"Яд зоологической враждебности к советскому строю". 130 лет Михаилу Зощенко

Именно двадцатые годы — годы рассвета русской литературы советского периода, несмотря на большевистский террор против старой интеллигенции и дворянского сословия, несмотря на эмиграцию таких корифеев русской литературы, как Бунин, Ремизов, Шмелёв и другие. В когорте лучших писателей тех лет по праву занимает место Михаил Зощенко

Михаил Михайлович Зощенко родился в Санкт-Петербурге 9 августа 1895 года. Его отец происходил из малороссийского дворянского рода, обитавшего на Полтавщине. Мать — Елена — была из дворян-великороссов.Перед самой Первой мировой войной будущий писатель окончил питерскую гимназию и поступил на юридический факультет Петербургского университета. С Петербургом-Петроградом-Ленинградом будет связана вся жизнь писателя. Правда, через год он был отчислен из университета, а в 1915 году после краткосрочных курсов ушёл добровольцем на фронт в чине прапорщика. Был командиром пулемётчиков. Храбро сражался. Был ранен, отравлен боевыми газами в боях с немцами. За всю войну получил пять орденов.Во время Гражданской войны ему немного пришлось повоевать в рядах Красной армии. Правда, из-за проблем с сердцем он ушёл в отставку.После Гражданской войны Зощенко становится профессиональным писателем, примыкает к знаменитой литературной группе "Серапионовы братья", в которую входили Вениамин Каверин и Константин Федин.В условиях окончания военного коммунизма и наступления НЭПа, когда открываются частные издательства и журналы, русская словесность цветет пышным цветом. Особенно выделяется в ней сатирическое направление, привнесенное обитателями Юга России — киевлянином Михаилом Булгаковым и одесситами Катаевым, Ильфом и Петровым, переехавшими в эти годы в Москву. Интересно, что самые, пожалуй, талантливые русские юмористы и сатирики, как правило, с Юга России, а в их жилах течет малороссийская кровь. Вспомним Гоголя, Чехова, который говорил о себе в письмах к друзьям как о хохле. У современника Зощенко — блестящем юмористе и сатирике Аркадии Аверченко — как мы видим, тоже малороссийская фамилия. Южанами были и одессит Михаил Жванецкий, и киевлянин Олесь Бузина, который отличался ярким сатирическим талантом (кстати, год он проучился в Одесском университете).Главным сатириком Страны Советов в 20-е годы, конечно же, становится Михаил Зощенко. Главным объектом его разящего пера стал советский мещанин, "хам, порождённый революцией" — полуграмотный, недалекий, хитрый, жадный, завистливый, жестокий, но всегда при этом комичный. Зощенко настолько популярен и в народе, и среди интеллигенции, что поэт Осип Мандельштам даже как-то в восхищении написал:"У нас есть библия труда, но мы её не ценим. Это рассказы Зощенко. Единственного человека, который показал нам трудящегося, мы втоптали в грязь. А я требую памятников для Зощенко по всем городам и местечкам Советского Союза или по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем Саду".Рассказы писателя были настолько беспощадны и ядовиты по отношению к советским мещанам, что их признавали антисоветскими не только бдительные граждане, но и белая эмиграция. Книги Зощенко в 20-х выходили огромными тиражами не только в красной России, но и в белоэмигрантских издательствах.Двадцатые-тридцатые годы для писателя в общем-то прошли безоблачно: он популярен, богат. У него квартира в Ленинграде, дача и машина. Его награждают правительственными наградами.Когда начинается Великая Отечественная, писатель подает заявление, чтобы уйти добровольцем на фронт, но его не берут по состоянию здоровья. Осенью 1941 года он покидает родной Ленинград, уезжает в эвакуацию сначала в Москву, а потом в Алма-Ату.Вроде у Зощенко складывается всё хорошо. К тому же война позади, с Ленинграда снята страшная блокада, жизнь начинает налаживаться. Гром грянул среди ясного неба: 14 августа 1946 года Оргбюро ЦК ВКП(б) принимает постановление "О журналах "Звезда" и "Ленинград".Этому разгромному документу предшествовали следующие события: в 1943 году журналу "Октябрь" запретили публиковать "психоаналитическую" повесть "Перед заходом солнца" Зощенко (в нем были опубликованы только первые главы), но тогда писателя вроде как пронесло; в июне 1946 года Михаил Зощенко даже становится членом редколлегии журнала "Звезда", а в июле журнал публикует его рассказ для детей "Приключения обезьяны". Ранее он уже был опубликован в детском журнале "Мурзилка". Речь в нём шла об обезьяне, которая сбежала из зоопарка. Казалось бы, ну какой тут может быть криминал, но нет таких литературных произведений, в которых бы большевики не смогли бы усмотреть вражескую вылазку и идеологическую диверсию.