Боец-цыган, прослушав мою игру на скрипке, прослезился и сказал: брат, теперь и умирать нормально - 04.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260204/boets-tsygan-proslushav-moyu-igru-na-skripke-proslezilsya-i-skazal-brat-teper-i-umirat-normalno-1075221589.html
Боец-цыган, прослушав мою игру на скрипке, прослезился и сказал: брат, теперь и умирать нормально
Боец-цыган, прослушав мою игру на скрипке, прослезился и сказал: брат, теперь и умирать нормально - 04.02.2026 Украина.ру
Боец-цыган, прослушав мою игру на скрипке, прослезился и сказал: брат, теперь и умирать нормально
Скрипач, ветеран СВО, музыкант группы "Аквариум" (1987-1992) Андрей "Рюша" Решетин рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как в зоне... Украина.ру, 04.02.2026
2026-02-04T17:26
2026-02-04T17:26
видео
александр чаленко
украина.ру
сво
скрипачи
музыка
музыкант
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075221445_0:0:320:180_1920x0_80_0_0_011f3bc3c1b4bac744913bb8fd643534.jpg
Скрипач, ветеран СВО, музыкант группы "Аквариум" (1987-1992) Андрей "Рюша" Решетин рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как в зоне СВО наши бойцы воспринимали барочную музыку, которую он им играл на скрипке без бронежилета и каски, потому что так удобнее, и как слушали башкирские песни, не понимая слов. Один из командиров после выступления Рюши сказал своим бойцам: если вы будете также владеть своим оружием, как музыкант своей скрипкой, то останетесь живы и победите.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075221445_80:0:320:180_1920x0_80_0_0_87787f4dd9449af4853f15e646fc464c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, александр чаленко, украина.ру, сво, скрипачи, музыка, музыкант, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, видео
Видео, Александр Чаленко, Украина.ру, СВО, скрипачи, музыка, музыкант, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО

Боец-цыган, прослушав мою игру на скрипке, прослезился и сказал: брат, теперь и умирать нормально

17:26 04.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Скрипач, ветеран СВО, музыкант группы "Аквариум" (1987-1992) Андрей "Рюша" Решетин рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как в зоне СВО наши бойцы воспринимали барочную музыку, которую он им играл на скрипке без бронежилета и каски, потому что так удобнее, и как слушали башкирские песни, не понимая слов.
Один из командиров после выступления Рюши сказал своим бойцам: если вы будете также владеть своим оружием, как музыкант своей скрипкой, то останетесь живы и победите.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоАлександр ЧаленкоУкраина.руСВОскрипачимузыкамузыкантновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:27Дорогой ребрендинг и хамство: как "Укрпочта" меняла логотип и отвечала на критику
17:26Боец-цыган, прослушав мою игру на скрипке, прослезился и сказал: брат, теперь и умирать нормально
17:13Фото переговоров России, США и Украины в Абу-Даби публикует МИД ОАЭ
17:13Расширение контроля и бои за населенные пункты: обстановка на Славянском направлении
17:06"Это не шутка": нардеп подтвердил, что у Ермака находили ритуальные предметы
17:05"Все это было ложью". Бывшая сторонница Трампа разоблачает его политику
17:03Украинская пропаганда тиражирует историю с разбитыми окнами в музее Киева
17:02Пожиратели младенцев, Зеленский и при чем здесь Пугачева: как прочитать досье Эпштейна и не сойти с ума
16:41Из руин к комфорту: педагоги Мариуполя получили долгожданный сюрприз
16:30Марат Баширов: Если Европа хочет помогать Украине или воевать с Россией, ей придется заплатить за это США
16:00Бетонные радуги модернового Киева. 170 лет архитектору Эдуарду Брадтману
15:56Томаш Мацейчук: Украинский футболист, оскорбивший память поляков, будет иметь дело с британской полицией
15:52От энергетики до политики: как Россия и Китай укрепляют координацию на международной арене
15:49Минобороны РФ отчиталось об уничтожение БПЛА ВСУ
15:39Си Цзиньпин одобрил переговоры по Украине, ЕС официально ведёт войну с Россией. Новости к этому часу
15:04Генерал ВСУ: спичрайтеры Зеленского – "тупорылые дебилы"
15:00Пожар на подстанции в Запорожье оставил без света правобережную часть города. Главное к этому часу
14:54ФСБ задержала агента ГУР Минобороны Украины в Мариуполе
14:50Пункты временного размещения развернули в Запорожской области для жителей из освобожденной части ДНР
14:32Армия России выбивает ВСУ на Запорожском направлении
Лента новостейМолния