"Не валяй дурака? Америка! …" А почему, собственно, Аляску выбрали для саммита

Не валяй дурака, Америка! За морями скучаешь, поди

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066795548_0:63:1060:659_1920x0_80_0_0_cf958870f6767305a92f4dd6ddfab88e.jpg.webp

Нетривиальный эпиграф по нетривиальному поводу! Решение провести встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на территории американского штата Аляска стало самым неожиданным элементом подготовки саммита. До момента официального подтверждения в публичном пространстве преобладали прогнозы, в которых возможными площадками назывались страны Персидского залива, отдельные государства Азии или традиционные для подобных переговоров нейтральные европейские столицы. Больше того, инсайдеры прямо называли Эмираты как это самое место проведения саммита. И выбор Аляски стал в этом смысле совершеннейшим переворотом всех практик последнего девятилетия. Особенно, в контексте того, что де-факто США и Россия находятся в состоянии пусть и прокси, но войны.В дипломатической традиции подобные встречи почти всегда проводятся в странах, которые не являются ни прямыми, ни косвенными участниками конфликта, что позволяет обеим сторонам находиться на условно равных позициях. Аляска — это не то, что не нейтральная территория и, очевидно, что не компромиссная "третья страна", а один из штатов США. Проведение саммита здесь означает, что организационные, силовые и информационные условия будут полностью контролироваться американской стороной. И это уже практически фантастика, исходя из нынешнего международного контекста, но фантастика ставшая реальностью.Первым и ключевым сигналом такого выбора является демонстрация готовности российской стороны к переговорам в условиях, которые находятся под контролем Соединённых Штатов. Демонстрация особого доверия Путина лично Трампу. Повторюсь, это происходит на фоне продолжающегося вооружённого конфликта на Украине, в котором США и их союзники оказывают прямую военную и политическую поддержку Киеву. И визит Путина на территорию США в такой ситуации является крайне важным посланием "городу и миру". Это, как мне кажется, ни много ни мало, попытка объявить, по сути, юридическое оформление новой реальности, пришедшей на смену той, что родилась в Женеве в ноябре 1985 года на встрече Горбачева и Рейгана. И знаменовала собой завершение "холодной войны" (а, по факту, признание поражения СССР в ней) и начало фундаментальных преобразований, следствием которых стал развал Союза и установление на десятилетия единоличной гегемонии США. И вот теперь все, финита ля комедия.Ну, и эта встреча это совершенно точно - "гвоздь в крышку гроба" всей так долго и рачительно выстраиваемой глобалистами концепции удержания России в состоянии международной изоляции. Эта конструкция начала давать сбои много-много раньше, и практически обрушилась с визитом Си на Парад победы 9 Мая этого года. Но, вот этот вот перелет в Анкоридж, это, безусловно, финал всей этой их эпопеи.Для стран Европейского союза и Украины сам факт проведения встречи на американской территории означает окончательное смещение центра переговорного процесса в двустороннюю плоскость между Москвой и Вашингтоном. И практически обнуление возможности для европейских столиц влиять на повестку напрямую, а для Киева является недвусмысленным сообщением, что ключевые параметры возможных договорённостей будут обсуждаться и согласовываться без его непосредственного участия.Ну и еще раз подчеркну – Аляска, это даже не какая-то заморская подмандатная территория США, это штат. Причем это единственная территория на североамериканском континенте бывшая некогда российской. Зато, кстати, там ордер международного уголовного суда не действует! Ну, да, никто по поводу этого ордера, в данном случае, особо, и не заморачивался.И вот здесь важно отметить еще один важный, кроме символического, фактор выбора в пользу Аляски - возможность обеспечить максимальный уровень конфиденциальности переговорного процесса. Мне уже доводилось, и не раз, объяснять (больше всего на примере отказа российской стороны от Ватикана как места переговоров) почему никакая "нейтральная" территория не является тем, что профессиональные переговорщики называют "стерильной комнатой". То есть, пространством где невозможны внешние воздействия, а главное – утечки. И выбор Анкориджа, это точный сигнал – обсуждать будут такое и так, что никому кроме переговорщиков знать и слышать категорически нельзя. Ведь любой неконтролируемый выход информации, это почти гарантированный удар по той стратегии достижения результата которую выберут Москва и Вашингтон, ну и неиллюзорные риски репутационных потерь для Трампа и республиканцев. А уж демократы, да и все глобалисты постараются размотать "зраду" на всю катушку. Даже не сомневайтесь! Посмотрите на этот вой и беснование в глобалистских медиа творящийся сейчас вокруг самого факта саммита хозяев Белого дома и Кремля. Здесь, к слову, показателен недавний пример, когда подробнейшие детали переговорных процессов между россиянами и украинцами в Стамбуле буквально на следующий день всплывали в западных СМИ (кто сколько и с кем говорил, на каком языке и тому подобное). Ну, и, в общем, сейчас будет по-другому. А потому Анкоридж, потому Аляска. Помимо символизма конечно.Приведу цитату одного толкового аналитического издания:"В традиционной дипломатии, которую ещё не испортили постмодернизмом, все вопросы изначально обсуждаются кулуарно. И именно кулуарность как раз и позволяет решать вопросы, даже самые сложные. А вот постмодернистская дипломатия начинает общество эмоциональными качелями, делая невозможным решить вообще ничего. На первый план выходит бесконечный процесс обсуждений, который превращается в самоцель. Собственно, так работают глобалисты на украинском треке — все эти бесконечные формулы, разговоры по безопасности, гуманитарные пакеты, пакеты санкций, коалиции желающих — это процесс, единственной задачей которого является продление войны. Поэтому "тайная вечеря" Путина и Трампа на Аляске здорово контрастирует с дипломатией постмодерна". Как по мне, очень точно и метко.Ну и, резюмируя - выбор Аляски как места для переговоров — это не только вопрос географии, безопасности и особого символизма, но и возврат, в ограниченном смысле конечно, уж больно много воды утекло и уж очень сильно мир поменялся, в 2021 год – к саммиту в Женеве, на котором встречались Путин с Байденом. Тогда, как говорится, был первый "подход к штанге" в вопросе формирования новой международной системы безопасности. Попытка была неудачной, и, во многом, предопределила все развитие событий потом, включая войну на Украине. Прошло четыре года, и, с учетом совсем уже другого положения вещей – новая попытка. С гораздо большими шансами на успех. Глобалисты Евроатлантики, эти старые хладнокровные "рептилии" мрачного Средневековья и хищной эпохи колониализма, в этой схеме явно лишние. И они это понимают. И еще попытаются дать бой. И Трампу, и Москве, и новой реальности, с новыми центрами силы, геополитики и геоэкономики. Но, уверен, так как было, уже не будет никогда. Вот такой вот "разворот над Атлантикой". А вернее, над Беринговым проливом. В общем - Что Сибирь, что Аляска - два берега: Баня, водка, гармонь и лосось! О том, почему Аляска была избрана местом встречи двух президентов - Владимира Путина и Дональда Трампа - в статье "Память Аляски. Почему именно здесь пройдет встреча президентов России и США"

