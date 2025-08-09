Сколько людей воюет в ВСУ на самом деле: Зимовский дал расклад по фронту и тылу на Украине
Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру объяснил, из каких сил состоит украинская армия и рассказал, сколько боевиков на самом деле сейчас находятся в рядах ВСУ и сколько людей работают с оружием в тылу.
