Решение белорусского военного руководства перенести учения "Запад-2025" вглубь страны продиктовано стремлением снизить напряжённость в приграничных районах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский

"Чтобы ослабить военное напряжение, белорусский генштаб перенес учения вглубь Белоруссии. Подальше от западных границ, чтобы показать, что замысел наших учений чисто оборонительный", — пояснил эксперт.Тиханский привёл сравнительные данные по количеству участников учений: "В российско-белорусских учениях примут участие чуть более 13 тысяч военнослужащих... То есть мы видим почти трехкратный перевес у сил НАТО. Это касается и техники".Аналитик подчеркнул важность такого шага в условиях нарастающей напряжённости: "Когда противоборствующие группировки находятся на небольшом расстоянии друг от друга, возможно всякое. Наш перенос учений — это жест доброй воли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в материале "Юрий Баранчик: России перед встречей Путина и Трампа надо запугать Британию "Орешником" и занять Покровск".

