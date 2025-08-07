https://ukraina.ru/20250807/1066625060.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия нанесла такой удар по Лозовой, что у ВСУ в Донбассе возникли проблемы

Полковник Геннадий Алехин: Россия нанесла такой удар по Лозовой, что у ВСУ в Донбассе возникли проблемы - 07.08.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия нанесла такой удар по Лозовой, что у ВСУ в Донбассе возникли проблемы

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-08-07T18:00

2025-08-07T18:00

2025-08-07T18:00

эксклюзив

россия

донбасс

харьковская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

впк

железная дорога

зенитные ракетные комплексы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_ed683574fe5b44844a3a22c36c602fa7.jpg.webp

В Харьковской области в результате высокоточных и комбинированных ударов ВС РФ по Лозовой железнодорожная инфраструктура (вокзал, депо, ангары), включая развязки и подстанции, выведены из строя. Одновременно поражены важные цели на нескольких промышленных предприятиях, работавших на нужды украинского ВПК. Лозовая является крупным железнодорожным узлом на пересечении магистралей, играет ключевую роль в снабжении группировок ВСУ на восточном фронте. Уничтожение ее транспортных мощностей наносит серьезный удар по оперативным возможностям украинской армии.Результаты таких ударов уже начинают сказываться и отражаться на действиях частей и подразделений противника. Переброска вражеской техники, боеприпасов и ротация личного состава в направлении Славянска-Краматорска теперь полностью блокирована минимум на несколько суток. Все замыслы командования ВСУ относительно возможного наступления на территорию ЛНР, а также усиления обороны в Донбассе после этого удара можно считать сорванными. Кроме того, обороняющийся противник в районе Купянска также лишился значительной тыловой помощи, которая до недавнего времени еще поступала.Минувшей ночью ВС РФ продолжали наносить удары по другим участкам в Харьковской области. В частности, Чугуев сейчас стал не тыловым районом, а линией боевого столкновения. Там еще функционируют несколько учебных центров по подготовке территориальной обороны, диверсантов и иностранных наемников, хотя, значительная часть уже уничтожена и передислоцировалась в другие точки западнее Харькова.Тем временем, российская армия наращивает усилия на ключевых участках фронта. По имеющейся информации, в зоне СВО уже применяется модернизированный зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е". Вместо пушек он получил больше ракет. Ракеты используются двух видов — известная двухступенчатая 57Э6-Е с дальностью пуска до 20 км и дальностью по высоте до 15 км и компактная ТКБ-1055 с дальностью до 7 км и по высоте — до 5 км.Вариант ЗРК, максимально заточенный под отражение атак дронов на охраняемые объекты, оснащен двумя РЛС: первая — с дальностью обнаружения до 45 км и возможностью сопровождения до 40 целей, вторая — с дальностью до 25 км — для управления ракетной стрельбой. Он может стрелять залпом, управляется дистанционно, сопровождает цели в автоматическом режиме.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250806/voennyy-ekspert-vladimir-noskov-armiya-rossii-vzyav-chasov-yar-postavila-vsu-pered-slozhnym-vyborom-1066569020.html

россия

донбасс

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

эксклюзив, россия, донбасс, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, впк, железная дорога, зенитные ракетные комплексы