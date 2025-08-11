https://ukraina.ru/20250811/ukraina-za-nedelyu-sudba-konflikta-mozhet-reshitsya-na-alyaske-1066773004.html

Украина за неделю. Судьба конфликта может решиться на Аляске

Украина за неделю. Судьба конфликта может решиться на Аляске - 11.08.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Судьба конфликта может решиться на Аляске

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в Аляске, где обсудят пути решения украинского конфликта, а Владимир Зеленский уже заранее не признает никаких компромиссов

2025-08-11T04:04

2025-08-11T04:04

2025-08-11T04:26

эксклюзив

украина

россия

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058328067_32:183:995:725_1920x0_80_0_0_b3992d9753197358b26e7804e52d787c.jpg

Переговоры РФ и СШАНа прошлой неделе завершился срок ультиматума, который Дональд Трамп выдвинул России для того, чтобы она закончила конфликт с Украиной. В противном случае, обещал американский президент, против покупающих российскую нефть стран, в т.ч. Индии и Китая, будут введены 100-процентные пошлины.Решающему дню предшествовала поездка спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа в Москву, где он провел встречу с Владимиром Путиным.Стороны положительно оценили итоги более, чем трехчасовой беседы.Трамп назвал разговор "очень хорошим" и "очень перспективным". В Кремле же назвали состоявшийся диалог "весьма полезным и конструктивным".Западные СМИ накануне переговоров писали, что Москва намерена предложить в качестве уступки Вашингтону вариант с воздушным перемирием на Украине, то есть отказ от нанесения ударов ракетами и дронами по тыловым объектам противника."Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули нас в деталях – ни нас, ни Соединенные Штаты", - заявил Зеленский по итогам своего телефонного разговора с Трампом, который состоялся в тот же день.Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, в ходе визита Уиткоффа была согласована встреча Трампа и Путина, о месте проведения которой объявят позднее. При этом он подчеркнул, что представитель США предложил провести встречу втроем – с участием Зеленского, однако Москва оставила это без комментария.Польский портал Onet со ссылкой на источники сообщил, что среди предложений США, которые в Москву привез Уиткофф, - признание де-факто российского контроля над занятыми территориями, но с отсрочкой этого вопроса на 49 или 99 лет, снятие большинства санкций, в перспективе – возобновление энергетического сотрудничества с РФ, прекращение огня. При этом ничего не говорится о нейтральном статусе Украины, что является одним из основных требований России.Вскоре Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится в пятницу, 15 августа на территории штата Аляска.После этого в западных СМИ пошли инсайды о том, какие варианты могут обсудить лидеры двух стран по Украине. Axios пишет, что на видеоконференции с европейскими и украинскими чиновниками Уиткофф сообщил, что Москва предложила заморозить боевые действия по линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.В комментарии журналистам Трамп объявил, что мирное соглашение по Украине будет означать решение территориального вопроса, при чем уступки будут делать обе стороны.По информации западных СМИ, Путин предложил американцам вариант, по которому Украина уходит из оставшихся под ее контролем территорий ДНР и ЛНР, а РФ останавливает наступление в Запорожской и Херсонской областях.Зеленский уже отверг этот вариант."Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", - заявил он.Так или иначе, введение новых экономических санкций против России отложено как минимум до встречи Трампа и Путина.Отказ от своих пленныхНа днях канал RT запустил специальный сайт 1000ua.ru, на котором представлены имя, дата и место рождения, номер воинской части и позывной 1 тыс. украинских военнослужащих, которые оказались в российском плену и которых не хочет забирать Киев.Практически сразу же после запуска на сайт начались DDoS-атаки с Украины.Все эти военнослужащие были предложены Москвой на обмен, однако на родине им предпочли других пленных. На сайте также опубликован текст петиции в адрес Владимира Зеленского, которую подписали эти пленные."На самом деле, пренебрежение своими людьми может объясняться очень просто. В первую очередь, конечно, вытаскивают боевиков нацбатов, специалистов, типа беспилотчиков, тех, за кого поручились авторитетные люди. Затем идут иностранцы. А следом, поговаривают, в списки вносят фамилии тех, за кого родственники занесли "магарыч". Цены называют от одной до пяти тысяч долларов", - написал в своем репортаже в "Комсомольской правде" из колонии для военнопленных военкор Александр Коц.Информацию о том, что Украина отказалась от своих военных подтвердил глава российской переговорной группы Владимир Мединский, который нашел в этом списке человека с такой же фамилией как у него."