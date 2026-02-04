СК РФ назвал новых обвиняемых в хищении денег у участников СВО - 04.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260204/sk-rf-nazval-novykh-obvinyaemykh-v-khischenii-deneg-u-uchastnikov-svo-1075223928.html
СК РФ назвал новых обвиняемых в хищении денег у участников СВО
СК РФ назвал новых обвиняемых в хищении денег у участников СВО - 04.02.2026 Украина.ру
СК РФ назвал новых обвиняемых в хищении денег у участников СВО
В Калининградской области установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности организованной группы, занимавшейся хищением денежных средств у участников СВО. Об этом 4 февраля сообщил Следственный комитет России
2026-02-04T17:45
2026-02-04T17:45
новости
россия
калининградская область
ск рф
следственный комитет
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063503506_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0165057e9411bcd8fa3b011a860d3cd.jpg
Следственными органами СК РФ по Калининградской области в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств у участников СВО еще трем жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области, напомнили в ведомстве.Следователи выяснили, что в 2025 году фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, руководствуясь корыстными побуждениями, вводили в заблуждение жителей региона, имевших намерение заключить контракт. "Злоумышленники под предлогом оказания помощи в сборе документов для заключения контрактов убеждали потерпевших оформить нотариально заверенные доверенности на право распоряжения и пользования имуществом, в том числе денежными выплатами военнослужащим, проходящим военную службу в зоне специальной военной операции. В дальнейшем, после заключения потерпевшими контрактов, фигуранты на основании выданных доверенностей получали доступ к их расчетным счетам", - рассказали в ведомстве.Обвинение в совершении мошенничества теперь предъявлено еще трем местным жителям: 35-летнему ранее судимому за мошенничество жителю Калининграда, 38-летнему жителю Полесска, также имеющему непогашенную судимость за мошенничество, и 53-летнему калининградцу, ранее не привлекавшемуся к уголовной ответственности.Двум судимым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий обвиняемый, признавший вину и давший подробные показания, отправлен под домашний арест.Потерпевшими от действий шести обвиняемых являются пять жителей региона. Каждому из них причинен материальный ущерб на сумму от 350 тыс. рублей до 1,5 млн рублей.Продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех лиц, пострадавших от действий преступной группы, а также иных соучастников преступлений.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре У переговоров в Абу-Даби есть шанс закончить войну на Украине весной. Хроника событий на 13:00 4 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
калининградская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063503506_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37e24561e7e74c3089fdf8b4a10ebeb7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, калининградская область, ск рф, следственный комитет, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, криминал, спецоперация, мошенники, уголовное дело
Новости, Россия, Калининградская область, СК РФ, Следственный комитет, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, криминал, Спецоперация, мошенники, уголовное дело

СК РФ назвал новых обвиняемых в хищении денег у участников СВО

17:45 04.02.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Калининградской области установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности организованной группы, занимавшейся хищением денежных средств у участников СВО. Об этом 4 февраля сообщил Следственный комитет России
Следственными органами СК РФ по Калининградской области в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств у участников СВО еще трем жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области, напомнили в ведомстве.
Следователи выяснили, что в 2025 году фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, руководствуясь корыстными побуждениями, вводили в заблуждение жителей региона, имевших намерение заключить контракт.
"Злоумышленники под предлогом оказания помощи в сборе документов для заключения контрактов убеждали потерпевших оформить нотариально заверенные доверенности на право распоряжения и пользования имуществом, в том числе денежными выплатами военнослужащим, проходящим военную службу в зоне специальной военной операции. В дальнейшем, после заключения потерпевшими контрактов, фигуранты на основании выданных доверенностей получали доступ к их расчетным счетам", - рассказали в ведомстве.
Обвинение в совершении мошенничества теперь предъявлено еще трем местным жителям: 35-летнему ранее судимому за мошенничество жителю Калининграда, 38-летнему жителю Полесска, также имеющему непогашенную судимость за мошенничество, и 53-летнему калининградцу, ранее не привлекавшемуся к уголовной ответственности.
Двум судимым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий обвиняемый, признавший вину и давший подробные показания, отправлен под домашний арест.
Потерпевшими от действий шести обвиняемых являются пять жителей региона. Каждому из них причинен материальный ущерб на сумму от 350 тыс. рублей до 1,5 млн рублей.
Продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех лиц, пострадавших от действий преступной группы, а также иных соучастников преступлений.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре У переговоров в Абу-Даби есть шанс закончить войну на Украине весной. Хроника событий на 13:00 4 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКалининградская областьСК РФСледственный комитетСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОкриминалСпецоперациямошенникиуголовное дело
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:46Несмотря на чрезвычайную ситуацию в энергетике Украина начала экспорт природного газа в европейские страны
18:39Зеленскому не нужен мир на Украине, "Герани" снова атакуют. Главное к этому часу
18:21Первый день второго раунда переговоров по Украине в Абу-Даби завершился
18:20Переговоры в Абу-Даби. День первый. Итоги 4 февраля
18:08Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия ведет тяжелые бои за Купянск и готовится изолировать Запорожье
18:06Евросоюз согласовал механизм предоставления режиму Зеленского €90 млрд в долг
17:59Итоги дня: тайные переговоры, угрозы НАТО и потеря демократии на Украине
17:55Глава Белого дома провел телефонные переговоры с председателем КНР. Главное к этому часу
17:53Рютте снабдил Киев недоговороспособностью
17:51Украинцы устали от войны: пресса США фиксирует рост числа согласных на территориальные уступки
17:45СК РФ назвал новых обвиняемых в хищении денег у участников СВО
17:32Стоимость побега из ВСУ выросла до $40 тысяч
17:27Дорогой ребрендинг и хамство: как "Укрпочта" меняла логотип и отвечала на критику
17:26Боец-цыган, прослушав мою игру на скрипке, прослезился и сказал: брат, теперь и умирать нормально
17:13Фото переговоров России, США и Украины в Абу-Даби публикует МИД ОАЭ
17:13Расширение контроля и бои за населенные пункты: обстановка на Славянском направлении
17:06"Это не шутка": нардеп подтвердил, что у Ермака находили ритуальные предметы
17:05"Все это было ложью". Бывшая сторонница Трампа разоблачает его политику
17:03Украинская пропаганда тиражирует историю с разбитыми окнами в музее Киева
17:02Пожиратели младенцев, Зеленский и при чем здесь Пугачева: как прочитать досье Эпштейна и не сойти с ума
Лента новостейМолния