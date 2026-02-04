https://ukraina.ru/20260204/evrosoyuz-soglasoval-mekhanizm-predostavleniya-rezhimu-zelenskogo-90-mlrd-v-dolg-1075224448.html
Евросоюз согласовал механизм предоставления режиму Зеленского €90 млрд в долг
Евросоюз согласовал механизм предоставления режиму Зеленского €90 млрд в долг - 04.02.2026 Украина.ру
Евросоюз согласовал механизм предоставления режиму Зеленского €90 млрд в долг
Послы стран Евросоюза согласовали механизм предоставления нынешнему руководству Украины в долг 90 миллиардов евро. Об этом 4 февраля сообщает Reuters
2026-02-04T18:06
2026-02-04T18:06
2026-02-04T18:06
новости
украина
ес
reuters
россия
киев
владимир зеленский
украина.ру
замороженные активы
украина-ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101864/98/1018649842_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_580a15e789e41dcc5ac7d48f1e73a04c.jpg
По данным источника информагентства, послы ЕС согласовали механизм предоставления киевскому режиму финансирования по еврозайму в 90 миллиардов евро. "Послы ЕС согласовали в среду детали еврозайма в 90 млрд евро для Украины", - сообщил источник агентства.Изначально в Евросоюзе желали поддержать коррумпированный киевский режим окончательной конфискацией российских активов, которые в ЕС называют "замороженными" или "заблокированными". До сих пор Киев получал доходы от этих средств, что в Москве квалифицировали как кражу и грабёж чужой собственности. Против оформления конфискации активов выступила Бельгия, где хранится большая их часть. В итоге правительства Евросоюза решили дать режиму Зеленского в долг за счёт других источников, в том числе своих национальных бюджетов. Накануне стало известно, что Госдолг Украины за год вырос почти на третьАктуальное интервью на эту тему: Марат Баширов: Если Европа хочет помогать Украине или воевать с Россией, ей придется заплатить за это СШАВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101864/98/1018649842_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad1ee8020e5be0ebe386033ecbfbb902.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ес, reuters, россия, киев, владимир зеленский, украина.ру, замороженные активы, украина-ес, финансирование, финансовая помощь, долги
Новости, Украина, ЕС, Reuters, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Украина.ру, замороженные активы, Украина-ЕС, финансирование, финансовая помощь, долги
Евросоюз согласовал механизм предоставления режиму Зеленского €90 млрд в долг
Послы стран Евросоюза согласовали механизм предоставления нынешнему руководству Украины в долг 90 миллиардов евро. Об этом 4 февраля сообщает Reuters
По данным источника информагентства, послы ЕС согласовали механизм предоставления киевскому режиму финансирования по еврозайму в 90 миллиардов евро.
"Послы ЕС согласовали в среду детали еврозайма в 90 млрд евро для Украины", - сообщил источник агентства.
Изначально в Евросоюзе желали поддержать коррумпированный киевский режим окончательной конфискацией российских активов, которые в ЕС называют "замороженными" или "заблокированными". До сих пор Киев получал доходы от этих средств, что в Москве квалифицировали как кражу и грабёж чужой собственности.
Против оформления конфискации активов выступила Бельгия, где хранится большая их часть. В итоге правительства Евросоюза решили дать режиму Зеленского в долг за счёт других источников, в том числе своих национальных бюджетов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.