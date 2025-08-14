"Белорусский генштаб сознательно перенёс учения подальше от границ" — полковник Тиханский
Решение белорусского военного руководства перенести учения "Запад-2025" вглубь страны продиктовано стремлением снизить напряжённость в приграничных районах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Чтобы ослабить военное напряжение, белорусский генштаб перенес учения вглубь Белоруссии. Подальше от западных границ, чтобы показать, что замысел наших учений чисто оборонительный", — пояснил эксперт.
Тиханский привёл сравнительные данные по количеству участников учений: "В российско-белорусских учениях примут участие чуть более 13 тысяч военнослужащих... То есть мы видим почти трехкратный перевес у сил НАТО. Это касается и техники".
Аналитик подчеркнул важность такого шага в условиях нарастающей напряжённости: "Когда противоборствующие группировки находятся на небольшом расстоянии друг от друга, возможно всякое. Наш перенос учений — это жест доброй воли", — резюмировал собеседник издания.
