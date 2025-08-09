https://ukraina.ru/20250809/popytki-sorvat-vstrechu-putina-i-trampa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-9-avgusta-1066728049.html

Попытки сорвать встречу Путина и Трампа, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 9 августа

В РФПИ заявили о возможных попытках сорвать встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что нельзя исключать попытки ряда стран сорвать встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа."Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа", — написал Дмитриев в своём телеграм-канале.Так он прокомментировал заявление бывшего советника главы Пентагона Пита Хегсета Дэна Колдуэлла, в свою очередь прокомментировавшего публикацию The Wall Street Journal по поводу переговоров России и США.."Стоит отметить, что источники в этом материале в основном из Украины и Европы. Без сомнения, будут предприняты скоординированные усилия со стороны сил в Европе и на Украине, заинтересованных в продолжении войны, чтобы сорвать встречу Трампа с Путиным", – отметил Колдуэлл.Ранее Владимир Зеленский, уже после того, как стало известно место и время встречи Путина и Трампа, заявил, что Украина не пойдёт ни на какие территориальные уступки."Каждый раз, когда мир становится на шаг ближе, Зеленский начинает саботировать этот процесс", — прокомментировал это высказывание аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.Главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян также предположила, что встречу Путина и Трампа попытаются сорвать."Теперь наблюдайте, как бритишы неумелыми лапками СБУ будут пытаться устроить какую-нибудь дрянь вроде Бучи с дедлайном до 15-го августа", — написала она в своём телеграм-канале.Ранее ряд экспертов и политиков заявлял, что Великобритания, а также некоторые европейские государства не заинтересованы в мире на Украине.Обстрелы и налётыУтром 9 августа Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 22:41 8 августа до 05:05 по московскому времени 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 28 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Брянской области, 13 – над территорией Калужской области, 10 – над территорией Тульской области, 8 – над территорией Орловской области, 8 – над территорией Белгородской области, 7 – над акваторией Азовского моря, 5 – над территорией Краснодарского края, 2 – над территорией Ростовской области, 1 – над территорией Республики Крым, 1 – над территорией Московского региона, 1 – над территорией Липецкой области", — отмечалось в публикации оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 05:10 до 08:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 7 – над акваторией Азовского моря, 6 – над территорией Брянской области, 4 – над территорией Калужской области, 3 – над акваторией Черного моря, 1 – над территорией Республики Крым", — заявила пресс-служба министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 6 ударов по территории этого региона России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 6 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц. Огнём ВСУ был повреждён легковой автомобиль.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 32 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Збурьевка — 4; Алёшки — 5; Малая Лепетиха — 3; Днепряны — 5; Каховка — 4; Новая Каховка — 6; Старая Маячка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны и Новая Каховка.Администрация Великолепетихского муниципального округа сообщила о том, что в результате обстрела украинских военных в Великой Лепетихе был уничтожен жилой дом."Происшествия Великолепетихского муниципального округа. За прошедшие сутки зафиксировано всего по округу 13 артиллерийских обстрела и БПЛА по участкам местности: пгт.Великая Лепетиха — 9, с.Князе-Григорьевка — 4. Великая Лепетиха: в результате обстрела полностью разрушен жилой дом. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — отмечалось в заявлении пресс-службы администрации.Утром 9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по сёлам Бессоновка, Бочковка, Нечаевка, Отрадное, Устинка и Чайки совершены атаки 7 беспилотников, один из которых сбит. В районе села Устинка вследствие атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшему оказали необходимую помощь в городской больнице №2 г. Белгорода, лечение будет продолжать амбулаторно. Машина повреждена. В селе Чайки повреждены частный дом и надворные постройки", — сообщил губернатор.В Борисовском районе сёла Берёзовка, Богун-Городок, Грузское, Стригуны и Цаповка подверглись 2 обстрелам с применением 6 боеприпасов и атакам 7 беспилотников. На участке автодороги Стригуны — Новоалександровка повреждён автомобиль, в селе Берёзовка — 2 машины и прицеп одного из автомобилей.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка, Соболевка, хуторам Жердевка и Леоновка нанесены удары 22 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты."В селе Двулучное в результате удара FPV-дрона по мотоциклу погиб мирный житель. В селе Казинка в результате сдетонировавшего о дорожное полотно дрона пострадала женщина. Она продолжает лечение амбулаторно", — рассказал Гладков.На месте атаки повреждён коммерческий объект. В посёлке Уразово повреждены 5 частных домов, 2 автомобиля и ограждение на территории предприятия, в селе Долгое — линия электропередачи и частный дом, в селе Двулучное — частный дом, автомобиль и одна квартира в МКД, в селе Кукуевка — линия электропередачи, в селе Соболевка — забор частного дома и автомобиль, в хуторе Леоновка — хозпостройка.В Волоконовском районе по селу Коновалово и хутору Шаховка совершены атаки 4 беспилотников. Последствий нет.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлку Горьковский, сёлам Головчино, Дорогощь, Дунайка, Косилово, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Почаево и Сподарюшино выпущено 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 16 беспилотников. В городе Грайвороне повреждены 5 частных домов, хозпостройка и 5 автомобилей, в селе Новостроевка-Первая — одна машина, в селе Мощеное — частный дом, в селе Косилово — летняя кухня, в селе Дорогощь 7 августа повреждены 12 единиц техники."Сегодня ночью в селе Почаево в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на частный дом погибла мирная жительница. Ранение получили родители погибшей. Они доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Дом полностью уничтожен огнём", — сообщил губернатор.Также в селе повреждены 2 автомобиля и 2 частных дома, в одном из них произошло возгорание, которое было ликвидировано. В городе Грайвороне ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены одна квартира в МКД и 6 машин, 4 из которых уничтожены огнём.Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.В Краснояружском районе посёлки Задорожный, Красная Яруга, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущен 21 боеприпас, и атакам 17 беспилотников, один из которых сбит. В посёлке Красная Яруга повреждён частный дом.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника. Без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Доброе, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущено два боеприпаса и совершены атаки 22 беспилотников, из которых 18 подавлены. В городе Шебекино повреждена надворная постройка, в селе Доброе — линия электропередачи и 6 автомобилей, в селе Белянка — 2 грузовых автомобиля, в селе Мешковое — частный дом, в селе Муром — летняя кухня и частный дом.Позднее Гладков сообщил о новой атаке."Вновь у нас потери… Погибли двое мирных жителей. В селе Байцуры Борисовского района дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находилась супружеская пара. К огромному горю, от полученных ранений мужчина погиб на месте. Его супругу в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за её жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", — написал Гладков в своём телеграм-канале в 12:07.От имени всех жителей области он выразил соболезнования родным и близким погибших.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О планах Запада на Россию — в статье Михаила Павлива "Про шкуру неубитого медведя. Что хочет Запад сделать с Россией и как этому противостоять".

