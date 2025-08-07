Полковник Геннадий Алехин: Россия нанесла такой удар по Лозовой, что у ВСУ в Донбассе возникли проблемы - 07.08.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия нанесла такой удар по Лозовой, что у ВСУ в Донбассе возникли проблемы
Полковник Геннадий Алехин: Россия нанесла такой удар по Лозовой, что у ВСУ в Донбассе возникли проблемы - 07.08.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия нанесла такой удар по Лозовой, что у ВСУ в Донбассе возникли проблемы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
В Харьковской области в результате высокоточных и комбинированных ударов ВС РФ по Лозовой железнодорожная инфраструктура (вокзал, депо, ангары), включая развязки и подстанции, выведены из строя. Одновременно поражены важные цели на нескольких промышленных предприятиях, работавших на нужды украинского ВПК. Лозовая является крупным железнодорожным узлом на пересечении магистралей, играет ключевую роль в снабжении группировок ВСУ на восточном фронте. Уничтожение ее транспортных мощностей наносит серьезный удар по оперативным возможностям украинской армии.Результаты таких ударов уже начинают сказываться и отражаться на действиях частей и подразделений противника. Переброска вражеской техники, боеприпасов и ротация личного состава в направлении Славянска-Краматорска теперь полностью блокирована минимум на несколько суток. Все замыслы командования ВСУ относительно возможного наступления на территорию ЛНР, а также усиления обороны в Донбассе после этого удара можно считать сорванными. Кроме того, обороняющийся противник в районе Купянска также лишился значительной тыловой помощи, которая до недавнего времени еще поступала.Минувшей ночью ВС РФ продолжали наносить удары по другим участкам в Харьковской области. В частности, Чугуев сейчас стал не тыловым районом, а линией боевого столкновения. Там еще функционируют несколько учебных центров по подготовке территориальной обороны, диверсантов и иностранных наемников, хотя, значительная часть уже уничтожена и передислоцировалась в другие точки западнее Харькова.Тем временем, российская армия наращивает усилия на ключевых участках фронта. По имеющейся информации, в зоне СВО уже применяется модернизированный зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е". Вместо пушек он получил больше ракет. Ракеты используются двух видов — известная двухступенчатая 57Э6-Е с дальностью пуска до 20 км и дальностью по высоте до 15 км и компактная ТКБ-1055 с дальностью до 7 км и по высоте — до 5 км.Вариант ЗРК, максимально заточенный под отражение атак дронов на охраняемые объекты, оснащен двумя РЛС: первая — с дальностью обнаружения до 45 км и возможностью сопровождения до 40 целей, вторая — с дальностью до 25 км — для управления ракетной стрельбой. Он может стрелять залпом, управляется дистанционно, сопровождает цели в автоматическом режиме.
Геннадий Алёхин
Геннадий Алёхин
Полковник Геннадий Алехин: Россия нанесла такой удар по Лозовой, что у ВСУ в Донбассе возникли проблемы

Геннадий Алёхин
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
В Харьковской области в результате высокоточных и комбинированных ударов ВС РФ по Лозовой железнодорожная инфраструктура (вокзал, депо, ангары), включая развязки и подстанции, выведены из строя. Одновременно поражены важные цели на нескольких промышленных предприятиях, работавших на нужды украинского ВПК.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Лозовая является крупным железнодорожным узлом на пересечении магистралей, играет ключевую роль в снабжении группировок ВСУ на восточном фронте. Уничтожение ее транспортных мощностей наносит серьезный удар по оперативным возможностям украинской армии.
Результаты таких ударов уже начинают сказываться и отражаться на действиях частей и подразделений противника. Переброска вражеской техники, боеприпасов и ротация личного состава в направлении Славянска-Краматорска теперь полностью блокирована минимум на несколько суток. Все замыслы командования ВСУ относительно возможного наступления на территорию ЛНР, а также усиления обороны в Донбассе после этого удара можно считать сорванными. Кроме того, обороняющийся противник в районе Купянска также лишился значительной тыловой помощи, которая до недавнего времени еще поступала.
Минувшей ночью ВС РФ продолжали наносить удары по другим участкам в Харьковской области. В частности, Чугуев сейчас стал не тыловым районом, а линией боевого столкновения. Там еще функционируют несколько учебных центров по подготовке территориальной обороны, диверсантов и иностранных наемников, хотя, значительная часть уже уничтожена и передислоцировалась в другие точки западнее Харькова.
Тем временем, российская армия наращивает усилия на ключевых участках фронта. По имеющейся информации, в зоне СВО уже применяется модернизированный зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е". Вместо пушек он получил больше ракет. Ракеты используются двух видов — известная двухступенчатая 57Э6-Е с дальностью пуска до 20 км и дальностью по высоте до 15 км и компактная ТКБ-1055 с дальностью до 7 км и по высоте — до 5 км.
Вариант ЗРК, максимально заточенный под отражение атак дронов на охраняемые объекты, оснащен двумя РЛС: первая — с дальностью обнаружения до 45 км и возможностью сопровождения до 40 целей, вторая — с дальностью до 25 км — для управления ракетной стрельбой. Он может стрелять залпом, управляется дистанционно, сопровождает цели в автоматическом режиме.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Лента новостейМолния