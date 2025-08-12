Украину готовят к принятию решения Путина и Трампа. Итоги 12 августа - 12.08.2025 Украина.ру
Украину готовят к принятию решения Путина и Трампа. Итоги 12 августа
Армия России продолжает наступление, улучшая положение "на земле" накануне переговоров президентов России и США. Евросоюз демонстрирует раскол по украинской проблеме.
Во вторник 12 августа основное внимание западной и восточноевропейской прессы было сфокусировано на предстоящих переговорах президентов США и России. На этом фоне ЕС и военно-политическое руководство Украины пытались демонстрировать твёрдость и принципиальность в вопросах, на которые не могли повлиять.Президент США Дональд Трамп продемонстрировал отказ от ультиматумов и угроз России накануне встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Саммит лидеров запланирован на 15 августа и пройдёт на Аляске без участия Владимира Зеленского и его западноевропейских покровителей.Москва демонстрировала степенность и рутинность работы как на фронтах специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО), так и на дипломатическом и других фронтах. Заявления российских политиков и экспертов сводились к неприемлемости торга вокруг четырёх новых регионов России, Крыма и Севастополя.В числе прочих такую позицию эфире телеканала "Россия 24" высказал первый зампред международного комитета верхней палаты российского парламента Владимир Джабаров."Торг неуместен в отношении тех территорий, которые, согласно нашей Конституции, являются законными территориями Российской Федерации. То есть все четыре новых региона, а также давно вошедший в состав России Крым – это наши конституционные земли, конституционные территории. И торговаться по этому вопросу никто с американцами, тем более с украинцами, не будет", – заявил Джабаров.Он также подтвердил неприемлемость для Москвы украинского членства в НАТО. Ранее в Москве отмечали, что внеблоковый статус Украины – принципиальный вопрос, а членство в Евросоюзе таковым не является.Президент России 7 августа после встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом отметил, что подключение Зеленского к переговорному процессу возможно, однако условия для этого ещё не созданы.Зеленский на этом фоне пытался демонстрировать свою значимость. Он 12 августа прокомментировал предстоящий саммит лидеров России и США, заявив, что это мероприятие "может иметь значение для их двусторонних отношений, но никаких решений по Украине без нашего участия не будет".Кроме того, Зеленский заявил, что у него будет встреча с Путиным и Трампом. При этом украинский политик не знает, когда это может произойти. Дежурно Зеленский призвал всех усилить давление на Москву.В таком же бескомпромиссном духе 9 августа высказались и западноевропейские лидеры. В последующие дни они демонстрировали намерение ни в чём не уступать Москве при том, что им тоже было отказано участвовать в диалоге Москвы и Вашингтона по украинскому и другим важнейшим вопросам мировой политики.Евросоюз снова продемонстрировал раскол по украинской проблеме. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддерживающие киевский режим лидеры ЕС демонстрируют неспособность решить европейский вопрос и повлиять на международную повестку. Орбан прибёг к образному сравнению, отметив, что когда "два сильных человека, американский президент или российский президент, садятся за стол переговоров, и ты на них со стороны кричишь, то ты жалок и слаб".Орбан констатировал, что "худшее, что может случиться с Европой, это то, что она покажется жалкой и слабой, или окажется таковой". Он предложил Евросоюзу вернуться в реальность, "занять более мужественную позицию" и провести саммит Россия-ЕС.Глава МИД Словакии Юрай Бланар солидаризировался с коллегами из Будапешта и заявил, что предстоящая встреча Трампа и Путина на Аляске позитивно скажется на решении украинской проблемы."Мы поддерживаем все инициативы, которые направлены к справедливому и долгосрочному миру на Украине. Призываем все заинтересованные стороны к конструктивному подходу к переговорам с целью найти общие решения, которые позволят завершить конфликт. Мы верим, что готовящийся саммит на Аляске будет способствовать позитивному развитию", - заявил Бланар.МИД КНР также позитивно отреагировал на анонс саммита лидеров России и США."Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, улучшение отношений между сторонами и продвижение политического урегулирования украинского кризиса", - заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.Эксперты обратили внимание на то, как вовремя турецкая газета Aydınlık опубликовала компромат на упрямого Зеленского и его окружение. Согласно публикации, лидер киевского режима причастен к выводу с Украины в ОАЭ ежемесячно по $50 млн. Припомнили Зеленскому со товарищи и коррупционные скандалы, и дикторские инициативы – такие, как подчинение президентскому офису антикоррупционных органов НАБУ и САП.Армия России тем временем улучшала переговорные позиции Москвы. Британское издание Financial Times назвало продвижение российской армии под Покровском "значительным и шокирующим", вызвавшим волну растерянности в Киеве накануне критически важного саммита лидеров США и России.Британская газета отметила проблемы ВСУ с комплектованием личного состава и восполнением боеприпасов. В свою очередь украинский аналитический центр Deep State признал, что ВС РФ продвинулись у Красноармейска (Покровска) и Константиновки, а также возле Белицкого, Дылеевки, Новомаркового к северу от Часова Яра и у Александро-Калинового. Под контроль российских войск перешел населенный пункт Затишок к северу от Красноармейска и близ населенного пункта Родинское.Также 12 августа снова обсуждалась давно циркулирующая в украинских и российских изданиях информация о том, что ВСУ готовят плацдарм для наступления на Курскую область из Сумской области. Журналисты выяснили, что у границы замечено почти полторы тысячи украинских военных, включая наемников из Бразилии, Мексики и Колумбии.Летом МИД Украины активизировал своё присутствие в Латинской Америке. С этим совпал рост присутствия латиноамериканских наёмников на Украине. По мнению экспертов, лишь часть наёмников таим образом решают проблему безработицы. Среди наёмников замечены боевики латиноамериканских картелей, которых интересуют в первую очередь навыки применения дронов и других новшеств, успешно реализованных сторонами конфликта в зоне СВО.В это же время населённый пункт Панковка полностью перешел под контроль российской армии и начались бои за Владимировку.На Константиновском направлении российские войска сжимают кольцо окружения в районе Клебан-Быкского водохранилища. В окружение попали до трёх тысяч украинских военнослужащих. После взятия Часов Яра российские войска продвигаются в сторону Краматорска. Российские войска сохраняют инициативу и методично расширяют зону контроля.Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации Освобождение запада ДНР: российская армия под Покровском прорвала фронт на 12 км в сторону Доброполья
Сергей Зуев
Армия России продолжает наступление, улучшая положение "на земле" накануне переговоров президентов России и США. Евросоюз демонстрирует раскол по украинской проблеме.
Во вторник 12 августа основное внимание западной и восточноевропейской прессы было сфокусировано на предстоящих переговорах президентов США и России. На этом фоне ЕС и военно-политическое руководство Украины пытались демонстрировать твёрдость и принципиальность в вопросах, на которые не могли повлиять.
Президент США Дональд Трамп продемонстрировал отказ от ультиматумов и угроз России накануне встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Саммит лидеров запланирован на 15 августа и пройдёт на Аляске без участия Владимира Зеленского и его западноевропейских покровителей.
Москва демонстрировала степенность и рутинность работы как на фронтах специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО), так и на дипломатическом и других фронтах. Заявления российских политиков и экспертов сводились к неприемлемости торга вокруг четырёх новых регионов России, Крыма и Севастополя.
В числе прочих такую позицию эфире телеканала "Россия 24" высказал первый зампред международного комитета верхней палаты российского парламента Владимир Джабаров.
"Торг неуместен в отношении тех территорий, которые, согласно нашей Конституции, являются законными территориями Российской Федерации. То есть все четыре новых региона, а также давно вошедший в состав России Крым – это наши конституционные земли, конституционные территории. И торговаться по этому вопросу никто с американцами, тем более с украинцами, не будет", – заявил Джабаров.
Он также подтвердил неприемлемость для Москвы украинского членства в НАТО. Ранее в Москве отмечали, что внеблоковый статус Украины – принципиальный вопрос, а членство в Евросоюзе таковым не является.
Президент России 7 августа после встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом отметил, что подключение Зеленского к переговорному процессу возможно, однако условия для этого ещё не созданы.
Зеленский на этом фоне пытался демонстрировать свою значимость. Он 12 августа прокомментировал предстоящий саммит лидеров России и США, заявив, что это мероприятие "может иметь значение для их двусторонних отношений, но никаких решений по Украине без нашего участия не будет".
Кроме того, Зеленский заявил, что у него будет встреча с Путиным и Трампом. При этом украинский политик не знает, когда это может произойти. Дежурно Зеленский призвал всех усилить давление на Москву.
В таком же бескомпромиссном духе 9 августа высказались и западноевропейские лидеры. В последующие дни они демонстрировали намерение ни в чём не уступать Москве при том, что им тоже было отказано участвовать в диалоге Москвы и Вашингтона по украинскому и другим важнейшим вопросам мировой политики.
