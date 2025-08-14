Администрация США предпринимает энергичные усилия, чтобы прекратить украинский кризис — Путин - 14.08.2025 Украина.ру
Администрация США предпринимает энергичные усилия, чтобы прекратить украинский кризис — Путин
Администрация США предпринимает энергичные усилия, чтобы прекратить украинский кризис — Путин - 14.08.2025 Украина.ру
Администрация США предпринимает энергичные усилия, чтобы прекратить украинский кризис — Путин
Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами высшего руководства РФ и представителями правительства и администрации президента перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске
2025-08-14T14:31
2025-08-14T14:31
новости
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
ес
Владимир Путин провел совещание перед переговорами с американским президентом Дональдом Трампом. Он сообщил о том, как идёт переговорный процесс по украинскому конфликту и как идут переговоры с украинской делегацией. Также он рассказал о том, на каком этапе переговоров находится Россия с сегодняшней американской администрацией."[Администрация США], хорошо известно, предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - заявил Путин.По словам президента, важно создать долгосрочные условия мира между США, Россией и странами ЕС. Он предположил, что в случае успеха следующим этапом может стать договоренность в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями.15 августа президенты США и России встретятся в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят способы урегулирования конфликта на Украине и возможность заключения мирного договора. В состав делегации с российской стороны войдут: глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
новости, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, ес
Новости, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ЕС

Администрация США предпринимает энергичные усилия, чтобы прекратить украинский кризис — Путин

14:31 14.08.2025
 
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами высшего руководства РФ и представителями правительства и администрации президента перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске
Владимир Путин провел совещание перед переговорами с американским президентом Дональдом Трампом. Он сообщил о том, как идёт переговорный процесс по украинскому конфликту и как идут переговоры с украинской делегацией. Также он рассказал о том, на каком этапе переговоров находится Россия с сегодняшней американской администрацией.
"[Администрация США], хорошо известно, предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - заявил Путин.
По словам президента, важно создать долгосрочные условия мира между США, Россией и странами ЕС. Он предположил, что в случае успеха следующим этапом может стать договоренность в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями.
15 августа президенты США и России встретятся в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят способы урегулирования конфликта на Украине и возможность заключения мирного договора. В состав делегации с российской стороны войдут: глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
14:14
Песков рассказал о подготовке Путина ко встрече на Аляске Президент России Владимир Путин провел совещание с членами высшего руководства РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает 14 августа телеграм-канал Украина.ру
