https://ukraina.ru/20250810/missiya-uitkoffa-mikhail-pavliv-pro-skrytye-tseli-vizita-spetspredstavitelya-trampa-1066697638.html

Миссия Уиткоффа: Михаил Павлив про скрытые цели визита спецпредставителя Трампа

Миссия Уиткоффа: Михаил Павлив про скрытые цели визита спецпредставителя Трампа - 10.08.2025 Украина.ру

Миссия Уиткоффа: Михаил Павлив про скрытые цели визита спецпредставителя Трампа

Визит спецпредставителя администрации Трампа в Москву носил характер не полноценных переговоров, а тщательной взаимной разведки позиций и проверки готовности сторон к компромиссам. Особое внимание уделялось техническим деталям возможного урегулирования, а не принципиальным вопросам Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-08-10T04:31

2025-08-10T04:31

2025-08-10T04:31

новости

москва

россия

кремль

стив уиткофф

михаил павлив

дональд трамп

украина.ру

вооруженные силы украины

новости о переговорах россии и украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062857139_0:229:2044:1378_1920x0_80_0_0_6e8eb083151f47dcf656a4f8ca5bf77b.jpg

"[Стивен] Уиткофф не договаривался — он проверял: осталась ли у России готовность играть по старым контурам или уже формируется новая реальность", — так автор описывает истинные цели визита американского представителя. По его данным, встреча носила "спокойный, почти методичный" характер, в ходе которого стороны обсуждали не принципы, а конкретные параметры возможного соглашения."Сигнал, посланный через Уиткоффа, в Кремле интерпретируют не как приказ, а как тест на гибкость, на предел допустимого и на политическое воображение", — подчеркивает Павлив. Российская сторона четко дала понять, что текущее положение на фронте ее полностью устраивает, а вектор развития событий играет в ее пользу.Особое внимание автор уделяет тональности переговоров. "Это был не торг — это был показ реальности. Спокойно, хладнокровно, без угроз, но с подчёркиванием: линия фронта и положение дел на нем — это и есть реальное базовое содержание будущего соглашения", — пишет эксперт, отмечая, что Москва не демонстрировала готовности к принципиальным уступкам."Встреча [Президента РФ Владимира] Путина и Уиткоффа не была жёсткой. Скорее, наоборот — спокойной, почти методичной", — заключает автор, подчеркивая, что такой формат позволяет сторонам лучше понять позиции друг друга без излишней публичности и давления.Полный текст статьи Михаила Павлива "Реальные итоги визита Уиткоффа в Москву. Это не фронт уходит в тень — из тени возвращается политика" на сайте Украина.ру.Также об итогах визита Стивена Уиткоффа в Москву — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".

https://ukraina.ru/20250806/1066512456.html

москва

россия

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, россия, кремль, стив уиткофф, михаил павлив, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры, итоги переговоров