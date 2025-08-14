https://ukraina.ru/20250814/administratsiya-ssha-predprinimaet-energichnye-usiliya-chtoby-prekratit-ukrainskiy-krizis--putin-1066988596.html
Администрация США предпринимает энергичные усилия, чтобы прекратить украинский кризис — Путин
Владимир Путин провел совещание перед переговорами с американским президентом Дональдом Трампом. Он сообщил о том, как идёт переговорный процесс по украинскому конфликту и как идут переговоры с украинской делегацией. Также он рассказал о том, на каком этапе переговоров находится Россия с сегодняшней американской администрацией."[Администрация США], хорошо известно, предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - заявил Путин.По словам президента, важно создать долгосрочные условия мира между США, Россией и странами ЕС. Он предположил, что в случае успеха следующим этапом может стать договоренность в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями.15 августа президенты США и России встретятся в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят способы урегулирования конфликта на Украине и возможность заключения мирного договора. В состав делегации с российской стороны войдут: глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
