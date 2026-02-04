https://ukraina.ru/20260204/evrosoyuz-soglasoval-mekhanizm-predostavleniya-rezhimu-zelenskogo-90-mlrd-v-dolg-1075224448.html

Евросоюз согласовал механизм предоставления режиму Зеленского €90 млрд в долг

Послы стран Евросоюза согласовали механизм предоставления нынешнему руководству Украины в долг 90 миллиардов евро. Об этом 4 февраля сообщает Reuters

2026-02-04T18:06

По данным источника информагентства, послы ЕС согласовали механизм предоставления киевскому режиму финансирования по еврозайму в 90 миллиардов евро. "Послы ЕС согласовали в среду детали еврозайма в 90 млрд евро для Украины", - сообщил источник агентства.Изначально в Евросоюзе желали поддержать коррумпированный киевский режим окончательной конфискацией российских активов, которые в ЕС называют "замороженными" или "заблокированными". До сих пор Киев получал доходы от этих средств, что в Москве квалифицировали как кражу и грабёж чужой собственности. Против оформления конфискации активов выступила Бельгия, где хранится большая их часть. В итоге правительства Евросоюза решили дать режиму Зеленского в долг за счёт других источников, в том числе своих национальных бюджетов. Накануне стало известно, что Госдолг Украины за год вырос почти на третьАктуальное интервью на эту тему: Марат Баширов: Если Европа хочет помогать Украине или воевать с Россией, ей придется заплатить за это СШАВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

