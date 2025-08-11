"Придётся немного потерпеть": Хинштейн осмотрел разрушения во Льгове - 11.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250811/pridtsya-nemnogo-poterpet-khinshteyn-osmotrel-razrusheniya-vo-lgove-1066811796.html
"Придётся немного потерпеть": Хинштейн осмотрел разрушения во Льгове
"Придётся немного потерпеть": Хинштейн осмотрел разрушения во Льгове - 11.08.2025 Украина.ру
"Придётся немного потерпеть": Хинштейн осмотрел разрушения во Льгове
Восстановление пострадавшей от агрессии ВСУ инфраструктуры обсудил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время рабочей поездки в город Льгов. Об этом чиновник сообщил 11 августа в своём телеграм-канале
2025-08-11T15:50
2025-08-11T16:04
новости
льгов
курская область
хинштейн
всу
кто
сво
мирные жители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066811434_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_ef1dd4fc0d245463ed6dba32a09855e5.jpg
"Конечно, первоочередная наша цель на отселённых территориях — восстановление пострадавшей инфраструктуры. Посмотрел два дома, повреждённых в результате ракетного удара по городу 25 декабря", - рассказал Хинштейн.Он отметил, что пятиэтажный многоквартирный дом постепенно восстанавливается. В тёплое время года темп работ значительно увеличился. Сдать объект планируется к концу этого года."Есть сложности по ещё одному МКД на Карла Либкнехта. Он стоит по соседству с пострадавшей 5-этажкой, принадлежит частнику. Много лет его не могут ввести в эксплуатацию. Суммы на ремонт собственник называет космические. Поручил отработать либо ограничения доступа к многоэтажке, потому что она создаёт угрозу для жизни людей, либо завершить строительство (ни в коем случае не за счёт бюджета)", - признал Хинштейн.Он также побеседовал с женщинами из соседнего двухэтажного дома. В результате обстрела взрывной волной у них выбило оконные рамы, а после их замены началась течь. Кроме того, повреждена крыша, которую не перекрывали. Хинштейн поручил вывести на место бригады для устранения всех недочётов."Люди также попросили организовать детскую площадку — возьмём в проработку. Есть жалобы и на транспорт: перевозчик отказался от маршрута, из-за этого люди лишились транспорта. Договорились, что придётся немного потерпеть: вопрос отрабатываем, и уже весной для жителей пустим новый маршрут, который будет охватывать все районы города", - рассказал он.Хинштейн также 11 августа на заседании правительства Курской области снова обозначил позицию по вопросу восстановления пострадавшего жилья."Это зона повышенной ответственности: люди должны чувствовать заботу и защиту власти, а не пренебрежение! Все недочёты нерадивые подрядчики должны и будут исправлять! Так относиться к жителям, которые стали жертвами варварских обстрелов, нельзя: я понимаю их возмущение и мне тоже по-человечески обидно за такой подход! Прошу впредь подобного не допускать!", - заявил врио губернатора.Больше новостей дня представлено в обзоре Отрезвляющий отказ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 августа Следите за новостями на сайте Украина.ру.
льгов
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066811434_145:0:2416:1703_1920x0_80_0_0_3b795bfd4c41393a4024fa282fc7d28e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, льгов, курская область, хинштейн, всу, кто, сво, мирные жители
Новости, Льгов, Курская область, Хинштейн, ВСУ, КТО, СВО, мирные жители

"Придётся немного потерпеть": Хинштейн осмотрел разрушения во Льгове

15:50 11.08.2025 (обновлено: 16:04 11.08.2025)
 
