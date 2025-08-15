https://ukraina.ru/20250815/proryv-pod-dobropolem-i-ugroza-obrusheniya-fronta-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1067050830.html

Прорыв под Добропольем и угроза обрушения фронта. Что говорят на Украине о ходе боевых действий

Прорыв под Добропольем и угроза обрушения фронта. Что говорят на Украине о ходе боевых действий - 15.08.2025 Украина.ру

Прорыв под Добропольем и угроза обрушения фронта. Что говорят на Украине о ходе боевых действий

На текущей неделе украинские эксперты и военные чаще всего паниковали в связи с недавним прорывом российской армии под Покровском в направлении Доброполья.

2025-08-15T16:34

2025-08-15T16:34

2025-08-15T16:35

россия

украина

донбасс

оксана таран

марьяна безуглая

вооруженные силы украины

"азов"

генштаб

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067055034_0:32:1144:676_1920x0_80_0_0_09bf1d9d3a61e964641118b1474ca74b.jpg

Украинские военные отмечают, что россияне продолжают избегать лобовых штурмов, вместо этого применяя тактику больших и малых "клещей". Укрепрайоны берут в полуокружение, оставляя узкий коридор под огневым контролем, что ставит украинские войска перед дилеммой — котёл или отступление. И опыт трёх с половиной лет СВО показывает, что командование ВСУ почти всегда предпочитает котёл или полное уничтожение окружённой группировки ВСУ, чтобы выгадать себе хотя бы неделю перед очередной "репутационной потерей".Официальные СМИ и командиры ВСУ бросились гасить "зраду", утверждая, что прорыва не было, а лишь небольшие российские группы ДРГ зашли в этот район. Для противодействия наступлению ВС РФ и срезания образовавшегося выступа в район спешно перебросили неонацистов из "Азова"*. Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалёв рассказывает, что "азовцы"* там "стабилизировали" ситуацию. Однако скандальный нардеп Марьяна Безуглая пишет по этому поводу, что у "Азова" — "хорошая реклама", но они втянуты в систему лжи, господствующую в украинской армии.Неонацист-"азовец" Максим Жорин тоже признаёт, что успехов у его собратьев на этом направлении пока нет. Причиной российского прорыва здесь стали, по его мнению, "слабая коммуникация между подразделениями, неэффективное применение войск и ложь на всех уровнях". Жорин также считает, что возможные последствия прорыва — это не только блокирование Покровска, но и установление российского контроля над остальной частью Донецкой области. Однако в этой ситуации неонацист Жорин бьёт себя в грудь и клянётся воевать с Россией столько, сколько она будет существовать.Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в резких выражениях предупреждает, что Украина начнёт терять территории такими же темпами, как в феврале–марте 2022 года. Чмут описывает развитие кризиса как цепную реакцию: сначала ВСУ начинают "проваливаться" на уровне взводов, затем — рот, после чего очередь доходит до батальонов. Если процесс достигнет уровня бригад, то, по его прогнозу, российская армия задействует свои бронетанковые группы, которые, по данным украинской разведки, накапливаются уже год.Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорит, что на Покровском направлении россияне осуществляют по 50 и больше атак в день, на Новопавловском — до 40, а на Лиманском — более 20. И это всё, по его словам, чтобы в ближайшее время полностью "оккупировать" Донецкую область. В то же время бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным "Купол" рассказывает на телеканале "Прямой", как администрацию и штабы уже вывозят из Краматорска и Славянска, так как там постоянно в воздухе висят российские разведывательные дроны. Он уверен, что дыры на фронте там будут латать переброской подразделений с других направлений, которые в свою очередь "оголятся". "Адекватно ответить" на наступление россиян, по мнению "Купола", невозможно, так как не хватает людей, техники, боеприпасов и новых технологий. Проще говоря, нет ничего для ведения войны.Основной причиной прорыва российских войск вновь называют нехватку пехоты в рядах ВСУ, несмотря на авральные темпы "бусификации". Тот же вышеупомянутый "Купол" рассказывает, что прорыв в Доброполье произошёл, потому что "фронт не закрыт, и там очень много дыр". "Сегодня я общался с комбатами. Они говорят: 'Нет людей. На километр-два — три-четыре солдата стоит'," — сетует "Купол".Украинская пехота просто разбегается. В интервью изданию "Громадське" украинский военнослужащий Игорь Криворучко рассказывает, что, когда медиков или дронщиков переводят в пехоту, это не значит увеличение численности пехоты, а лишь — увеличение количества дезертиров (СОЧ). "Большинство тех, кто в СОЧ, — пехотинцы. Их количество больше количества тех, кто на позициях," — рассказывает Криворучко, сожалея, что дезертиров практически не наказывают. Пребывание на позициях в пехоте ВСУ Криворучко обиженно называет "наказанием за патриотизм".Однако не хватает не только пехоты, но и дронщиков, как утверждает руководитель центра подготовки операторов БПЛА "Крук", а в прошлом политолог Виктор Таран. По его словам, их подготовку Украина полностью провалила из-за нехватки средств на обучение."Мы раньше готовили 250 человек за месяц, а сейчас выпускаем 60–70. Ресурсов нет. Это — проблема, и, если мы эту проблему не решим, у нас не будет скоро на фронте операторов. Дроны будут того или иного качества, а операторов не будет," — жалуется Таран, приводя в пример РФ, где дронщиков массово набирают и обучают за государственный счёт.Украинские эксперты в целом определяют следующие угрозы от прорыва ВС РФ в районе Покровска–Доброполья:Тем не менее, несмотря на отчаянное положение для подразделений ВСУ в образовавшихся "карманах", украинские военные, наученные горьким опытом, уверены, что отходить им не позволят.* деятельность организации запрещена на территории РФЧитайте также: Спецоперация на минувшей неделе. Растягивая оборону ВСУ, армия РФ прорывается в глубину и тыл противника

россия

украина

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

россия, украина, донбасс, оксана таран, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, "азов", генштаб, эксклюзив