"Много крови". Украинские и российские эксперты о провокациях и плохих перспективах режима Зеленского
В украинском экспертном сообществе обсуждают, на что могут пойти глобалисты и подконтрольные им киевские власти, чтобы сорвать встречу президентов РФ и США на Аляске.
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066789448_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6e3b2ed115d2d31a63c68e6503bb3d85.jpg
Дональд Трамп не уверен в успехе переговоров по Украине, но считает необходимым дать им шанс, заявил вице-президент США Джэй Ди Вэнс. Он же в интервью Fox News сообщил, что они с Трампом хотят, чтобы Америка покончила с финансированием войны на Украине. Впрочем, если европейцы хотят закупать американское оружие для передачи его Киеву, то Вашингтон не возражает.По словам Вэнса, США стремятся к урегулированию конфликта с учетом текущей линии соприкосновения. Устроит ли это Москву — вопрос.Сам же Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что "россияне сильные, поэтому они продолжают воевать". Он напомнил, что Россия победила (вместе с США) Гитлера и (кажется, без США? - Ред.) Наполеона.Политолог Михаил Павлив в разговоре с популярным блогером Тариком Незалежко отметил, что сейчас "в голове у Трампа - ШОС в Пекине", куда могут пригласить и Зеленского ("на приставной столик") — в том случае, если всё нормально пройдёт на встрече на Аляске. То есть, если лидеры США и РФ о чём-то договорятся.Незалежко напомнил в связи с этим, что могут возникнуть сложности в связи с тем, что теперь не совсем понятен статус Зеленского. Кроме того, Зеленский уже заявил, что территориальные уступки исключены — дескать, этого не позволяет ему сделать Конституция Украины.Конечно, ссылки диктатора на украинскую Конституцию выглядят в нынешних условиях просто смешно.Павлив на это ответил, что Зеленский "сказал "нет", сказав "да" - пытаясь переложить в данном случае всю ответственность на народ (либо референдум, либо переадресовка решения вопроса парламенту). И рассказал, сославшись на информацию от инсайдеров-свидетелей, что Зеленский после общения с Трампом и лидерами ЕС позвонил министру финансов, велев побыстрее собирать деньги… на выборы.Почему? Потому что это категорическое требование РФ, пояснил эксперт, предположив, что на встрече Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа этот вопрос обсуждался — под соглашением должна быть легитимная подпись. И время на проведение выборов будет, считает эксперт.А пока киевский режим пытается время для себя продлить. Как сообщил российский аналитик и военный обозреватель Владислав Шурыгин, у Зеленского состоялось совещание с главой СБУ Малюком и главой ГУР Будановым, обсуждали проведение мероприятий по срыву встречи Путина и Трампа."А это значит, что Киев готовит масштабную провокацию, которая должна сделать невозможной встречу Трампа и Путина. Должно быть много крови, очень много, чтобы она прожгла пропасть между Москвой и Вашингтоном. И "маршал грязи" Малюк сейчас лихорадочно перебирает варианты. Для него украинцы просто расходный материал", - подчеркнул эксперт.Он добавил, что британская секретная служба подготовила документ, в котором изучила систему охраны американского президента на предмет уязвимости - "фактически, это пособие по организации покушения на американского президента".А в Минобороны РФ заявили, что перед саммитом ВСУ планируют провокационный удар БПЛА или ракетами по густонаселённому кварталу или больнице в Чугуеве. Обвинят в этом Россию (сообщается, что в город уже привезли транспортом СБУ иностранных журналистов, они "зафиксируют" потери среди мирных).В российском военном ведомстве не исключают возможности провокаций и в других подконтрольных киевскому режиму населённых пунктах.Чего ожидать в будущем? Печально, но вряд ли есть основания надеяться на мирную жизнь, пусть даже сейчас удастся добиться какого-то замирения в той или иной форме. Ранее украинский политтехнолог Андрей Золотарёв заявил, что военные действия на Украине дают возможность Европе подготовиться к будущей войне с Россией. По его мнению, высказанному в эфире канала Politeka, риск большой европейской войны чрезвычайно высок, хотя пока к такой войне не готовы ни Европа, ни РФ. Но ничего — подготовятся.Политтехнолог допустил, что в ходе текущего конфликта время играет против Киева, поскольку следующие условия мира могут быть хуже - "Днепропетровская область, Харьковская область..." (могут отойти к России — Ред.).