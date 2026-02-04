Рютте снабдил Киев недоговороспособностью

https://ukraina.ru/20260204/ryutte-snabdil-kiev-nedogovorosposobnostyu-1075214417.html

Визит генсека НАТО Марка Рютте в Киев разочаровал украинцев.

Во-первых, приезд высокого гостя не стал традиционным защитным куполом от обстрелов. Накануне российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам на большей части Украины. Таким образом объявленное энергетическое перемирие было завершено. Во-вторых, Рютте, выступая перед полупустой Верховной Радой говорил много и цветисто, обещая украинцам скорое окончание… зимы. Но важным является заявление генсека о том, что после подписания мирного договора сразу же будут размещены войска НАТО на территории Украины. Это прозвучало накануне очередного раунда переговоров в Абу-Даби, перспективы которых в западной прессе оценивают очень оптимистично. По данным издания Politico можно ожидать окончания конфликта уже весной. Однако европейские ястребы демонстрируют курс на эскалацию. Эксперты в своих соцсетях поделились размышлениями на эту тему.Политолог Александр НосовичМеня поразили сегодняшние слова Рютте в Верховной Раде, хотя, казалось бы, куда ещё больше может поразить наглость? И всё же это было сильно. В ту же минуту, как будет заключено мирное соглашение, в небе над Украиной появятся самолёты НАТО, на земле Украины - войска НАТО, а в Черном море - корабли НАТО. Ну, как НАТО? Тех стран НАТО, которые согласятся. Коалиции желающих. Блефует - не блефует (скорее первое плюс провоцирует), но сигнал мощный. Как только на Украине будет мир, на Украине будет война. Мира на Украине мы не допустим. Только война! И всё это к вящему восторгу благодарных слушателей в зале под куполом. Зачем в самом деле им мир? Они на войне зарабатывают.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаМарк Рютте 3 февраля посетил Киев и выступил в Верховной Раде. От лица НАТО он заверил, что Украина "имеет и будет иметь важное значение для нашей безопасности, и наша приверженность поддержке Украины непоколебима". Рютте ещё раз назвал механизмы альянса для продолжения войны с Россией через Украину. Речь идёт о Совете Украина—НАТО, о командовании блока в Германии NSATU, которое координирует оказание военной помощи и подготовку кадров, а также о программе PURL по поставкам Киеву американского оружия за деньги остальных членов НАТО. Благодаря PURL Украина получила около 75% всех ракет для батарей Patriot и 90% ракет для других систем ПВО. Однако самый главный тезис выступления Рютте касался ситуации после прекращения огня: "Некоторые европейские союзники объявили, что разместят войска на Украине после достижения соглашения. Войска на земле, самолёты в воздухе, корабли в Чёрном море. Соединённые Штаты будут оказывать поддержку, другие пообещали оказать поддержку иными способами".Таким образом, планы НАТО предполагают ввод войск стран альянса на украинскую территорию сразу после установления прекращения огня. Готовится оккупация и превращение Украины в непосредственный плацдарм НАТО против России. Следующая фаза войны с данной территории будет уже не войной через посредника в лице Украины, а прямым военным конфликтом с НАТО.С учётом таких планов НАТО, даже в случае исполнения Украиной территориальных условий Анкориджа, для России останавливать боевые действия до полной капитуляции киевского режима не имеет смысла. Иначе мы получим худшую ситуацию, чем до начала СВО, — границу с НАТО по линии боевого соприкосновения. После чего на оставшейся территории Украины будут развёрнуты ракетные системы средней и меньшей дальности наземного базирования стран Североатлантического альянса.Заметим, что протяжённость ракетного рубежа Украины в три раза превышает, например, протяжённость ракетного рубежа ФРГ. И делает территорию Украины ключевым плацдармом для внезапного обезоруживающего удара НАТО по России.Политолог Максим ЖаровКремль не побоялся возобновить удары по энергетической инфраструктуре Украины после этого странного "энергетического перемирия" в момент появления в Киеве генсека НАТО Рютте. Раньше статусные персонажи из НАТО, США и ЕС в такие моменты в Киеве не появлялись, возможно, с Кремлём на этот счёт была неформальная договорённость. Теперь эта договорённость де-факто отменена?Судя по сегодняшней риторике Рютте в Верховной раде, он потрясён обстрелом Киева не был и произнёс там свои привычные речи. Кремль и Киев используют этот обстрел в своих интересах для давления на Трампа накануне нового раунда Абу-Даби 1.0. Но повторяю, вполне возможно, что Трамп, увлечённый теперь натягиванием совы на глобус "советом мира" уже даже по Ирану, интерес к переговорному треку по Украине потерял. Временно или уже постоянно, узнаем к концу недели.