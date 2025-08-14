"Белорусский генштаб сознательно перенёс учения подальше от границ" — полковник Тиханский - 14.08.2025 Украина.ру
"Белорусский генштаб сознательно перенёс учения подальше от границ" — полковник Тиханский
Решение белорусского военного руководства перенести учения "Запад-2025" вглубь страны продиктовано стремлением снизить напряжённость в приграничных районах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
2025-08-14T04:20
2025-08-14T04:20
"Чтобы ослабить военное напряжение, белорусский генштаб перенес учения вглубь Белоруссии. Подальше от западных границ, чтобы показать, что замысел наших учений чисто оборонительный", — пояснил эксперт.Тиханский привёл сравнительные данные по количеству участников учений: "В российско-белорусских учениях примут участие чуть более 13 тысяч военнослужащих... То есть мы видим почти трехкратный перевес у сил НАТО. Это касается и техники".Аналитик подчеркнул важность такого шага в условиях нарастающей напряжённости: "Когда противоборствующие группировки находятся на небольшом расстоянии друг от друга, возможно всякое. Наш перенос учений — это жест доброй воли", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в материале "Юрий Баранчик: России перед встречей Путина и Трампа надо запугать Британию "Орешником" и занять Покровск".
новости, белоруссия, минск, россия, нато, вооруженные силы украины, вс рф, граница, оборона, учения, военные учения
Новости, Белоруссия, Минск, Россия, Украина.ру, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, граница, оборона, Учения, военные учения, Главные новости, новости России, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас

Решение белорусского военного руководства перенести учения "Запад-2025" вглубь страны продиктовано стремлением снизить напряжённость в приграничных районах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Чтобы ослабить военное напряжение, белорусский генштаб перенес учения вглубь Белоруссии. Подальше от западных границ, чтобы показать, что замысел наших учений чисто оборонительный", — пояснил эксперт.
Тиханский привёл сравнительные данные по количеству участников учений: "В российско-белорусских учениях примут участие чуть более 13 тысяч военнослужащих... То есть мы видим почти трехкратный перевес у сил НАТО. Это касается и техники".
Аналитик подчеркнул важность такого шага в условиях нарастающей напряжённости: "Когда противоборствующие группировки находятся на небольшом расстоянии друг от друга, возможно всякое. Наш перенос учений — это жест доброй воли", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики — в материале "Юрий Баранчик: России перед встречей Путина и Трампа надо запугать Британию "Орешником" и занять Покровск".
12 августа, 12:27
12 августа, 12:27
Совместные учения России и Белоруссии "Запад-2025" пройдут 12-16 сентябряБелорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут c 12 по 16 сентября. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии генерал-майор Валерий Ревенко
