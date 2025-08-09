https://ukraina.ru/20250809/razdelenie-de-fakto-i-de-yure-kak-mozhet-vyglyadet-mirnoe-uregulirovanie--analiz-pavliva-1066697298.html

"Разделение де-факто и де-юре: как может выглядеть мирное урегулирование" – анализ Павлива

"Разделение де-факто и де-юре: как может выглядеть мирное урегулирование" – анализ Павлива - 09.08.2025 Украина.ру

"Разделение де-факто и де-юре: как может выглядеть мирное урегулирование" – анализ Павлива

В дипломатических кругах нарастает дискуссия о новой модели урегулирования, которая позволит сторонам сохранить лицо при неизбежном признании новых военно-политических реалий. Особое внимание уделяется разделению юридических формулировок и фактического положения дел на местах. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

"Это — архитектура компромисса нового типа. Не бумажного, а политико-практического", — так автор описывает обсуждаемую модель, которая кардинально отличается от предыдущих попыток урегулирования. По данным Павлива, рассматривается вариант, когда "Украина имеет право не признавать потерю территорий — но де-факто они остаются под российским контролем", что позволит Киеву сохранить формальный суверенитет, а Москве — закрепить свои достижения.Особое значение в переговорном процессе приобретают вопросы безопасности. "США гарантируют невступление Украины в НАТО и вообще прекращение приближения Альянса к границам РФ на новых направлениях", — отмечает эксперт. Кроме того, обсуждается "частичная демилитаризация стран НАТО, граничащих с Россией", что должно стать важной гарантией для Москвы.Важным элементом будущего соглашения становится экономический блок. "Происходит поэтапная отмена санкций против РФ. И американских и европейских (США берут европейцев тут на себя)", — пишет Павлив. Этот пункт особенно важен для российской стороны, так как позволит снять ограничения с ключевых отраслей экономики."Главное — способ зафиксировать происходящее без того, чтобы одна из сторон потеряла лицо", — резюмирует автор, подчеркивая, что именно этот принцип лежит в основе всех текущих переговоров. По его мнению, такая модель может стать основой для временного, но стабильного урегулирования.Полный текст статьи Михаила Павлива "Реальные итоги визита Уиткоффа в Москву. Это не фронт уходит в тень — из тени возвращается политика" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нанесла такой удар по Лозовой, что у ВСУ в Донбассе возникли проблемы" на сайте Украина.ру.

