобностью, как он только до конца исполнит свою роль. Заметную, но никчемную.Многие в мире уверены, что Зеленский достиг того положения, когда хвост вертит собакой и когда все оказались в заложниках у Украины и ее эрзац-главы. И такое имеет место быть – на Западе укро-неонацистам вынуждены выделять оружие и деньги, выслушивать нытье Зеленского и терпеть его бесконечное попрошайничество. Но только потому, что это нужно Западу, а не потому, что Зеленский как "королева попрошаек" (его прозвище в США) чрезвычайно успешен.Отсюда и другая точка зрения: Зеленский так себя ведет, потому что он в современной геополитике – эдакий неуловимый Джо. Не потому неуловимый, что его никто словить не может, а потому что он и нафиг никому не нужен. Отличие Зеленского от Джо в том, что он пока нужен. Вот пока в нем нуждаются, его капризы и терпят. И позволяют выглядеть эдаким геополитическим суперменом, стоящим на "бруствере окопа на защите западных ценностей". Он, как принято у них там говорить, для Запада и для США сукин сын, но их сукин сын. То есть нужна игрушка, колотушка, затычка, кистень, таран или пугало. Не будет нужен сразу, его сразу и кончат. Понадобится на какое-то время – еще побегает по саммитам в застиранной маечке, подергает носом после приема запрещенных веществ, поклянчит на пропитание и войну.И поэтому Зеленского встреча в Аляске касается непосредственно – от нее напрямую зависит судьба и Украины, и ее недопрезидента. Они легко и непринужденно могут уйти в небытие и на свалку истории. Либо сразу после встречи. Либо могут еще побарахтаться, поддерживаемые Западом и добиваемые Россией, которая русофобско-агрессивная Украина/АнтиРоссия не нужна совсем. И тут уж кто кого – Запад или Россия – пересилит. Мы уверены, что Россия. Но, повторимся, как закончится война, Зеленский всем будет не нужнее, чем зайцу стоп-сигнал. Хотя с зайцем – это еще вопрос, а вот с Зеленским все ясно…С Макроном у Трампа все посложнее: все-таки Франция – до сих пор довольно мощная и еще заметная часть Запада. Причем член Совбеза ООН и ядерная держава. С великой историей в прошлом, с великими людьми во главе государства. Все-таки французы – единственные, кто при Наполеоне Бонапарте 213 лет назад все же был в Москве в качестве завоевателей. Не победителей, а именно завоевателей-оккупантов и мародеров-погромщиков, которые потом так огребли от русских, что в Париже до сих пор уверены, что их фастфуд в кафе "бистро" произошел от того, что казаки графа-атамана Матвея Платова в 1814-1815 годах требовали от изголодавшихся и невзыскательных француженок "быстро напоить, накормить и полюбить". И казаки с благодарностью и радостью получали все. Под самую завязку, от пуза и до томной боли в чреслах. И могут при случае повторить, но это другой разговор. Хотя даже намеки о повторении вводят Макрона (и не только его в Европе) в ступор. До появления обильной перхоти на сюртучке…И Трамп сначала перхоть эту с костюмчика Макрона во время его визита в США стряхивал – видимо, на первых порах думал, что к нему приехал наследник Бонапарта и Шарля де Голля или хотя бы, на худой конец, Франсуа Миттерана. Но потом Трамп быстро разобрался, с кем имеет дело и что из себя представляет этот выкормыш семьи Ротшильдов, который от банкиров взял только деньги, но не ум.И теперь Трамп может демонстративно не заметить Макрона, не удостоить его даже дежурным приветствием, отказаться стоять рядом при фотографировании. Он понял, что Макрон – пустышка, находящая в плену беспочвенно игривого самолюбования, заложник собственных амбиций и послушная игрушка в чужих руках, которые хотят разыграть французскую карту в противостоянии с США или с ним, Трампом, лично.И теперь свое отношение к Макрону Трамп высказал, когда президент Франции решил признать Палестину как государство. Тогда, как США не желают этого и почти все остальные их евросателлиты, вассалы и лакеи послушно поддакнули. "То, что он говорит, не имеет значения. Он хороший парень, я его уважаю, но это заявление ничего не значит", — сказал американский лидер о том, что Макрон собирается на заседании Генассамблеи ООН в сентябре текущего года признать Палестину, потому что в настоящее время существует "насущная необходимость" в завершении боевых действий на территории сектора Газа и оказании помощи гражданскому населению.Позже и госсекретарь США Марко Рубио написал, что американские власти решительно отвергают решение Макрона определиться с Палестиной.И как говорят в определенных кругах, таких косяков за Макроном – великое множество. Однозначно все они раздражают США и Трампа, потому что говорят о внезапно пробужденном в Макроне желании вести независимую от Америки политику и играть самостоятельную роль. Порой даже складывается впечатление, что Макрон на досуге перебродил по парижским музеям, кладбищам и пантеонам, и его там покусали призраки д*Артаньяна и Жанны д*Арк с кардиналом Ришелье или упомянутых Бонапарта и де Голля.Макрон на полном серьезе в своих выступлениях бредит созданием европейской армии, неподконтрольной США, предлагает французский ядерный зонтик вместо американского, не против заменить американский воинский контингент франко-британскими частями, хочет создать с Великобританией некую новую Антанту и вместе возрождать "былую славу Европы", в свое время говорил о "смерти мозга НАТО", а сейчас вообще отказывается играться в американскую схему снабжения Украины штатовским оружием за счет европейских денег. То есть срывает сделку Трампу, а он этого ой как не любит – это же деньги для США и доходы для американского ВПК и его оружейных баронов.Сейчас Трамп со своим вице-президентом Джей Ди Вэнсом пообщались с европолитиками. И они, судя по противоречивым, но примирительным комментариям, вроде бы договорись выступить единым фронтом в общении в Путиным. Но они очень хотят на этих переговорах хоть как-то вернуть субъектность и Зеленскому, и себе, чтобы значит, хотя бы выглядеть равноправным на фоне США. А это уже Трампу не нужно. Он, конечно, готов для страховки поиграться в "единство Запада и евроатлантическое братство" и получить некий маневр на переговорах с Путиным (мол, я бы и рад с чем-то согласиться, но вы же видите, что Европа против).Но противоречия и американский геополитический эгоизм со временем возьмут свое. И все, кто не согласен с тем, что в современном мире одна Америка должны быть великой, в том числе, Зеленский и Макрон окажутся на дне – их туда за ненадобностью выбросит тот же Трамп. Обоих. С одинаковой радостью и брезгливостью. Они ему и его стране мешают добиваться единоличного лидерства. Почему? Да потому что США не желают пока многополярного мира и уверены, что в мире может быть один жандарм. Как "папаше" Трампу и говорил прямо, но подобострастно поддакивая, генсек НАТО Марк Рютте. А вот этого не хотят ни Россия, ни ее союзники по БРИКС, ни весь Глобальный Юг, которые не приемлет неоколонизацию. Они все на примере Украины видят, к чему это приводит. И что может подтвердить Зеленский на дне. Потому что продолжается спецвоенная операция (СВО), которая и пугает всех Именно победой в ней России…* признана судом экстремистской и запрещена в РФ