© Фото : Александр Хинштейн / Telegram
- РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : Александр Хинштейн / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Восстановление пострадавшей от агрессии ВСУ инфраструктуры обсудил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время рабочей поездки в город Льгов. Об этом чиновник сообщил 11 августа в своём телеграм-канале
"Конечно, первоочередная наша цель на отселённых территориях — восстановление пострадавшей инфраструктуры. Посмотрел два дома, повреждённых в результате ракетного удара по городу 25 декабря", - рассказал Хинштейн.
Он отметил, что пятиэтажный многоквартирный дом постепенно восстанавливается. В тёплое время года темп работ значительно увеличился. Сдать объект планируется к концу этого года.
"Есть сложности по ещё одному МКД на Карла Либкнехта. Он стоит по соседству с пострадавшей 5-этажкой, принадлежит частнику. Много лет его не могут ввести в эксплуатацию. Суммы на ремонт собственник называет космические. Поручил отработать либо ограничения доступа к многоэтажке, потому что она создаёт угрозу для жизни людей, либо завершить строительство (ни в коем случае не за счёт бюджета)", - признал Хинштейн.
Он также побеседовал с женщинами из соседнего двухэтажного дома. В результате обстрела взрывной волной у них выбило оконные рамы, а после их замены началась течь. Кроме того, повреждена крыша, которую не перекрывали. Хинштейн поручил вывести на место бригады для устранения всех недочётов.
"Люди также попросили организовать детскую площадку — возьмём в проработку. Есть жалобы и на транспорт: перевозчик отказался от маршрута, из-за этого люди лишились транспорта. Договорились, что придётся немного потерпеть: вопрос отрабатываем, и уже весной для жителей пустим новый маршрут, который будет охватывать все районы города", - рассказал он.
Хинштейн также 11 августа на заседании правительства Курской области снова обозначил позицию по вопросу восстановления пострадавшего жилья.
"Это зона повышенной ответственности: люди должны чувствовать заботу и защиту власти, а не пренебрежение! Все недочёты нерадивые подрядчики должны и будут исправлять! Так относиться к жителям, которые стали жертвами варварских обстрелов, нельзя: я понимаю их возмущение и мне тоже по-человечески обидно за такой подход! Прошу впредь подобного не допускать!", - заявил врио губернатора.
Больше новостей дня представлено в обзоре Отрезвляющий отказ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 августа
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛьговКурская областьХинштейнВСУКТОСВОмирные жители
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59Головокружение от успехов. Зачем Баку заигрывает с Киевом
16:54Сразу 19 украинских мужчин пытались перебежать границу в открытом поле и попасть в Словакию
16:46Сообщают о значительном продвижении ВС РФ в Серебрянском лесничестве
16:41Британские СМИ рисуют карикатуры о переговорах Путина и Трампа, поминая Зеленского
16:36Армения и Азербайджан опубликовали парафированный текст "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений"
16:32Ограничения на работу аэропорта Казани сняты, а в Оренбурге введены
16:27Вдова украинского военнослужащего осталась без выплат с тремя детьми
16:12Две бригады ВСУ попали в котел возле Клебан-Быкского водохранилища
16:00Обстановка на государственной границе в Курской области стабильно напряженная
16:00Кодак: крепость для контроля казаков, взятая ими за несколько часов
15:50"Придётся немного потерпеть": Хинштейн осмотрел разрушения во Льгове
15:40Армию России оденут в отечественную форму, Трамп прошел когнитивный тест. Новости к 15.40
15:07Широкомасштабное продвижение ВС РФ зафиксировано в районе Доброполья
15:00Клиент ТЦК в Ровно опубликовал видеозапись с окровавленным собой
14:52ЕС и НАТО не изменят отношение к РФ независимо от итогов саммита на Аляске - Туск
14:35Как меняется характер человека на войне и можно ли научить патриотизму — герой России Асылханов
14:29Киев готовит кровавую провокацию для срыва встречи Путина и Трампа - Шурыгин
14:13В Казани ввели временные ограничения на приём и посадку рейсов, а в Самаре отменили
14:06Женщины - в расход. Есть ли противоядие против террора под видом милосердия
13:51Путин поговорил с Пашиняном
Лента новостейМолния