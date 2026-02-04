https://ukraina.ru/20260204/sk-rf-nazval-novykh-obvinyaemykh-v-khischenii-deneg-u-uchastnikov-svo-1075223928.html

СК РФ назвал новых обвиняемых в хищении денег у участников СВО

СК РФ назвал новых обвиняемых в хищении денег у участников СВО

В Калининградской области установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности организованной группы, занимавшейся хищением денежных средств у участников СВО. Об этом 4 февраля сообщил Следственный комитет России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063503506_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0165057e9411bcd8fa3b011a860d3cd.jpg

Следственными органами СК РФ по Калининградской области в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств у участников СВО еще трем жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области, напомнили в ведомстве.Следователи выяснили, что в 2025 году фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, руководствуясь корыстными побуждениями, вводили в заблуждение жителей региона, имевших намерение заключить контракт. "Злоумышленники под предлогом оказания помощи в сборе документов для заключения контрактов убеждали потерпевших оформить нотариально заверенные доверенности на право распоряжения и пользования имуществом, в том числе денежными выплатами военнослужащим, проходящим военную службу в зоне специальной военной операции. В дальнейшем, после заключения потерпевшими контрактов, фигуранты на основании выданных доверенностей получали доступ к их расчетным счетам", - рассказали в ведомстве.Обвинение в совершении мошенничества теперь предъявлено еще трем местным жителям: 35-летнему ранее судимому за мошенничество жителю Калининграда, 38-летнему жителю Полесска, также имеющему непогашенную судимость за мошенничество, и 53-летнему калининградцу, ранее не привлекавшемуся к уголовной ответственности.Двум судимым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий обвиняемый, признавший вину и давший подробные показания, отправлен под домашний арест.Потерпевшими от действий шести обвиняемых являются пять жителей региона. Каждому из них причинен материальный ущерб на сумму от 350 тыс. рублей до 1,5 млн рублей.Продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех лиц, пострадавших от действий преступной группы, а также иных соучастников преступлений.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре У переговоров в Абу-Даби есть шанс закончить войну на Украине весной. Хроника событий на 13:00 4 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