Политолог Вадим ТрухачёвСобственно, никакой сенсации. Рютте в Киеве заявил, что после окончания СВО в страну введут контингенты стран НАТО и ЕС. Так сказать, пометят территорию.Ранее "летучий голландец" жирно намекал, что Запад готов признать за Россией только Крым и Донбасс. А всю остальную территорию бывшей СССР покроют западные военные объекты. Дополню. Именно генсек НАТО и станет главным переговорщиком с Россией от лица НАТО и ЕС. Именно он 12 лет координирует всю санкционную политику. Ему и говорить. И генсеком НАТО его назначили именно как координатора антироссийской политики. Вопрос, почему он так спокойно приехал в Киев, а не вещал из Брюсселя - риторический.Публицист Алексей ПилькоЭнергетическое перемирие, заключённое в формате джентельменской договорённости после просьбы президента США, закончилось: прошедшей ночью по украинской энергетической инфраструктуре был нанесён самый мощный с начала года удар. Интересно, что Зеленский постарался продлить его явочным порядком и попытался снова апеллировать к Трампу с целью надавить на Россию для его продления.Однако в этот раз ничего не получилось: видимо, пауза в несколько дней предоставлялась Киеву именно для того, чтобы подумать и перейти к конструктивным мирным переговорам. Пряник в виде краткосрочного энергетического перемирия не сработал и Москва снова демонстрирует кнут в виде инфраструктурной войны (которая, кстати, в настоящий момент ещё не является тотальной).Имело ли смысл идти на пусть и весьма ограниченную (как оказалось), но паузу в ударах по энергетической инфраструктуре Украины? На этот счёт могут быть разные мнения. Но вот что точно не следовало делать, так это замалчивать сам факт энергетического перемирия. Впрочем, если российская сторона в информационном плане эту ситуацию не доработала, то украинская - переработала. Зеленский использовал Трампа как флаг, утверждая, что тот словом защитит Украину от ударов по энергетике, и в итоге сам в медийном плане крупно проиграл после событий сегодняшней ночи.Кстати говоря, эта картина лучше всего демонстрирует разницу подходов Москвы и Киева к информационному сопровождению конфликта на Украине: в то время как первая недооценивает медийный фактор, второй в основном им и занимается. И то, и другое не приводит к выдающимся результатам. Тем временем, в украинскую столицу приехал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и тоже сделал ряд заявлений, широко растиражированных медиа.В частности, он заявил, что сразу после перемирия на Украине появятся войска НАТО, что делает бессмысленным весь мирный процесс, который продолжается пока с неясным результатом и в разных форматах (военно-техническом в Абу-Даби и экономическом в Майами). В самом деле, какой смысл добиваться вывода украинских войск с Донбасса, если после этого на украинской территории мгновенно окажутся натовские войска и перед Москвой окажутся два весьма плохих выбора?Первый - смириться с тем, что Украина окажется де-факто членом НАТО, и удовольствоваться территориальными приобретениями. Второй - начать войну с Североатлантическим альянсом, которая легко может перейти в ядерную. Самое интересное, что Марк Рютте - это американский клиент, и его сегодняшние заявления в Верховной Раде полностью согласованы с администрацией Трампа. В общем, в такой ситуации проще просто продолжить воевать до краха украинского государственного организма и рассчитывать договориться уже с новыми властями в Киеве.Украинский политический аналитик Янина СоколовскаяТо есть - все нормально. Срок сделки истек, россия "сильно ударила по Украине", но это ж за рамками сделки. путин молодец, чем вы недовольны? - краткий пересказ заявления Трампа. Главное - сделка не нарушена. А что дети гибнут и города вымерзают - так это проблемы "индейцев", они "шерифа" не волнуют. Впечатлил также Рютте на киевском "сафари возле ТЭЦ". На улице минус 20, от ТЭЦ остались ошметки и Рютте скачет мимо в европейском пальтишке и дурноватой шапочке. Проскакал - и уехал подальше, туда, где свет и тепло. Зато сказал - "мы с вами". И в Бучу они ездили также. И на ЗАЭС. И все это ничего не меняет. Даже отключение от света Молдовы и Румынии щи-за падения совместной с Украиной энергосистемы не впечатлило Запад. Ну что ж, они сами дают себе шанс повoeвать на своей территории и по-настоящему понять цену американско-российских "сделок". Геронтофилия и толерастия при власти мир до добра не доведут.О том, какую позицию относительно мирных переговоров занимают европейские политики - в статье Переговоры в Абу-Даби: как Зеленский и Рютте работают против мирного решения

