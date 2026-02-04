https://ukraina.ru/20260204/u-peregovorov-v-abu-dabi-est-shans-zakonchit-voynu-na-ukraine-vesnoy-khronika-sobytiy-na-1300-4-1075203321.html

У переговоров в Абу-Даби есть шанс закончить войну на Украине весной. Хроника событий на 13:00 4 февраля

У переговоров в Абу-Даби есть шанс закончить войну на Украине весной. Хроника событий на 13:00 4 февраля - 04.02.2026 Украина.ру

У переговоров в Абу-Даби есть шанс закончить войну на Украине весной. Хроника событий на 13:00 4 февраля

Переговоры в Абу-Даби оценили как более перспективные, чем ожидалось. В то же время Киев теряет веру в гарантии Запада и готовится к обороне собственными силами. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что окружение Эпштейна извлекло выгоду из событий на Украине

2026-02-04T13:00

2026-02-04T13:00

2026-02-04T13:03

эксклюзив

хроники

украина

киев

москва

давид арахамия

владимир путин

мария захарова

слуга народа

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/19/1074786048_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_dd73e022619d67533a315d75a0ea9f39.jpg

Начинающийся сегодня, 4 февраля, раунд трёхсторонних переговоров в Абу-Даби может оказаться более многообещающим, чем ожидалось, и дать шанс на завершение боевых действий уже этой весной. Такие выводы содержатся в материале издания Politico.В публикации говорится, что атмосфера и подход сторон стали значительно более "конструктивными". Американский республиканский эксперт по внешней политике, консультирующий Киев, сравнил прошлые раунды с "вырыванием зубов без наркоза", но теперь признаёт, что "русские относятся к этим переговорам серьёзнее".Ключевым фактором изменений собеседники издания называют возвращение в украинскую делегацию главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. "Я замечаю, что с тех пор как Давид вмешался, есть заметное улучшение с российскими переговорщиками. Думаю, это потому, что они уважают их… и потому, что видят в них людей, живущих в реальности и готовых идти на компромисс", — пояснил эксперт.Он добавил, что теперь "осторожно оптимистичен" насчёт "разумного шанса закончить этот конфликт весной".Одновременно с этим Politico сообщило, что украинское руководство всё больше опасается, что в случае новой угрозы со стороны России гарантии безопасности от западных партнёров окажутся бесполезными, и стране придётся полагаться только на собственные силы. По данным издания, в столице Украины произошло "фундаментальное переосмысление" подхода к безопасности после горького опыта с Будапештским меморандумом 1994 года, когда обещания США и Великобритании о защите территориальной целостности не были выполнены. Как заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук, ядром любой будущей модели безопасности должна стать собственная армия и оборонно-промышленный комплекс, а не только обязательства союзников. "Ранее основное внимание уделялось обязательствам по защите, предоставляемым партнёрами. Сегодня же существует чёткое понимание того, что ядром любых гарантий безопасности должна быть украинская армия", — отметила она.В качестве "плана Б" Украина делает ставку на концепцию "стального дикобраза", предложенную главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Её основу составляет создание 800-тысячной армии, а также полномасштабное собственное производство ракет, артиллерии и беспилотников. Между тем российские информационные агентства сообщили, что план президента США Дональда Трампа подразумевает возможность вступления Украины в ЕС.Разговор Москвы и ПекинаПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи в преддверии Китайского Нового года. Российский лидер отметил прочное и поступательное развитие отношений Москвы и Пекина во всех отраслях. По словам Путина, экономическое сотрудничество России и КНР в 2025-м стабильно развивалось. Он также подчеркнул, что взаимодействия Москвы и Пекина в области энергетики имеет взаимовыгодный и стратегический характер. Товарооборот России и Китая три года подряд преодолевает отметку в 200 миллиардов долларов, добавил глава государства. Путин заверил Си Цзиньпина в твердой поддержке усилий Москвы и Пекина по поддержанию суверенитета, безопасности и процветания обеих стран."Сатанинская клика" Эпштейна заработала на украинском перевороте, заявил ДмитриевГлава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал опубликованные материалы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявив, что его окружение извлекло выгоду из событий на Украине. Как сообщалось ранее, в переписке Эпштейна с французской банкиршей Ариан де Ротшильд упоминался евромайдан на Украине, причём финансист отмечал, что эти события могут предоставить "много возможностей".Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что работа с рассекреченными материалами по делу Эпштейна вызывает у неё физиологическое отвращение. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik."Я сейчас очень смягчаю, от этого тошнит физиологически. То есть я поняла, что я не могу больше. Я могу в единицу времени, условно за 15 минут, может быть, освоить один материал, одно сообщение… Я понимаю, что для меня как для человека есть в этом смысле предел", — сказала Захарова.Дипломат отметила, что, даже изучая ужасы прошлых исторических эпох, она ощущала их "историческую ограниченность". Однако в случае с делом Эпштейна, по её словам, не хватает моральных сил всё осмыслить. "Я считаю, что то, что мы сейчас увидели, — это снежинка на вершине айсберга. Это не вершина айсберга и уж точно не айсберг", — подчеркнула она.На прошлой неделе Генпрокуратура США завершила публикацию всех материалов по делу Эпштейна. Общий объём документов, включая переписку, фотографии и видео, превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году финансист был обвинён в торговле несовершеннолетними и организации секс-трафика. Он скончался в тюремной камере при обстоятельствах, официально признанных самоубийством.О переговорах, которые начнутся уже сегодня, писал также автор издания Украина.ру Павел Волков в публикации Переговоры в Абу-Даби: как Зеленский и Рютте работают против мирного решения.

украина

киев

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, украина, киев, москва, давид арахамия, владимир путин, мария захарова, слуга народа, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, новости сво, сво закончилась, переговоры, чем закончились переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, перемирие