Евросоюз согласовал механизм предоставления режиму Зеленского €90 млрд в долг - 04.02.2026
https://ukraina.ru/20260204/evrosoyuz-soglasoval-mekhanizm-predostavleniya-rezhimu-zelenskogo-90-mlrd-v-dolg-1075224448.html
Евросоюз согласовал механизм предоставления режиму Зеленского €90 млрд в долг
Евросоюз согласовал механизм предоставления режиму Зеленского €90 млрд в долг - 04.02.2026 Украина.ру
Евросоюз согласовал механизм предоставления режиму Зеленского €90 млрд в долг
Послы стран Евросоюза согласовали механизм предоставления нынешнему руководству Украины в долг 90 миллиардов евро. Об этом 4 февраля сообщает Reuters
По данным источника информагентства, послы ЕС согласовали механизм предоставления киевскому режиму финансирования по еврозайму в 90 миллиардов евро. "Послы ЕС согласовали в среду детали еврозайма в 90 млрд евро для Украины", - сообщил источник агентства.Изначально в Евросоюзе желали поддержать коррумпированный киевский режим окончательной конфискацией российских активов, которые в ЕС называют "замороженными" или "заблокированными". До сих пор Киев получал доходы от этих средств, что в Москве квалифицировали как кражу и грабёж чужой собственности. Против оформления конфискации активов выступила Бельгия, где хранится большая их часть. В итоге правительства Евросоюза решили дать режиму Зеленского в долг за счёт других источников, в том числе своих национальных бюджетов. Накануне стало известно, что Госдолг Украины за год вырос почти на треть
Евросоюз согласовал механизм предоставления режиму Зеленского €90 млрд в долг

18:06 04.02.2026
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Послы стран Евросоюза согласовали механизм предоставления нынешнему руководству Украины в долг 90 миллиардов евро. Об этом 4 февраля сообщает Reuters
По данным источника информагентства, послы ЕС согласовали механизм предоставления киевскому режиму финансирования по еврозайму в 90 миллиардов евро.
"Послы ЕС согласовали в среду детали еврозайма в 90 млрд евро для Украины", - сообщил источник агентства.
Изначально в Евросоюзе желали поддержать коррумпированный киевский режим окончательной конфискацией российских активов, которые в ЕС называют "замороженными" или "заблокированными". До сих пор Киев получал доходы от этих средств, что в Москве квалифицировали как кражу и грабёж чужой собственности.
Против оформления конфискации активов выступила Бельгия, где хранится большая их часть. В итоге правительства Евросоюза решили дать режиму Зеленского в долг за счёт других источников, в том числе своих национальных бюджетов.
Накануне стало известно, что Госдолг Украины за год вырос почти на треть
Актуальное интервью на эту тему: Марат Баширов: Если Европа хочет помогать Украине или воевать с Россией, ей придется заплатить за это США
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЕСReutersРоссияКиевВладимир ЗеленскийУкраина.рузамороженные активыУкраина-ЕСфинансированиефинансовая помощьдолги
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Лента новостейМолния