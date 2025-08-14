Александр Перенджиев: Трамп попробует продать Украину, чтобы получить выгоду в Арктике и на Севморпути

https://ukraina.ru/20250814/1066947169.html

Не скажу, что встреча на Аляске сопоставима по масштабу с Ялтинской конференцией, но какое-то изменение геополитической и геоэкономической реальности по ее итогам возможно, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Александр Николаевич, встреча на Аляске между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По этому поводу шутят, что на время переговоров американцы отключат климатический генератор HAARP в знак доброй воли. Как думаете, может ли наша делегация разведать на Аляске еще какие-то важные американские объекты?- Конечно, наша делегация там не будет заниматься разведкой. Эта база большая. Там есть, где спрятать что-то секретное и важное (смеется). Американцы даже могут сделать специальные декорации, в которых будет проходить встреча. Вообще база – это очень хорошо с точки зрения обеспечения безопасности. В этот день она будет охраняться особенно усердно. Задачей американских служб будет предотвратить не то, что покушение, а любые эксцессы, в том числе и со стороны журналистов-провокаторов.- Теперь серьезно. На ваш взгляд, приблизился ли район Аляски к уровню Балтики, когда там нашпиговано столько оружия, что в любой момент может полыхнуть?- Вы же знаете мою гипотезу, что украинский кризис был придуман только для того, чтобы подготовиться к противостоянию в Арктике. И сейчас меня тоже терзают смутные сомнения, что Украина станет основной темой переговоров. Аляска – это не только место, где соприкасаются американский и русский мир. Она предполагает, что лидеры будут обсуждать давно назревший вопрос Арктики, который разделяется на три части.Первое. Сама Арктика. В команде Трампа 13 миллиардеров, которые очень хотели бы узнать, можно ли договориться с Россией хоть по какому-то совместному освоению арктических ресурсов.Второе. Севморпуть. США не нравится, что мы его осваиваем только с Китаем. Американцы вообще хотели бы установить над ним международный контроль. И когда в контексте Украины обсуждается тема территориальных уступок, может быть, имеется в виду, что США готовы не вмешиваться в украинские дела, чтобы взамен получить доступ к отдельным арктическим районам и добраться до своих любимых редкоземельных металлов."Да, Евросоюз будет поддерживать Украину. Но мы даем гарантию, что на стороне Украины мы выступать не будем. Мы даже будем давить на киевский режим, чтобы они уступили конституционные российские территории. Вот вам сделка".Обратите внимание, что по поводу этой встречи европейские СМИ все время говорят об Украине, но фактор Арктики даже не пытаются анализировать. То есть сюжет может быть совсем не тот, о котором все говорят.Третье. Тихий океан. США и их союзники намерены взять там под контроль судоходство, чтобы обнулить Севморпуть. При этом американцев беспокоит наше морское взаимодействие с Китаем. Трамп хотел бы поинтересоваться, можно ли нас как-то оттянуть от Китая. Я даже не исключаю, что разговор может зайти и о Северной Корее. В том смысле, будем ли мы передавать КНДР свои технологии для создания ядерного оружия.Что касается других тем, то наверняка стороны будут обсуждать вопрос о ракетах средней и малой дальности, а также обстановку на Южном Кавказе. Учитывая все эти "маршруты Трампа", разговор о Кавказе плавно перетечет к Ближнему Востоку и ядерной программе Ирана.То есть мы только навскидку набросали кучу тем, которые Путин и Трамп могут обсудить. И Украина здесь явно не на первом месте. И мне кажется, Трамп попытается торговать украинским вопросом, чтобы получить определенные преференции в Арктике.Скажем, если в составе российской делегации будут Юрий Трутнев (полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе и руководитель Совета по защите национальных интересов России в Арктике) и Николай Патрушев (председатель Морской коллегии РФ), это будет означать, что перечисленные мной темы точно обсуждались.Не скажу, что эта встреча сопоставима по масштабу с Ялтинской конференцией, но какое-то изменение геополитической и геоэкономической реальности по ее итогам возможны.- Расскажите, пожалуйста, про HAARP и другую военную инфраструктуру США, которая представляла бы угрозу для нашей безопасности в Арктике.- HAARP – это климатическое и даже сейсмологическое оружие. Американцы считают, что его можно использовать в качестве военного изделия, которое способно изменить ситуацию в Арктике. Еще у США там есть базы для бомбардировщиков. А еще там много лабораторий, где не только изучается животный и растительный мир, но и испытываются различные виды вооружений в условиях сурового климата.Пока мы превосходим оппонента, потому что у нас есть ледокольный флот. Но США делают ставку не только на HAARP и бомбардировщики, но и на подводные лодки. Про подводные лодки в последнее время информации было мало. И когда Трамп сказал, что он в ответ на заявление Медведева дал команду куда-то их передвинуть, то он фактически спалил контору. Он признался, что их субмарины действуют вблизи наших арктических границ (смеется).