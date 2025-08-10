Миссия Уиткоффа: Михаил Павлив про скрытые цели визита спецпредставителя Трампа - 10.08.2025 Украина.ру
Миссия Уиткоффа: Михаил Павлив про скрытые цели визита спецпредставителя Трампа
Визит спецпредставителя администрации Трампа в Москву носил характер не полноценных переговоров, а тщательной взаимной разведки позиций и проверки готовности сторон к компромиссам. Особое внимание уделялось техническим деталям возможного урегулирования, а не принципиальным вопросам Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-08-10
2025-08-10T04:31
"[Стивен] Уиткофф не договаривался — он проверял: осталась ли у России готовность играть по старым контурам или уже формируется новая реальность", — так автор описывает истинные цели визита американского представителя. По его данным, встреча носила "спокойный, почти методичный" характер, в ходе которого стороны обсуждали не принципы, а конкретные параметры возможного соглашения."Сигнал, посланный через Уиткоффа, в Кремле интерпретируют не как приказ, а как тест на гибкость, на предел допустимого и на политическое воображение", — подчеркивает Павлив. Российская сторона четко дала понять, что текущее положение на фронте ее полностью устраивает, а вектор развития событий играет в ее пользу.Особое внимание автор уделяет тональности переговоров. "Это был не торг — это был показ реальности. Спокойно, хладнокровно, без угроз, но с подчёркиванием: линия фронта и положение дел на нем — это и есть реальное базовое содержание будущего соглашения", — пишет эксперт, отмечая, что Москва не демонстрировала готовности к принципиальным уступкам."Встреча [Президента РФ Владимира] Путина и Уиткоффа не была жёсткой. Скорее, наоборот — спокойной, почти методичной", — заключает автор, подчеркивая, что такой формат позволяет сторонам лучше понять позиции друг друга без излишней публичности и давления.Полный текст статьи Михаила Павлива "Реальные итоги визита Уиткоффа в Москву. Это не фронт уходит в тень — из тени возвращается политика" на сайте Украина.ру.Также об итогах визита Стивена Уиткоффа в Москву — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".
04:31 10.08.2025
 
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Визит спецпредставителя администрации Трампа в Москву носил характер не полноценных переговоров, а тщательной взаимной разведки позиций и проверки готовности сторон к компромиссам. Особое внимание уделялось техническим деталям возможного урегулирования, а не принципиальным вопросам Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"[Стивен] Уиткофф не договаривался — он проверял: осталась ли у России готовность играть по старым контурам или уже формируется новая реальность", — так автор описывает истинные цели визита американского представителя.
По его данным, встреча носила "спокойный, почти методичный" характер, в ходе которого стороны обсуждали не принципы, а конкретные параметры возможного соглашения.
"Сигнал, посланный через Уиткоффа, в Кремле интерпретируют не как приказ, а как тест на гибкость, на предел допустимого и на политическое воображение", — подчеркивает Павлив.
Российская сторона четко дала понять, что текущее положение на фронте ее полностью устраивает, а вектор развития событий играет в ее пользу.
Особое внимание автор уделяет тональности переговоров. "Это был не торг — это был показ реальности. Спокойно, хладнокровно, без угроз, но с подчёркиванием: линия фронта и положение дел на нем — это и есть реальное базовое содержание будущего соглашения", — пишет эксперт, отмечая, что Москва не демонстрировала готовности к принципиальным уступкам.
"Встреча [Президента РФ Владимира] Путина и Уиткоффа не была жёсткой. Скорее, наоборот — спокойной, почти методичной", — заключает автор, подчеркивая, что такой формат позволяет сторонам лучше понять позиции друг друга без излишней публичности и давления.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Реальные итоги визита Уиткоффа в Москву. Это не фронт уходит в тень — из тени возвращается политика" на сайте Украина.ру.
Также об итогах визита Стивена Уиткоффа в Москву — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".
