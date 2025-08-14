https://ukraina.ru/20250814/ne-uydte-iz-odessy--ot-vas-ostanutsya-ruiny-kochetkov-o-edinstvennoy-dogovornnosti-rossii-i-ssha-1066993196.html

"Не уйдёте из Одессы — от вас останутся руины". Кочетков о единственной договорённости России и США

Политолог, глава Координационного совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о том, без какого города Украина не сможет дальше Украина.ру, 14.08.2025

Политолог, глава Координационного совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о том, без какого города Украина не сможет дальше существовать, чем может закончиться встреча Трампа и Путина на Аляске и захочет ли Запад "убрать" Зеленского. 00:31 – Встреча на Аляске: зачем Трампу переговоры с Путиным? 04:28 – Захотят ли на Западе "убрать" Зеленского? 05:34 – Улучшение в российско-американских отношениях и возможный итог встречи Трампа и Путина; 08:49 – Позиции США и Европы по вопросу мира на Украине; 13:05 – Вопросы энергоресурсов и территорий во время переговоров на Аляске; 15:20 – Почему Трампу надо уходить с Украины и кто для России важнее: США или Европа? 19:03 – Угроза для Калининграда со стороны НАТО; 20:53 – Сотрудничество в БРИКС и противодействие Западу;22:11 – Коалиция проигравших и Трамп; 23:49 – Война или мирные переговоры: как будет решаться судьба Украины? ТГ-канал Алексея Кочеткова: https://t.me/AlekseyKochetkoff

