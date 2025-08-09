Сколько людей воюет в ВСУ на самом деле: Зимовский дал расклад по фронту и тылу на Украине - 09.08.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250809/skolko-lyudey-voyuet-v-vsu-na-samom-dele-zimovskiy-dal-rasklad-po-frontu-i-tylu-na-ukraine-1066719807.html
Сколько людей воюет в ВСУ на самом деле: Зимовский дал расклад по фронту и тылу на Украине
Сколько людей воюет в ВСУ на самом деле: Зимовский дал расклад по фронту и тылу на Украине - 09.08.2025
Сколько людей воюет в ВСУ на самом деле: Зимовский дал расклад по фронту и тылу на Украине
Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру объяснил, из каких сил состоит украинская... Украина.ру, 09.08.2025
видео, украина, вооруженные силы украины
Видео, Украина, Вооруженные силы Украины

Сколько людей воюет в ВСУ на самом деле: Зимовский дал расклад по фронту и тылу на Украине

09:55 09.08.2025
 
Военный эксперт, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру объяснил, из каких сил состоит украинская армия и рассказал, сколько боевиков на самом деле сейчас находятся в рядах ВСУ и сколько людей работают с оружием в тылу.
ТГ-канал Александра Зимовского: https://t.me/zimovskyAL
Работа российских саперов в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
09:49
50 км обороны под угрозой: Институт войны раскрыл, почему сдача донецких "крепостей" опасна для Украины Сдача остальных территорий Донецкой области в рамках переговоров о прекращении огня заставит Украину отказаться от так называемого "пояса крепостей" — основной укрепленной линии обороны. Об этом 9 августа написал американский Институт изучения войны (ISW)
Больше материалов по теме:
Видео, Украина, Вооруженные силы Украины
 