Идеологические надсмотрщики вменили в вину писателю следующее: "в изображении Зощенко советские люди очень примитивны. Автор оглупляет наших людей". А сам Сталин, который терпеть не мог его творчества, высказался о "Приключениях обезьяны" отрицательным образом: "это же пустейшая штука, ни уму, ни сердцу ничего не дающая".Перед выходом постановления Оргбюро МГБ подготовило для высших партийных органов специальную справку о Зощенко, биография которого в ней была представлена в самых негативных тонах. Писателю вменялось в вину то, что он жалуется на отсутствие свободы творчества в СССР, а также "высказывал враждебное отношение к советской цензуре, жаловался на невозможность заниматься творческой работой". Не нравилось чекистам и его пацифистское настроение.В самом же тексте партийного постановления Зощенко был назван пошляком и подонком, а его повесть, которую он опубликовал во время войны, — "Перед восходом солнца" — определялась как "омерзительная вещь"."Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами", — говорилось в Постановлении Оргбюро ЦК ВКП(б).Помимо постановления Зощенко подверг оскорбительной критике и руководитель ленинградских коммунистов Андрей Жданов. В своём выступлении перед партийным активом и ленинградскими писателями, которое было опубликовано в "Правде", он сказал, что рассказ "Приключения обезьяны" отравлен "ядом зоологической враждебности к советскому строю", а в повести "Перед восходом солнца" Зощенко вывел "людей и самого себя как гнусных похотливых зверей". Досталось в докладе и поэту Анне Ахматовой, которую Жданов назвал взбесившейся барынькой, которая мечется между молельней и будуаром.После этого Зощенко по старой советской традиции прекращают печатать и вместе с Ахматовой исключают из Союза писателей СССР. И это ещё большевики поступают с ним гуманно. Во второй половине 30-х его бы или расстреляли, как его коллег Бабеля, Корнилова и Пильняка, или отправили бы в лагеря, как того же Мандельштама, где тот и погиб.При позднем Сталине Зощенко смог заниматься только переводами с финского языка и сапожным ремеслом, которое освоил еще в юности. Помимо всего прочего он стал переводчиком повести "За спичками" финна Майю Лассила.Зощенко бы чуть-чуть помолчать, и после смерти Сталина опала, возможно, была бы снята, опять бы стали печатать. Но гордость и честь не позволили Михаилу Михайловичу молчать.На встрече в 1954 году с английскими студентами, которые поначалу искренне полагали, что Зощенко и Ахматова умерли, британцы задали писателю и поэту вопрос: согласны ли они с постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б)? Если Ахматова сказала, что да, согласна, то Зощенко как боевой офицер категорически отказался считать себя пошляком и подонком. И это, увы, стало для него началось конца, ударом, от которого он так и не оправился. Его снова подвергают проработкам, но он категорически отказывается каяться.Только в 1988-м, во времена Перестройки при Горбачеве, это позорное постановление отменили как ошибочное.После проработки 1954 года Зощенко прожил еще четыре года, он уже почти ничего не писал из-за постоянных депрессий и умер в 1958 году на своей даче в Сестрорецке.При Брежневе Зощенко возвращают в советскую литературу. Его произведения вновь начинают печатать. Леонид Гайдай в 1975 году снимает фильм "Не может быть!" по трём произведениям писателя, а через 5 лет он снимает фильм "За спичками" по одноименной финской повести, которую перевел когда-то Зощенко. Актёр Александр Филиппенко выступает в программах советского телевидения с чтением рассказов писателя.Уже при Горбачёве выходит трёхтомник Зощенко, и опала с него снимается полностью. О его гонениях при Сталине начинает писать перестроечная пресса. Он становится символом того, как коммунистическая власть обращалась с писателями.В отличие от многих советских писателей, имена которых были популярны при СССР, а теперь забыты, Зощенко популярен до сих пор. Думаю, что интерес к его творчеству у русских читателей не пропадет никогда.

