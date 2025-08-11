https://ukraina.ru/20250811/bitva-na-alyaske-1066824639.html

Битва на Аляске

Битва на Аляске

Украинские и симпатизирующие им европейские СМИ и политики в прострации. Их категорически не устраивает формат заявленной на Аляске российско-американской встречи на высшем уровне.

Это при том, что с точки зрения России любой вариант возможной договорённости (не только предложенный Трампом компромиссный, согласно которому прекращение огня наступает в тот момент, когда Украина начинает вывод войск из ДНР, но и собственный российский, согласно которому прекращение огня возможно лишь после начала вывода ВСУ со всей конституционной территории РФ) является огромным подарком украинскому режиму, вдребезги проигравшему войну и находящемуся на пороге потери всей территории Украины.Почему не устраивает? Потому что независимо от успешности самих переговоров, уже их формат демонстрирует совершенно новую расстановку геополитических сил. Совсем недавно Зеленский с европейцами планировали конференции в Швейцарии, на которые соберётся "весь цивилизованный мир" и даже часть "не совсем цивилизованного", выработает условия мира, порядок прекращения огня, затем на конференцию должны были пригласить Россию и принудить к подписанию выработанных без её участия условий.Сейчас происходит диаметрально противоположное событие. Лидеры России и США встречаются вдвоём, вырабатывают условия прекращения огня, затем или приглашают Зеленского, чтобы он их подписал, или просто передают в Киев согласованную позицию двух сверхдержав. Европейцев же вообще никто ни о чём не спрашивает.Их всех многие годы, некоторых даже десятилетия, предупреждали, что именно таким будет итог совместного с американцами похода на Россию, но они предпочитали верить в "светлое будущее". Вот оно наступает. Но им не радостно.Это не значит, что нам будет просто. Любые переговоры – та же войсковая операция, только без шума и пыли, за столом и с улыбками. Задача та же – добиться для своей страны наиболее выгодных из возможных условий. Результат не всегда виден сразу. То, что сегодня кажется провалом завтра может оказаться победой, и наоборот.Дело в том, что обе стороны не знают точно, как будут развиваться глобальные события после достижения договорённостей между ними. Они лишь прогнозируют их развитие, исходя из сложившейся ситуации, которую экстраполируют в будущее с учётом возможного воздействия на неё результатов достигнутых договорённостей, а также с учётом оценки ими собственных возможностей воздействия на геополитическую ситуацию и возможностей своего оппонента. В результате выигрывает не тот, кто достигает сиюминутно формально лучших результатов, а тот, кто правильнее оценивает грядущее развитие событий.В случае с Аляской, самый простой и очевидный вариант (ибо он неоднократно повторялся в прошлом): Трамп и Путин договорятся о каком-то компромиссном варианте, который не будет в полной мере устраивать ни Россию, ни США, но который не вступит в силу ибо Зеленский откажется подписывать соответствующие документы или Рада откажется их ратифицировать.Этот вариант самый лёгкий, с точки зрения взаимоотношений власть/народ. Ничего никому не надо объяснять. Всё и так понятно: весь мир хочет мира и только Зеленский с Урсулой и прочими европейскими лево-либералами желает войны. Это полностью соответствует картине мира уже сложившейся у населения России и необходимость довоевать до конца Украины никаких серьёзных возражений общественности не вызовет. Трамп также получит возможность отвечать русофобам в американском истеблишменте (в том числе в рядах республиканцев), что сделал всё, что мог, добился от Путина максимальных уступок, но "ваш Зеленский" всё провалил, не начинать же из-за него ядерную войну.Надо отметить, что именно ядерный аргумент постоянно приводит президентов России и США за стол переговоров. Трамп хочет сделать Америку вновь великой, но не хочет ядерной войны с Россией. Америка вообще всегда хочет только той войны, которую считает заранее выигранной, малейший риск для неё неприемлем. Путин хочет великой России, но также не хочет ядерной войны, ибо какое может быть величие на руинах цивилизации? Поэтому когда события начинают выходить из-под контроля, когда сторонники жёстких мир ("давайте бахнем!") выводят человечество на финишную прямую напрямую ведущую к неизбежной войне в результате политики поднятия ставок, президенты сверхдержав встречаются, чтобы несколько разрядить обстановку, отступить от края пропасти и получить пространство для политического манёвра.Таким образом, данная встреча может не претендовать на окончательное решение не только глобальных проблем (которые там несомненно будут обсуждаться в первую очередь ибо с украинским кризисом всё более-менее ясно), но и самого украинского кризиса. Но на каждый манёвр есть контрманёвр. Часть европейских союзников Зеленского настаивает на том, чтобы он подписал перемирие на выработанных Трампом и Путиным условиях, ибо оно явно будет предполагать сохранение значительной части Украины в качестве суверенного государства, а значит возможность через некоторое время начать всё снова.