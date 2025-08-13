"Первая птичка НАТО уже вьёт гнездо у наших границ" — эксперт о немецкой бригаде в Литве - 13.08.2025 Украина.ру
"Первая птичка НАТО уже вьёт гнездо у наших границ" — эксперт о немецкой бригаде в Литве
Восточный фланг НАТО продолжает усиливать свое присутствие у границ Союзного государства, что кардинально нарушает сложившийся военный баланс в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
2025-08-13T06:40
2025-08-13T06:40
"Военный баланс нашими "соседями" был давно нарушен. Восточный фланг НАТО укрепляется постоянно. В Литве появилась 45-я бронетанковая бригада бундесвера, чисто немецкое подразделение. Это первая птичка, которая вьет себе гнездо у границ Белоруссии", — подчеркнул эксперт.По словам Тиханского, ответом на эти действия станут совместные российско-белорусские учения "Запад-2025". "В их сценарии запланировано возможное применение тактического ядерного оружия, которое уже находится на территории Белоруссии", — отметил аналитик.Тиханский также сообщил о скором размещении ракетных комплексов "Орешник" в восточной части Беларуси. "Они будут расположены в восточной части Белоруссии в силу того, что их минимальная дальность — 600 километров. Все возможные военные угрозы нейтрализуются", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в материале "Юрий Баранчик: России перед встречей Путина и Трампа надо запугать Британию "Орешником" и занять Покровск".
"Первая птичка НАТО уже вьёт гнездо у наших границ" — эксперт о немецкой бригаде в Литве

Восточный фланг НАТО продолжает усиливать свое присутствие у границ Союзного государства, что кардинально нарушает сложившийся военный баланс в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Военный баланс нашими "соседями" был давно нарушен. Восточный фланг НАТО укрепляется постоянно. В Литве появилась 45-я бронетанковая бригада бундесвера, чисто немецкое подразделение. Это первая птичка, которая вьет себе гнездо у границ Белоруссии", — подчеркнул эксперт.
По словам Тиханского, ответом на эти действия станут совместные российско-белорусские учения "Запад-2025".
"В их сценарии запланировано возможное применение тактического ядерного оружия, которое уже находится на территории Белоруссии", — отметил аналитик.
Тиханский также сообщил о скором размещении ракетных комплексов "Орешник" в восточной части Беларуси.
"Они будут расположены в восточной части Белоруссии в силу того, что их минимальная дальность — 600 километров. Все возможные военные угрозы нейтрализуются", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики — в материале "Юрий Баранчик: России перед встречей Путина и Трампа надо запугать Британию "Орешником" и занять Покровск".
