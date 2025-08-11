https://ukraina.ru/20250811/otrezvlyayuschiy-otkaz-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-11-avgusta-1066802161.html

Отрезвляющий отказ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 августа

Отказ России от договора РСМД отрезвил Запад, заявили в МИД РФ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-08-11T13:11

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябова, заявления РФ о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности привели к отрезвляющему эффекту на Западе.«У нас есть вполне достоверные источники, подтверждающие, что результат искомый достигнут, эффект отрезвляющий и имеет место», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 1».Ранее в МИД РФ заявили об исчезновении условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и малой дальности наземного базирования.Таким образом, Россия больше не считает себя связанной соответствующими, ранее принятыми самоограничениями, подчеркнули в министерстве иностранных дел России.В соответствии с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стороны обязывались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1001-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности, а также пусковые установки для них. Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора в начале 2019 года, в августе того же года соглашение прекратило действие.Обстрелы и налётыУтром 11 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников.«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 7 БПЛА – над территорией Белгородской области, по 5 БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей, 4 БПЛА – над территорией Республики Крым, по 2 БПЛА – над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей, Московского региона, 1 БПЛА – над территорией Тульской области», - отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об одном погибшем в результате налёта украинских дронов.«Сегодня ночью совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области. Их цель - наши промышленные предприятия. При отражении в Арзамасском округе к сожалению жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. Родным и близким погибшего - мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье», - написал он в своём телеграм-канале.Позднее стало известно о новых атаках.«В течение утра дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 4 БПЛА – над территорией Республики Крым, 2 БПЛА – над территорией Нижегородской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области», - заявила пресс-служба МО РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 2 удара по территории этого региона России.Все удары были совершены наг горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 2 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 9 августа гражданского лица в Авдеевке. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала «Таврия. Новости Херсонской области», вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 28 снарядов из ствольной артиллерии.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Каховка — 5; Малая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 8; Великая Лепетиха — 5; Новая Каховка — 6; Днепряны — 4; Старая Маячка — 5», - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны и Новая Каховка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале рассказал о жертвах украинских обстрелов.«За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали два человека. В селе Райское Новокаховского городского округа ранен мужчина 1946 года рождения. Его доставили в больницу. В Новой Збурьевке пострадала женщина 1993 года рождения. От госпитализации отказалась», - отмечал Сальдо.Он сообщил, что пожары площадью 84 га вспыхнули в Голопристанском, Скадовском, Верхнерогачикском и Горностаевском округах. Все очаги потушены.«Также враг обстрелял: Алёшки, Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Малую Лепетиху и Старую Маячку», - также писал Сальдо.Утром 11 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграмм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.«Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 7 беспилотников самолётного типа. Последствий нет», - указывалось в сводке.В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Никольское и Ясные Зори выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 2 беспилотников.«В районе села Никольское в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадал водитель. Мужчина продолжает лечение амбулаторно», - сообщил Гладков.Транспортное средство повреждено. В селе Ясные Зори повреждена одна квартира в МКД.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Долгое, Казинка, Казначеевка, Карабаново, Кукуевка, Подгорное и хутору Леоновка нанесены удары 54 беспилотников, 28 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Уразово повреждены остекление храма иконы Божией Матери Знамение, МКД, социальный и коммерческий объекты, 4 частных дома, хозпостройка, складское здание и 2 автомобиля, один из которых сгорел, в селе Карабаново повреждён частный дом, в хуторе Леоновка — подсобное помещение предприятия и 3 частных дома, в селе Борки — частный дом, в селе Казинка частично разрушена хозпостройка.В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу с применением 4 боеприпасов. Повреждена одна единица спецтехники.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Дорогощь, Дроновка, Ивановская Лисица, Мокрая Орловка, Мощеное, Пороз, Почаево и хутору Масычево в ходе 5 обстрелов выпущено 19 боеприпасов и произведены атаки 30 беспилотников, 2 из которых сбиты.В городе Грайвороне повреждены грузовой и два легковых автомобиля, в селе Дорогощь — комбайн, грузовой автомобиль и частный дом, в селе Ивановская Лисица — социальный объект, в селе Мощеное — одна машина, в селе Головчино уничтожен огнём автомобиль, в селе Мокрая Орловка сгорел частный дом.Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Почаево повреждена газовая труба, один дом разрушен, второй уничтожен огнём, в посёлке Горьковский сгорели частный дом и складское помещение предприятия. Рано утром на участке автодороги Косилово — Ивановская Лисица от удара дрона повреждён автомобиль.В Краснояружском районе посёлки Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Поповка подверглись 2 обстрелам с применением 4 боеприпасов и атакам 22 беспилотников. В посёлке Красная Яруга повреждены 4 автомобиля на парковке предприятия, в посёлке Задорожный — инфраструктурный объект связи.Над Ракитянским районом сбит беспилотник. Обошлось без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Щигоревка и хутору Бондаренков выпущено 15 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 27 беспилотников, 26 из которых подавлены и сбиты.«В селе Новая Таволжанка в результате обстрела погибла мирная жительница. Повреждены 2 частных дома и 3 автомобиля, а также разрушена хозпостройка. При выполнении служебных задач в селе Маломихайловка трое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в результате обстрела. Пострадавшие продолжают лечение амбулаторно», - сообщил Гладков.В селе Муром повреждены МКД, частный дом и надворная постройка. Сегодня ночью в городе Шебекино в результате атаки дрона повреждены помещение предприятия и грузовой автомобиль.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине в минувшую неделю - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Судьба конфликта может решиться на Аляске".

