"Первая птичка НАТО уже вьёт гнездо у наших границ" — эксперт о немецкой бригаде в Литве
Восточный фланг НАТО продолжает усиливать свое присутствие у границ Союзного государства, что кардинально нарушает сложившийся военный баланс в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Военный баланс нашими "соседями" был давно нарушен. Восточный фланг НАТО укрепляется постоянно. В Литве появилась 45-я бронетанковая бригада бундесвера, чисто немецкое подразделение. Это первая птичка, которая вьет себе гнездо у границ Белоруссии", — подчеркнул эксперт.
По словам Тиханского, ответом на эти действия станут совместные российско-белорусские учения "Запад-2025".
"В их сценарии запланировано возможное применение тактического ядерного оружия, которое уже находится на территории Белоруссии", — отметил аналитик.
Тиханский также сообщил о скором размещении ракетных комплексов "Орешник" в восточной части Беларуси.
"Они будут расположены в восточной части Белоруссии в силу того, что их минимальная дальность — 600 километров. Все возможные военные угрозы нейтрализуются", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики — в материале "Юрий Баранчик: России перед встречей Путина и Трампа надо запугать Британию "Орешником" и занять Покровск".
8 августа, 16:09В Белоруссии к концу года будет ядерное оружие и "Орешник" – ЛукашенкоБелоруссия готовится к войне и до конца 2025 года разместит на своей территории ядерное оружие и ракетные комплексы "Орешник". Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью американскому журналу Time, сообщает 8 августа пресс-служба президента Белоруссии.
Подписывайся на