В Киеве обижены на США. По словам Золотарёва, в своё время Байден допустил ошибку — не дал ВСУ столько оружия, сколько нужно было для победы на поле боя — "такое окно возможностей было несколько месяцев". Но уже к лету 2023 года ситуация изменилась, теперь "время работает не на Украину"."Стратегическая ошибка Байдена… давая (вооружения Киеву — Ред.) в час по чайной ложке, решил варить лягушку на медленном огне. Но, знаете. Русского медведя на медленном огне точно не сваришь", - пожаловался эксперт.Любопытны комментарии к видеозаписи этого интервью."Мне вот интересно, когда эти русскоговорящие (русскодумающие) проукраинские агитаторы поймут, что им предназначено сгинуть в "газовой" камере галитчанского концлагеря? Что их задачи проста как у козла на скотобойне? Что не будет никакой интеграции русскоговорящих украинцев с пробандеровцами? Что они, как и их соплеменники, просто должны сдохнуть и освободить территорию?", - задаёт вопрос один из комментаторов.Что ж, выступающие на стороне наци русскодумающие пусть думают. Что касается территорий - если в результате переговоров между лидерами РФ и США произойдет раздел, размен, произойдёт "нарезка" этих самых территорий, то надо ответить на вопрос — а кому от этого будет хуже? Так считает российский эксперт-американист Алексей Наумов. По его мнению, высказанному в интервью журналисту Александру Шелесту*, России будет лучше, но и "Украине будет лучше от того, что будет остановлен конфликт, который Украина не имела шансов выиграть".Выиграют и власти стран ЕС, поскольку им "не нужно будет тратить огромные деньги, беженцы смогут отправиться домой, их можно будет выслать домой...". отметил Наумов. Он добавил, что и США не надо будет тратить деньги на продолжение войны — то есть, "всем на самом деле от этой нарезки будет неплохо".Эксперт предположил, что Москва готова вернуть Киеву те земли, которые не включены в российскую Конституцию. Что до украинской Конституции, то все понимают, чего она стоит в нынешних реалиях.Трамп заявит лидерам стран ЕС, что подписана лучшая из возможных для Украины сделка (и это действительно так, ведь люди не будут гибнуть). Вообще - "компромиссы могут быть те, которых мы даже не ожидаем", - сказал Наумов.Кстати, Трамп на пресс-конференции сказал, что его "немного задело то, что Зеленский говорит: "Ну, мне нужно получить конституционное одобрение"."То есть у него есть одобрение, чтобы вести войну и убивать всех, но для обмена территориями ему нужно одобрение", - удивился президент США.Издание "Страна" в своём телеграм-канале отмечает в связи с этим, что Трамп дал и другие негативные для Киева сигналы — например, сказал, что в том случае, если сделка сорвётся, он выйдет из переговоров. И дал понять, что на его первой встрече с Путиным Зеленский присутствовать не будет."Итак, если подытожить, то основной вопрос в будущих переговорах - это анонсированный Трампом размен территорий. По данным СМИ, в рамах сделки Москвой и Вашингтоном обсуждается вывод украинских войск из Донбасса, а также вывод российских войск из каких-либо других украинских регионов (предположительно - из Сумской и Харьковской областей, при заморозке линии фронта в Запорожской и Херсонской областях)", - пишет издание.В свою очередь, Андрей Золотарёв предположил, что встреча Трампа и Путина не сулит для Киева ничего хорошего, но и к приостановке войны она не приведёт. Просто США, учитывая заявление Вэнса, могут перестать финансировать эту войну. Но пока не видно какого-либо резона для РФ останавливать боевые действия.По словам эксперта, сейчас Киеву предлагают "похабный мир", но - "иногда похабный мир лучше, чем хорошая война, которая приведёт к новым потерям территорий, к очередным человеческим жертвам и стратегически ничуть не улучшит положения Украины".Находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский тоже полагает, что пока "финального решения ждать не приходится", поскольку партия "вечной войны" ещё не сломлена."Но даже если это будет предтеча миру - мы уже победили! Нужен первый шаг, и он практически сделан, - написал он в своём блоге. - И с каждым таким шагом узурпатор Зеленский все больше будет походить на дырявую тыкву".* Признан иноагентом в РФПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в статье Евгении Кондаковой "Что будут обсуждать Путин и Трамп на Аляске - какие могут быть сценарии. Об Украине без Украины и Европы"И в статье Ростислава Ищенко "Битва на Аляске"
"Много крови". Украинские и российские эксперты о провокациях и плохих перспективах режима Зеленского

04:34 14.08.2025
 
В украинском экспертном сообществе обсуждают, на что могут пойти глобалисты и подконтрольные им киевские власти, чтобы сорвать встречу президентов РФ и США на Аляске.
