"Придётся немного потерпеть": Хинштейн осмотрел разрушения во Льгове
"Придётся немного потерпеть": Хинштейн осмотрел разрушения во Льгове - 11.08.2025 Украина.ру
"Придётся немного потерпеть": Хинштейн осмотрел разрушения во Льгове
Восстановление пострадавшей от агрессии ВСУ инфраструктуры обсудил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время рабочей поездки в город Льгов. Об этом чиновник сообщил 11 августа в своём телеграм-канале
"Конечно, первоочередная наша цель на отселённых территориях — восстановление пострадавшей инфраструктуры. Посмотрел два дома, повреждённых в результате ракетного удара по городу 25 декабря", - рассказал Хинштейн.Он отметил, что пятиэтажный многоквартирный дом постепенно восстанавливается. В тёплое время года темп работ значительно увеличился. Сдать объект планируется к концу этого года."Есть сложности по ещё одному МКД на Карла Либкнехта. Он стоит по соседству с пострадавшей 5-этажкой, принадлежит частнику. Много лет его не могут ввести в эксплуатацию. Суммы на ремонт собственник называет космические. Поручил отработать либо ограничения доступа к многоэтажке, потому что она создаёт угрозу для жизни людей, либо завершить строительство (ни в коем случае не за счёт бюджета)", - признал Хинштейн.Он также побеседовал с женщинами из соседнего двухэтажного дома. В результате обстрела взрывной волной у них выбило оконные рамы, а после их замены началась течь. Кроме того, повреждена крыша, которую не перекрывали. Хинштейн поручил вывести на место бригады для устранения всех недочётов."Люди также попросили организовать детскую площадку — возьмём в проработку. Есть жалобы и на транспорт: перевозчик отказался от маршрута, из-за этого люди лишились транспорта. Договорились, что придётся немного потерпеть: вопрос отрабатываем, и уже весной для жителей пустим новый маршрут, который будет охватывать все районы города", - рассказал он.Хинштейн также 11 августа на заседании правительства Курской области снова обозначил позицию по вопросу восстановления пострадавшего жилья."Это зона повышенной ответственности: люди должны чувствовать заботу и защиту власти, а не пренебрежение! Все недочёты нерадивые подрядчики должны и будут исправлять! Так относиться к жителям, которые стали жертвами варварских обстрелов, нельзя: я понимаю их возмущение и мне тоже по-человечески обидно за такой подход! Прошу впредь подобного не допускать!", - заявил врио губернатора.Больше новостей дня представлено в обзоре Отрезвляющий отказ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 августа Следите за новостями на сайте Украина.ру.
"Придётся немного потерпеть": Хинштейн осмотрел разрушения во Льгове
15:50 11.08.2025 (обновлено: 16:04 11.08.2025)
Восстановление пострадавшей от агрессии ВСУ инфраструктуры обсудил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время рабочей поездки в город Льгов. Об этом чиновник сообщил 11 августа в своём телеграм-канале
"Конечно, первоочередная наша цель на отселённых территориях — восстановление пострадавшей инфраструктуры. Посмотрел два дома, повреждённых в результате ракетного удара по городу 25 декабря", - рассказал Хинштейн.
Он отметил, что пятиэтажный многоквартирный дом постепенно восстанавливается. В тёплое время года темп работ значительно увеличился. Сдать объект планируется к концу этого года.
"Есть сложности по ещё одному МКД на Карла Либкнехта. Он стоит по соседству с пострадавшей 5-этажкой, принадлежит частнику. Много лет его не могут ввести в эксплуатацию. Суммы на ремонт собственник называет космические. Поручил отработать либо ограничения доступа к многоэтажке, потому что она создаёт угрозу для жизни людей, либо завершить строительство (ни в коем случае не за счёт бюджета)", - признал Хинштейн.
Он также побеседовал с женщинами из соседнего двухэтажного дома. В результате обстрела взрывной волной у них выбило оконные рамы, а после их замены началась течь. Кроме того, повреждена крыша, которую не перекрывали. Хинштейн поручил вывести на место бригады для устранения всех недочётов.
"Люди также попросили организовать детскую площадку — возьмём в проработку. Есть жалобы и на транспорт: перевозчик отказался от маршрута, из-за этого люди лишились транспорта. Договорились, что придётся немного потерпеть: вопрос отрабатываем, и уже весной для жителей пустим новый маршрут, который будет охватывать все районы города", - рассказал он.
Хинштейн также 11 августа на заседании правительства Курской области снова обозначил позицию по вопросу восстановления пострадавшего жилья.
"Это зона повышенной ответственности: люди должны чувствовать заботу и защиту власти, а не пренебрежение! Все недочёты нерадивые подрядчики должны и будут исправлять! Так относиться к жителям, которые стали жертвами варварских обстрелов, нельзя: я понимаю их возмущение и мне тоже по-человечески обидно за такой подход! Прошу впредь подобного не допускать!", - заявил врио губернатора.