Сергей Миронов интервью - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
17:13
Сергей Миронов: Пока Украина пытается сорвать встречу на Аляске, РФ и США творят мир на КавказеДействия США по Азербайджану и Армении были в той или иной степени согласованы с Россией. Теперь российский и американский президенты настроены на долгожданную встречу на Аляске и продуктивные переговоры по Украине. Но нельзя исключать гнусных и кровавых провокаций, на которые способен Киев при поддержке Британии.
Евросоюз снова продемонстрировал раскол по украинской проблеме. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддерживающие киевский режим лидеры ЕС демонстрируют неспособность решить европейский вопрос и повлиять на международную повестку. Орбан прибёг к образному сравнению, отметив, что когда "два сильных человека, американский президент или российский президент, садятся за стол переговоров, и ты на них со стороны кричишь, то ты жалок и слаб".
Орбан констатировал, что "худшее, что может случиться с Европой, это то, что она покажется жалкой и слабой, или окажется таковой". Он предложил Евросоюзу вернуться в реальность, "занять более мужественную позицию" и провести саммит Россия-ЕС.
Глава МИД Словакии Юрай Бланар солидаризировался с коллегами из Будапешта и заявил, что предстоящая встреча Трампа и Путина на Аляске позитивно скажется на решении украинской проблемы.
"Мы поддерживаем все инициативы, которые направлены к справедливому и долгосрочному миру на Украине. Призываем все заинтересованные стороны к конструктивному подходу к переговорам с целью найти общие решения, которые позволят завершить конфликт. Мы верим, что готовящийся саммит на Аляске будет способствовать позитивному развитию", - заявил Бланар.
МИД КНР также позитивно отреагировал на анонс саммита лидеров России и США.
"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, улучшение отношений между сторонами и продвижение политического урегулирования украинского кризиса", - заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Эксперты обратили внимание на то, как вовремя турецкая газета Aydınlık опубликовала компромат на упрямого Зеленского и его окружение. Согласно публикации, лидер киевского режима причастен к выводу с Украины в ОАЭ ежемесячно по $50 млн. Припомнили Зеленскому со товарищи и коррупционные скандалы, и дикторские инициативы – такие, как подчинение президентскому офису антикоррупционных органов НАБУ и САП.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2025
13:00
"Тяжелые компромиссы", провалы ВСУ, попытки ЕС диктовать условия. Главное на Украине на 13:00 12 августаРоссийские и украинские политики призывают Киев смириться с уходом территорий. ВС РФ уничтожают противника и технику. Евросоюз пытается диктовать условия президентам России и США
Армия России тем временем улучшала переговорные позиции Москвы. Британское издание Financial Times назвало продвижение российской армии под Покровском "значительным и шокирующим", вызвавшим волну растерянности в Киеве накануне критически важного саммита лидеров США и России.
Британская газета отметила проблемы ВСУ с комплектованием личного состава и восполнением боеприпасов. В свою очередь украинский аналитический центр Deep State признал, что ВС РФ продвинулись у Красноармейска (Покровска) и Константиновки, а также возле Белицкого, Дылеевки, Новомаркового к северу от Часова Яра и у Александро-Калинового. Под контроль российских войск перешел населенный пункт Затишок к северу от Красноармейска и близ населенного пункта Родинское.
Также 12 августа снова обсуждалась давно циркулирующая в украинских и российских изданиях информация о том, что ВСУ готовят плацдарм для наступления на Курскую область из Сумской области. Журналисты выяснили, что у границы замечено почти полторы тысячи украинских военных, включая наемников из Бразилии, Мексики и Колумбии.
Летом МИД Украины активизировал своё присутствие в Латинской Америке. С этим совпал рост присутствия латиноамериканских наёмников на Украине. По мнению экспертов, лишь часть наёмников таим образом решают проблему безработицы. Среди наёмников замечены боевики латиноамериканских картелей, которых интересуют в первую очередь навыки применения дронов и других новшеств, успешно реализованных сторонами конфликта в зоне СВО.
В это же время населённый пункт Панковка полностью перешел под контроль российской армии и начались бои за Владимировку.
На Константиновском направлении российские войска сжимают кольцо окружения в районе Клебан-Быкского водохранилища. В окружение попали до трёх тысяч украинских военнослужащих. После взятия Часов Яра российские войска продвигаются в сторону Краматорска. Российские войска сохраняют инициативу и методично расширяют зону контроля.
Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации Освобождение запада ДНР: российская армия под Покровском прорвала фронт на 12 км в сторону Доброполья