Дональд Трамп не уверен в успехе переговоров по Украине, но считает необходимым дать им шанс, заявил вице-президент США Джэй Ди Вэнс. Он же в интервью Fox News сообщил, что они с Трампом хотят, чтобы Америка покончила с финансированием войны на Украине. Впрочем, если европейцы хотят закупать американское оружие для передачи его Киеву, то Вашингтон не возражает.
По словам Вэнса, США стремятся к урегулированию конфликта с учетом текущей линии соприкосновения. Устроит ли это Москву — вопрос.
Сам же Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что "россияне сильные, поэтому они продолжают воевать". Он напомнил, что Россия победила (вместе с США) Гитлера и (кажется, без США? - Ред.) Наполеона.
Политолог Михаил Павлив в разговоре с популярным блогером Тариком Незалежко отметил, что сейчас "в голове у Трампа - ШОС в Пекине", куда могут пригласить и Зеленского ("на приставной столик") — в том случае, если всё нормально пройдёт на встрече на Аляске. То есть, если лидеры США и РФ о чём-то договорятся.
Незалежко напомнил в связи с этим, что могут возникнуть сложности в связи с тем, что теперь не совсем понятен статус Зеленского. Кроме того, Зеленский уже заявил, что территориальные уступки исключены — дескать, этого не позволяет ему сделать Конституция Украины.
Конечно, ссылки диктатора на украинскую Конституцию выглядят в нынешних условиях просто смешно.
Павлив на это ответил, что Зеленский "сказал "нет", сказав "да" - пытаясь переложить в данном случае всю ответственность на народ (либо референдум, либо переадресовка решения вопроса парламенту). И рассказал, сославшись на информацию от инсайдеров-свидетелей, что Зеленский после общения с Трампом и лидерами ЕС позвонил министру финансов, велев побыстрее собирать деньги… на выборы.
Почему? Потому что это категорическое требование РФ, пояснил эксперт, предположив, что на встрече Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа этот вопрос обсуждался — под соглашением должна быть легитимная подпись. И время на проведение выборов будет, считает эксперт.
А пока киевский режим пытается время для себя продлить. Как сообщил российский аналитик и военный обозреватель Владислав Шурыгин, у Зеленского состоялось совещание с главой СБУ Малюком и главой ГУР Будановым, обсуждали проведение мероприятий по срыву встречи Путина и Трампа.
"А это значит, что Киев готовит масштабную провокацию, которая должна сделать невозможной встречу Трампа и Путина. Должно быть много крови, очень много, чтобы она прожгла пропасть между Москвой и Вашингтоном. И "маршал грязи" Малюк сейчас лихорадочно перебирает варианты. Для него украинцы просто расходный материал", - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что британская секретная служба подготовила документ, в котором изучила систему охраны американского президента на предмет уязвимости - "фактически, это пособие по организации покушения на американского президента".
А в Минобороны РФ заявили, что перед саммитом ВСУ планируют провокационный удар БПЛА или ракетами по густонаселённому кварталу или больнице в Чугуеве. Обвинят в этом Россию (сообщается, что в город уже привезли транспортом СБУ иностранных журналистов, они "зафиксируют" потери среди мирных).
В российском военном ведомстве не исключают возможности провокаций и в других подконтрольных киевскому режиму населённых пунктах.
Чего ожидать в будущем? Печально, но вряд ли есть основания надеяться на мирную жизнь, пусть даже сейчас удастся добиться какого-то замирения в той или иной форме. Ранее украинский политтехнолог Андрей Золотарёв заявил, что военные действия на Украине дают возможность Европе подготовиться к будущей войне с Россией. По его мнению, высказанному в эфире канала Politeka, риск большой европейской войны чрезвычайно высок, хотя пока к такой войне не готовы ни Европа, ни РФ. Но ничего — подготовятся.
Политтехнолог допустил, что в ходе текущего конфликта время играет против Киева, поскольку следующие условия мира могут быть хуже - "Днепропетровская область, Харьковская область..." (могут отойти к России — Ред.).
