https://ukraina.ru/20260204/boets-tsygan-proslushav-moyu-igru-na-skripke-proslezilsya-i-skazal-brat-teper-i-umirat-normalno-1075221589.html
Боец-цыган, прослушав мою игру на скрипке, прослезился и сказал: брат, теперь и умирать нормально
Боец-цыган, прослушав мою игру на скрипке, прослезился и сказал: брат, теперь и умирать нормально - 04.02.2026 Украина.ру
Боец-цыган, прослушав мою игру на скрипке, прослезился и сказал: брат, теперь и умирать нормально
Скрипач, ветеран СВО, музыкант группы "Аквариум" (1987-1992) Андрей "Рюша" Решетин рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как в зоне... Украина.ру, 04.02.2026
2026-02-04T17:26
2026-02-04T17:26
2026-02-04T17:26
видео
александр чаленко
украина.ру
сво
скрипачи
музыка
музыкант
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075221445_0:0:320:180_1920x0_80_0_0_011f3bc3c1b4bac744913bb8fd643534.jpg
Скрипач, ветеран СВО, музыкант группы "Аквариум" (1987-1992) Андрей "Рюша" Решетин рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как в зоне СВО наши бойцы воспринимали барочную музыку, которую он им играл на скрипке без бронежилета и каски, потому что так удобнее, и как слушали башкирские песни, не понимая слов. Один из командиров после выступления Рюши сказал своим бойцам: если вы будете также владеть своим оружием, как музыкант своей скрипкой, то останетесь живы и победите.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075221445_80:0:320:180_1920x0_80_0_0_87787f4dd9449af4853f15e646fc464c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр чаленко, украина.ру, сво, скрипачи, музыка, музыкант, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, видео
Видео, Александр Чаленко, Украина.ру, СВО, скрипачи, музыка, музыкант, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО