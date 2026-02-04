https://ukraina.ru/20260204/boets-tsygan-proslushav-moyu-igru-na-skripke-proslezilsya-i-skazal-brat-teper-i-umirat-normalno-1075221589.html

Боец-цыган, прослушав мою игру на скрипке, прослезился и сказал: брат, теперь и умирать нормально

Боец-цыган, прослушав мою игру на скрипке, прослезился и сказал: брат, теперь и умирать нормально - 04.02.2026 Украина.ру

Боец-цыган, прослушав мою игру на скрипке, прослезился и сказал: брат, теперь и умирать нормально

Скрипач, ветеран СВО, музыкант группы "Аквариум" (1987-1992) Андрей "Рюша" Решетин рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как в зоне... Украина.ру, 04.02.2026

Скрипач, ветеран СВО, музыкант группы "Аквариум" (1987-1992) Андрей "Рюша" Решетин рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как в зоне СВО наши бойцы воспринимали барочную музыку, которую он им играл на скрипке без бронежилета и каски, потому что так удобнее, и как слушали башкирские песни, не понимая слов. Один из командиров после выступления Рюши сказал своим бойцам: если вы будете также владеть своим оружием, как музыкант своей скрипкой, то останетесь живы и победите.

Новости