Кстати, еще в 2000х годах был курьезный случай, когда американская подводная лодка застряла в российских арктических льдах. Ее потом пришлось вызволять из ледяного плена с помощью наших ледоколов. Это показало, что им там шнырять небезопасно. Тем более, спасательных средств у них не так много.Эта тема тоже будет обсуждаться. Да, было заявлено, что на встрече никаких документов подписываться не будет. Но я не исключаю, что стороны подпишут некий протокол о намерениях. Потому что устраивать такую встречу ради встречи никто не стал бы.Кстати, когда у нас говорят, что Аляска была российской, то забывают, что ей управляла совместная российско-американская компания. Сейчас такие исторические аналогии тоже уместны. Почему бы не создать совместную корпорацию по освоению арктических ресурсов? Об этом вполне можно поговорить. Тем более, США и Россия, несмотря на все сложности в отношениях, не прекращают сотрудничества по космосу. И многие космические технологии используются для освоения Арктики. Тот же наш "Арктический трилистник".- А что у нас есть, помимо ледокольного флота и "Трилистника"?- У нас есть специально созданное вооружение для Арктики. Средства ПВО ("Панцирь") и бронемашины, которые действуют в условиях низких температур. В плане стрелкового оружия и амуниции мы США и НАТО тоже опережаем. Делиться военными технологиями мы с ними не будем, но в плане гражданского освоения Арктики – почему нет.В конце концов, таяние льдов – это общая проблема. Недавно на Аляске из-за этого было подтопление. Тут нам есть, где посотрудничать. Справляться с природными катаклизмами лучше вместе.Кстати, помимо редкоземельных металлов, нефти и газа, в Арктике есть еще один важный ресурс – рыба. Рыболовецкий флот там не развит, все в основном делают упор на Тихий океан. Тут тоже могут возникнуть совместные проекты.Надеюсь, у Трампа щелкнет в голове, что ему выгоднее сотрудничать с Россией, а не с Европой. Потому что Россия и Америка – арктические державы. Зачем ему Украина, с которой уже нечего взять?- Вы упомянули тему Зангезурского коридора. Иран по этому поводу бьет тревогу и призывает Россию вместе противостоять планам НАТО залезть на Каспий. Так ли все для нас плохо?- Пашинян уже предложил России инвестировать в железнодорожное сообщение между Арменией и Азербайджаном. Но инвестировать без соответствующих политических гарантий мы не будем.Еще одним вариантом может быть продажа Трампом прав на Зангезурский коридор России, Китаю и Ирану. Оговорюсь, что это моя гипотеза. Здесь есть политический вопрос, поскольку недовольным может быть Азербайджан. Но здесь кроется возможность переиграть Азербайджан, поскольку у нас теперь есть сильный союзник – Иран. Китай, возможно, тоже не откажется поучаствовать в этом в рамках своего глобального проекта "Один пояс – один путь".Тем более что один из коридоров Китай запустил в обход России это Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он охватывает Казахстан, Азербайджан, Турцию и страны Европы. Так что Китай тоже бы поучаствовал в выкупе у Трампа Зангезурского коридора.Это уже обеспечит влияние на Южном Кавказе. Этот проект был бы для нас интереснее, чем просто отдать Зангезурский коридор на откуп Трампу. Предложение России заняться инвестициями Пашинян, видимо, предварительно обсудил с Трампом.Иран тоже с удовольствием вложился бы в этот проект, чтобы обезопасить свои границу, зная. Что там участвуют его союзники – Китай и Россия. У Армении, кстати, неплохие отношения с Ираном, лучше, чем у Ирана и Азербаджана.По поводу реакции Азербайджана надо сказать, что Баку сейчас выполняет указания британцев, которые хотят взять под контроль азербайджанский участок коридора Север-Юг. И раз пошла такая геоэкономическая игра, почему бы нам в нее не вступить и не переиграть Азербайджан.Над этим проектом надо поработать. Почему бы не обсудить его на встрече с Трампом, как один из глобальных экономических вопросов. Трамп тоже может предложить нам этот коридор в рамках торга за Арктику. Украина здесь лишь один из товарных объектов.- На днях появилось сообщение о прорыве ВС РФ к Золотому Колодезю под Добропольем. Можно ли сказать, что украинский фронт близок к развалу?- Тут вспоминаются слова Пушкина: "Ура! Мы ломим, гнутся шведы". ВСУ действительно "гнутся", но до победных реляций еще далеко.Во-первых, резервы противника еще не уничтожены. Во-вторых, киевский режим еще функционирует, если они еще проводят насильственную мобилизацию. В-третьих, за нашими наступающими войсками часто не поспевают линии снабжения. Скажем, бойцам где-то надо мыться и спать. Если они прорвались куда-то на 10 километров вперед, не будут же они каждый раз возвращаться обратно, чтобы отдохнуть. Поэтому где-то все равно придется остановиться и подтягивать инфраструктуру. А это займет время.Сейчас наши военные закладывают основания не только для освобождения, но и для разгрома ВСУ. В этом году я ожидаю значительных успехов и большого количества пленных. К декабрю мы займем Красноармейск и Константиновку. Возможно, успеем начать бои за Краматорск и Славянск.Но и это не будет конечным результатом. Мы много говорили про Николаев и Одессу, а значит, работы хватит на следующий год. А, может, и на 2027-й.

