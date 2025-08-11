https://ukraina.ru/20250811/vsu-nochyu-udarili-dronami-po-rf-pogibli-lyudi-1066786586.html

ВСУ ночью атаковали дронами РФ, погибли люди

ВСУ ночью атаковали дронами РФ, погибли люди

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 11 августа телеграм-канал Украина.ру

Семь из них было сбито над Белгородской областью, по пять над Брянской и Калужской областями, четыре над Крымом, по два над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и Московским регионом, а также один дрон над Тульской областью.Мэр столицы Сергей Собянин ночью писал в своем телеграм-канале об уничтожении БПЛА, летевших на Москву.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также подтвердил уничтожение БПЛА над регионом. Он указал, что повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.В то же время телеграм-канал Shot ночью информировал, что вражеские беспилотники атаковали Арзамас Нижегородской области. ПВО сбивала украинские дроны, очевидцы насчитали не менее 4-7 громких звуков, от которых сработала сигнализация у припаркованных автомобилей. Также ПВО сбивала вражеские дроны над Дзержинском Нижегородской области.Губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале указал, что ночью была совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области."Их цель - наши промышленные предприятия. При отражении в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. Родным и близким погибшего - мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье", - заверил он.Губернатор отметил, что на месте работают специалисты.Беспилотную опасность объявляли также в Пензенской, Воронежской, Белгородской областях.Накануне поздним вечером Жительница Брянской области была ранена при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз.Также два человека погибли, трое ранены при атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области, информировал губернатор Дмитрий Миляев.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

2025