Мы не знаем прислушается ли Зеленский к этим уговорам. В принципе они противоречат и его собственным взглядам, и его амбициям, и интересам поддерживающей его части украинской элиты. Но ситуация для него реально пиковая и под давлением обстоятельств непреодолимой силы он может согласиться. Достижение внутриукраинского консенсуса по вопросу о перемирии представляется задачей практически нерешаемой, но теоретически к такому решению можно склонить большую часть силовиков и даже нацистов. А больше ничего и не нужно, тем более, что народ от войны устал и не будет выступать против любого мира, даже такого, который украинцам не очень понравится или совсем не понравится.То есть, угрозу такого развития событий, при котором, соглашения Путина и Трампа будут подписаны и даже вступят в законную силу полностью отбрасывать нельзя. Именно в это момент мы вступаем в сферу неизвестного, именно от точности оценки последующих действий сторон и собственной способности влияния на события и зависит в таком случае победа или поражение на переговорах, которые к наступлению момента истины останутся далеко в прошлом (могут пройти не только годы, но даже десятилетия).Независимо от того, какой окажется в результате демаркационная линия и как быстро (с изменениями или без) она превратится в линию новой границы, любой компромисс, как уже было сказано, предполагает сохранение значительной части Украины в качестве суверенного государства.Мы можем рассчитывать на идеальный вариант, в соответствии с которым уставшие от Украины европейцы, несмотря на противодействие Великобритании и части евробюрократов, откажут Киеву в дальнейшем финансировании на том основании, что войны больше нет, мир Украина подписала сама и больше Европа ей ничем помочь не может. Обещали же быть вместе до конца войны, а про потом никто ничего не говорил.В таком случае, у Киева просто не будет денег на содержание украинского государства, территории начнут искать себе партнёров, сотрудничество с которыми даст возможность хоть как-то зарабатывать на жизнь и, в связи с ослаблением всех государственных структур и падением авторитета центральной власти, быстро переориентируются на ближайших зарубежных партнёров (искать рынки и смежников за тридевять земель у них просто не будет финансовых возможностей).В этом варианте, Россия может неспешно усиливать своё влияние в приграничных регионах, а затем и присоединять их в случае и по мере необходимости. Платой будет безусловная дальнейшая деградация украинских экономики и общества. Тем более глубокая, чем дольше какой-то конкретный регион будет находиться в составе Украины и чем меньше будет его зависимость от внешних связей. Также придётся учитывать уход в состав восточноевропейских стран западных приграничных регионов Украины, к которым относятся не только Галиция и Волынь, но и Закарпатье, Буковина и даже Одесская область.Но есть и худший вариант. На поддержание нищей стабильности в невоюющей Украине не нужны сотни миллиардов долларов,. Хватит и 20-30 миллиардов в год. Теоретически они могут найтись на Западе. Ведь евроамериканские лево-либералы не расстались с надеждой навсегда покончить с трампизмом на выборах 2028 года, после чего начать всё с начала. Часть требуемых сумм уже предусмотрена на украинские нужды в бюджетах ЕС до 2030 года, часть могут найти национальные правительства враждебных России стран.В таком случае нищий, но достаточно управляемый и подконтрольный Западу украинский плацдарм сохранится на российской границе всерьёз и надолго.Это публицистическая статья, а не строгий научный анализ. В её рамках мы можем только указать на основные варианты развития ситуации. Помимо всего прочего необходимо будет каждый раз пересчитывать ситуацию с учётом изменения правительств или позиций разных сторон, геополитической расстановки сил, внутриполитической ситуации в разных странах, а также успехов и провалов в каждой отдельно взятой попытке их воздействия на ситуацию на Украине.Главная мысль, которую мы хотели донести этим материалом заключается в том, что в принципе ситуация сегодня для России благоприятная и в целом будет дальше развиваться для неё благоприятно, независимо от результатов встречи Путина и Трампа. То, что американский президент, после практически пяти лет игнорирования России вынужден договариваться с ней, игнорируя своих европейских союзников – уже огромная наша победа. Но она не окончательная и в дальнейшем нам понадобится не меньшее напряжение сил, ибо борьба не закончится, даже если формально наступит мир.О других аспектах предстоящих переговоров России и США на Аляске - в статье Михаила Павлива ""Не валяй дурака? Америка! …" А почему, собственно, Аляску выбрали для саммита"

