Сколько людей воюет в ВСУ на самом деле: Зимовский дал расклад по фронту и тылу на Украине

Сколько людей воюет в ВСУ на самом деле: Зимовский дал расклад по фронту и тылу на Украине - 09.08.2025

Сколько людей воюет в ВСУ на самом деле: Зимовский дал расклад по фронту и тылу на Украине

Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру объяснил, из каких сил состоит украинская... Украина.ру, 09.08.2025

Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру объяснил, из каких сил состоит украинская армия и рассказал, сколько боевиков на самом деле сейчас находятся в рядах ВСУ и сколько людей работают с оружием в тылу. ТГ-канал Александра Зимовского: https://t.me/zimovskyAL

