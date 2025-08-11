ВСУ ночью атаковали дронами РФ, погибли люди - 11.08.2025 Украина.ру
ВСУ ночью атаковали дронами РФ, погибли люди
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 11 августа телеграм-канал Украина.ру
Семь из них было сбито над Белгородской областью, по пять над Брянской и Калужской областями, четыре над Крымом, по два над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и Московским регионом, а также один дрон над Тульской областью.Мэр столицы Сергей Собянин ночью писал в своем телеграм-канале об уничтожении БПЛА, летевших на Москву.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также подтвердил уничтожение БПЛА над регионом. Он указал, что повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.В то же время телеграм-канал Shot ночью информировал, что вражеские беспилотники атаковали Арзамас Нижегородской области. ПВО сбивала украинские дроны, очевидцы насчитали не менее 4-7 громких звуков, от которых сработала сигнализация у припаркованных автомобилей. Также ПВО сбивала вражеские дроны над Дзержинском Нижегородской области.Губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале указал, что ночью была совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области."Их цель - наши промышленные предприятия. При отражении в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. Родным и близким погибшего - мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье", - заверил он.Губернатор отметил, что на месте работают специалисты.Беспилотную опасность объявляли также в Пензенской, Воронежской, Белгородской областях.Накануне поздним вечером Жительница Брянской области была ранена при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз.Также два человека погибли, трое ранены при атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области, информировал губернатор Дмитрий Миляев.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
ВСУ ночью атаковали дронами РФ, погибли люди

07:35 11.08.2025 (обновлено: 07:41 11.08.2025)
 
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 11 августа телеграм-канал Украина.ру
Семь из них было сбито над Белгородской областью, по пять над Брянской и Калужской областями, четыре над Крымом, по два над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и Московским регионом, а также один дрон над Тульской областью.
Мэр столицы Сергей Собянин ночью писал в своем телеграм-канале об уничтожении БПЛА, летевших на Москву.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - заверил он.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также подтвердил уничтожение БПЛА над регионом. Он указал, что повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
В то же время телеграм-канал Shot ночью информировал, что вражеские беспилотники атаковали Арзамас Нижегородской области. ПВО сбивала украинские дроны, очевидцы насчитали не менее 4-7 громких звуков, от которых сработала сигнализация у припаркованных автомобилей. Также ПВО сбивала вражеские дроны над Дзержинском Нижегородской области.
Губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале указал, что ночью была совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области.
"Их цель - наши промышленные предприятия. При отражении в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. Родным и близким погибшего - мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье", - заверил он.
Губернатор отметил, что на месте работают специалисты.
Беспилотную опасность объявляли также в Пензенской, Воронежской, Белгородской областях.
Накануне поздним вечером Жительница Брянской области была ранена при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Также два человека погибли, трое ранены при атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области, информировал губернатор Дмитрий Миляев.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