Однофамилец. Или, может, дальний родственник. Опять подтверждается: мы один народ", - написал он у себя в телеграм-канале.Слава Богу, отметил Мединский, в России никогда не занимались разделением попавших в плен на первый и второй сорт.Воспитание юных русофобовНа Украине продолжается милитаризация всех сфер жизни страны. Добрались и до детей. Учить их будут теперь еще и "национальному сопротивлению".Предполагается, что украинских подростков будут привлекать к таким занятиям через участие в военно-патриотических играх типа "Сокол", "Джура" и др."В таких играх карикатурные изображения русских с азиатскими чертами лица используются в качестве фанерных мишеней. Утром и вечером дети должны читать молитву украинского националиста и славить Степана Бандеру. По праздникам устраивают факельные шествия. По сути, они попадают в тоталитарную секту, где главное – не развитие ребенка, а послушание приказам", - написал в своем материале автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич.Кроме того, в школьном курсе появится обновленный предмет «Защита Украины», а в вузах – курс под названием «Основы национального сопротивления», который заменит базовую общевойсковую подготовку.Такие действия украинских властей говорят также о том, что любое перемирие киевский режим будет использовать в надежде на будущий реванш и восстановление сил ВСУ для подготовки новой атаки на территорию РФ, считает Ковалевич.Борьба с прошлымПопытки переписать историю на Украине не останавливаются практически ни на день. На этот раз отличился мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов."Российское" название города уже давно поменяли, на очереди год основания этого населенного пункта.Филатов негодует, что общепринятый год основания тогда еще Екатеринослава – 1776-й, произошло это при императрице Екатерине II, в честь который город и получил свое первое название.В советские годы Екатеринослав стал Днепропетровском в честь революционера Григория Петровского, а в 2016-м на волне декоммунизации название города кастрировали до Днепра.По версии местных властей, еще в 16 веке в этом месте якобы существовала казацкая слобода от которой и стоит вести отчет основания Днепра-Днепропетровска.Помимо заигрывания с историей, украинские борцы со всем российским снесли на неделе очередной "последний" в стране памятник Ленину. Именно очередной, так как новости о демонтаже "последнего" памятника вождю мирового пролетариата появляются на Украине регулярно. Вот уж действительно, Ленин живее всех живых.На этот раз досталось бюсту основателя СССР в селе Рудковцы Хмельницкой области, который уже сносили в апреле 2024 года, но потом восстановили на территории коммунального предприятия. Теперь его снесли, как уверяется, окончательно и бесповоротно.Проблемы с импортом газа через РумыниюНа прошлой неделе ВС РФ нанесли очередные удары по украинской военной инфраструктуре. Наиболее примечательным был удар по селу Орловка Одесской области вблизи границы Украины с Румынией.Как сообщили телеграм-каналы, атакована была местная газоизмерительная станция, через которую проходят поставки газа через румынскую территорию.В конце июля "Нафтогаз" сообщил, что впервые заключил контракт на импорт голубого топлива из Азербайджана через Болгарию и Румынию. Предположительно, этот газ и шел в страну через Орловку. В настоящее время Украина испытывает дефицит газа в преддверие зимы, поэтому заинтересована в наполнении своих хранилищ из разных источников."Это был сознательный удар по нашей подготовке к отопительному сезону", - прокомментировал в своем телеграм-канале Зеленский.По информации Минобороны РФ, попавший под удар объект энергетической инфраструктуры функционировал в интересах военной промышленности Украины.Как пишет украинское издание "Страна.ua", прокачки газа через Орловку были небольшими, если сравнивать их с поставками через Венгрию и Словакию, через которые Киев импортирует де-факто российский газ."Под давлением Еврокомиссии операторы газотранспортных систем в мае ввели единый сниженный тариф на прокачку по маршруту Греция-Болгария-Румыния-Молдова-Украина (скидка с 12 до 10 евро за весь маршрут). И в связи с этим Украина хотела увеличить прокачку по данному маршруту. Но, как видим, Россия показала, что будет этому препятствовать", - предположило издание.Будущее поставок газа на Украину по этому маршруту будет зависеть от степени разрушений, которым подверглась станция в Одесской области в ходе российского удара.О том, как США стали монополистами поставки энергоносителей в Европу - в статье Захара Виноградова и Павла Котова "Финал крупнейшей в истории тайной операции США. Как Вашингтон стал монополистом на энергорынке Европы"

https://ukraina.ru/20250807/zabytaya-tysyacha-pochemu-zelenskiy-brosil-svoikh-voennykh-v-plenu-1066602318.html

https://ukraina.ru/20250806/zelyayugend-gotovyat-k-smerti-kak-ukrainskiy-rezhim-uchit-detey-ubivat-russkikh-1066526405.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша