"Пол-литровый капитан". В порту Гданьска пьяный украинец собирался вести контейнеровоз в Германию

Контейнеровоз Porto Kagio не вышел из порта Гданьск по графику из-за вмешательства пограничной службы Польши. У капитана судна, гражданина Украины, содержание алкоголя в крови составило 2,5 промилле.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102079/37/1020793786_0:360:2606:1826_1920x0_80_0_0_e6665786137e196034bbd4c1b55bc7df.jpg

За последние 15 лет число иностранцев в Польше увеличилось в среднем со 100 000 до 3 миллионов. Из этого числа более двух миллионов – граждане Украины, как приехавшие на заработки в Польшу, так и беженцы. Издание Украина.ру уже сообщало, что именно украинцы составляют львиную долю иностранцев, которых в 2024 году польская полиция задержала за различные преступления – 9753 из 16 437 нарушителей.Большая часть украинских преступников управляла транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения – 2943 случая, и "пьяный украинец за рулём" уже давно стал привычной частью польского ландшафта. Но очередной пришелец из-за восточной границы снова сумел поразить поляков.Как сообщила 7 августа Пограничная служба Польши, накануне в порту Гданьска её служащие вынуждены были вмешаться в ситуацию на борту гигантского контейнеровоза Porto Kagio (279 метров в длину и 40 метров в ширину), который ходит под флагом Либерии. Судно должно было отправиться в немецкий порт Бремерхафен, но его выход из порта был отложен из-за капитана, находившегося в сильном алкогольном опьянении.Дежурный офицер управления порта в Гданьске, обеспокоенный состоянием капитана судна, связался по рации с Пограничной службой. Как вскоре оказалось, интуиция и опыт его не подвели. "Сотрудники Пограничной службы в Гданьске поднялись на борт и осмотрели капитана, оказавшегося гражданином Украины. Содержание алкоголя в его крови составляло 2,29 промилле", – сообщил Польскому агентству печати (РАР) Тадеуш Грухалла из Морского пограничного отряда в Гданьске.Для подтверждения результата мужчину доставили в отделение полиции Гданьска, где был проведён повторный тест. На этот раз уровень алкоголя в крови капитана составил 2,5 промилле. Для взрослого мужчины среднего телосложения это соответствует примерно 500 мл 40% водки, выпитой за короткий промежуток времени. Это состояние сильнейшего алкогольного опьянения, которое абсолютно исключает возможность управления любым судном, тем более огромным контейнеровозом.Судно Porto Kagio было временно задержано в порту до назначения нового капитана. После инцидента судовладелец оперативно принял решение заменить капитана. В тот же вечер на судно был назначен другой человек, что позволило контейнеровозу, наконец, выйти из Гданьска в Бремерхафен.Хотя инцидент обошелся без материального ущерба и жертв, он вызвал бурную реакцию в морском сообществе и среди польской общественности. Очевидно, что управление любым морским судном в состоянии алкогольного опьянения совершенно безответственно. А контейнеровозы – это гигантские суда длиной в сотни метров, перевозящие миллионы тонн грузов.Одна ошибка может привести к столкновениям, загрязнению окружающей среды и даже экологической катастрофе. Более того, судно такого размера требует точных маневров при выходе из порта и плавании по часто перегруженным водным путям. Пьяный капитан подвергает опасности не только свою команду, но и другие суда, а также портовую инфраструктуру, подчёркивает польское издание Obserwator logistyczny.Пока неизвестно, какие последствия грозят пьяному украинскому капитану. Дело может быть передано в соответствующие правоохранительные органы, а мужчина может быть привлечён как к дисциплинарной, так и к уголовной ответственности – за управление морским судном в состоянии алкогольного опьянения, а также за создание угрозы судоходству, отмечают польские СМИ. Однако об аресте капитана сообщений пока нет.При этом польские комментаторы не исключают, что "пол-литровый капитан" вполне может остаться безнаказанным, учитывая сверхлиберальное отношение к гражданам Украины в Польше, в том числе к правонарушителям. К примеру, 8 августа Силезское управление Пограничной службы сообщило, что в первом полугодии 2025 года депортировало пятерых украинцев за различные преступления.Один из них, 39-летний гражданин Украины, который отбывал наказание в тюрьме сроком в два года и четыре месяца за изнасилование и избиение женщины. "После отбытия наказания сотрудники Пограничной службы в Ополе доставили его на границу, ему также запретили въезд в Шенгенскую зону на 10 лет", – похвастались польские пограничники.Это сообщение вызвало шквал гневных комментариев – не в адрес стражей границы, конечно, а относительно действий польских правоохранителей и судей. Поляки задавались вопросом, сколько получил бы за изнасилование их соотечественник (согласно Уголовному кодексу Польши, максимальное наказание за это преступление составляет 15 лет лишения свободы).Но это в значительной мере риторический вопрос, ведь ещё в марте 2022 года тогдашний официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что польские власти являются "слугами украинского народа". Польский народ это с каждым месяцем всё больше раздражает, причём до такой степени, что местные социологи с февраля 2025 года прекратили публикацию опросов об отношении поляков к Украине и её гражданам – из-за его катастрофического для украинцев ухудшения.О том, как меняется в Польше отношение к украинцам-иммигрантам - в статье "Польша сокращает поддержку украинских беженцев с сентября 2025 года"