В Киеве обижены на США. По словам Золотарёва, в своё время Байден допустил ошибку — не дал ВСУ столько оружия, сколько нужно было для победы на поле боя — "такое окно возможностей было несколько месяцев". Но уже к лету 2023 года ситуация изменилась, теперь "время работает не на Украину".
"Стратегическая ошибка Байдена… давая (вооружения Киеву — Ред.) в час по чайной ложке, решил варить лягушку на медленном огне. Но, знаете. Русского медведя на медленном огне точно не сваришь", - пожаловался эксперт.
Любопытны комментарии к видеозаписи этого интервью.
"Мне вот интересно, когда эти русскоговорящие (русскодумающие) проукраинские агитаторы поймут, что им предназначено сгинуть в "газовой" камере галитчанского концлагеря? Что их задачи проста как у козла на скотобойне? Что не будет никакой интеграции русскоговорящих украинцев с пробандеровцами? Что они, как и их соплеменники, просто должны сдохнуть и освободить территорию?", - задаёт вопрос один из комментаторов.
Что ж, выступающие на стороне наци русскодумающие пусть думают. Что касается территорий - если в результате переговоров между лидерами РФ и США произойдет раздел, размен, произойдёт "нарезка" этих самых территорий, то надо ответить на вопрос — а кому от этого будет хуже? Так считает российский эксперт-американист Алексей Наумов. По его мнению, высказанному в интервью журналисту Александру Шелесту*, России будет лучше, но и "Украине будет лучше от того, что будет остановлен конфликт, который Украина не имела шансов выиграть".
Выиграют и власти стран ЕС, поскольку им "не нужно будет тратить огромные деньги, беженцы смогут отправиться домой, их можно будет выслать домой...". отметил Наумов. Он добавил, что и США не надо будет тратить деньги на продолжение войны — то есть, "всем на самом деле от этой нарезки будет неплохо".
Эксперт предположил, что Москва готова вернуть Киеву те земли, которые не включены в российскую Конституцию. Что до украинской Конституции, то все понимают, чего она стоит в нынешних реалиях.
Трамп заявит лидерам стран ЕС, что подписана лучшая из возможных для Украины сделка (и это действительно так, ведь люди не будут гибнуть). Вообще - "компромиссы могут быть те, которых мы даже не ожидаем", - сказал Наумов.
Кстати, Трамп на пресс-конференции сказал, что его "немного задело то, что Зеленский говорит: "Ну, мне нужно получить конституционное одобрение".
"То есть у него есть одобрение, чтобы вести войну и убивать всех, но для обмена территориями ему нужно одобрение", - удивился президент США.
Издание "Страна" в своём телеграм-канале отмечает в связи с этим, что Трамп дал и другие негативные для Киева сигналы — например, сказал, что в том случае, если сделка сорвётся, он выйдет из переговоров. И дал понять, что на его первой встрече с Путиным Зеленский присутствовать не будет.
"Итак, если подытожить, то основной вопрос в будущих переговорах - это анонсированный Трампом размен территорий. По данным СМИ, в рамах сделки Москвой и Вашингтоном обсуждается вывод украинских войск из Донбасса, а также вывод российских войск из каких-либо других украинских регионов (предположительно - из Сумской и Харьковской областей, при заморозке линии фронта в Запорожской и Херсонской областях)", - пишет издание.
В свою очередь, Андрей Золотарёв предположил, что встреча Трампа и Путина не сулит для Киева ничего хорошего, но и к приостановке войны она не приведёт. Просто США, учитывая заявление Вэнса, могут перестать финансировать эту войну. Но пока не видно какого-либо резона для РФ останавливать боевые действия.
По словам эксперта, сейчас Киеву предлагают "похабный мир", но - "иногда похабный мир лучше, чем хорошая война, которая приведёт к новым потерям территорий, к очередным человеческим жертвам и стратегически ничуть не улучшит положения Украины".
Находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский тоже полагает, что пока "финального решения ждать не приходится", поскольку партия "вечной войны" ещё не сломлена.

"Но даже если это будет предтеча миру - мы уже победили! Нужен первый шаг, и он практически сделан, - написал он в своём блоге. - И с каждым таким шагом узурпатор Зеленский все больше будет походить на дырявую тыкву".
* Признан иноагентом в РФ
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в статье Евгении Кондаковой "Что будут обсуждать Путин и Трамп на Аляске - какие могут быть сценарии. Об Украине без Украины и Европы"
И в статье Ростислава Ищенко "Битва на Аляске"
