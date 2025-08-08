https://ukraina.ru/20250808/yuriy-stankevich-tramp-oblozhil-indiyu-poshlinami-vovse-ne-iz-za-rossii--1066675706.html

Юрий Станкевич: Трамп обложил Индию пошлинами вовсе не из-за России

Юрий Станкевич: Трамп обложил Индию пошлинами вовсе не из-за России - 08.08.2025 Украина.ру

Юрий Станкевич: Трамп обложил Индию пошлинами вовсе не из-за России

США откровенно осторожничают в отношениях с Китаем, который сегодня в том положении, когда смело может диктовать американцам принцип двухполюсного мира, частично перенимая в этом плане подходы СССР. Россия же будет бороться за рынок энергоностелей, независимо от действий Китая, Индии или иных игроков.

2025-08-08T13:55

2025-08-08T13:55

2025-08-08T13:55

интервью

нефть

санкции

сша

россия

европа

индия

китай

экспортные пошлины

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/13/1063244305_127:93:1563:901_1920x0_80_0_0_99c28df47b98e88ac8f3cdebb0aae461.jpg

Заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич в интервью изданию Украина.ру прокомментировал ситуацию с санкциями против России и ее нефтяных партнеров.Дональд Трамп 6 августа, после вылета спецпосланника США Стива Уиткоффа из Москвы, подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России.— Юрий Аркадьевич, почему Трамп это сделал? И почему Индия стала первой?— Уверен, что Трамп отлично знает и руководствуется в повседневной жизни известным правилом — "политика есть искусство возможного". В условиях глобальной турбулентности США пытаются подтвердить статус мирового гегемона и сознательно повышают ставки в дипломатической игре, в том числе провоцируя конфликты в разных уголках планеты и проверяя на прочность статусные державы.Допускаю, что введение пошлин против Индии продиктовано двумя причинами. Во-первых, стремлением сгладить торговый дисбаланс в 45 миллиардов долларов (США импортируют из Индии существенно больше, нежели поставляют взамен). Во-вторых, желанием укрепить переговорные позиции в диалоге с Китаем, понимая, что последний конкурирует с Индией не только в периметре Азиатско-Тихоокеанского региона, но и за его пределами.Формальная причина введения пошлин со ссылкой на Россию не выдерживает критики. С точки зрения международного права это нонсенс, и США в очередной раз подчеркивают, что сегодня главное правило мировой политики — отсутствие каких-либо правил. К сожалению, такая позиция ещё больше умаляет статус глобальных переговорных институтов — от Организации Объединенных Наций до Всемирной торговой организации.— Торговый оборот Индии с США достигает 130 миллиардов долларов, а индусы хотят довести эти цифры до 300 миллиардов. Но и российская нефть и ее стоимость импонирует Индии. Какая чаша весов в данном случае перевесит: нефть России или рынок США?— России не в чем упрекнуть Индию. Товарооборот между нашими странами достиг 70 миллиардов долларов, более 90% от этой суммы — поставки товаров, в основном энергоносителей, из нашей страны в Индию.До недавнего времени США широко и публично приветствовали покупку "чёрного золота" Индией у России, заявляя, что это балансирует ситуацию на мировом рынке.Нужно понимать, что Россия уверенно входит в ТОП-3 по добыче нефти и контролирует 10% мировой торговли. Остается неясным, откуда Индия сможет взять выпадающие объемы ресурса в случае, если сокращение торговли с Россией спровоцирует эффект домино, что приведёт к дефициту предложения нефти на рынке и, как следствие, резкому росту цен.— Могут ли США свалить Китай пошлинами за закупку нефти у России?— На мой взгляд, США откровенно осторожничают в отношениях с Китаем, говоря языком военной науки — проводят рекогносцировку на местности, но активных действий не предпринимают.Китай сегодня в том положении, когда смело может диктовать США принцип двухполюсного мира, частично перенимая в этом плане подходы СССР. Китай не только является "мировой фабрикой", но и активно инвестирует по всей планете, от Африки, Ближнего Востока, Средней Азии до тех же США.Не вижу рычагов, которые сегодня позволили бы США нарочито диктовать свою волю Китаю. Об осторожной тактике свидетельствует и позиция американцев по Тайваню.— Вообще что происходит с нефтяными отношениями РФ и КНР сейчас?— Торговля энергоресурсами — важный элемент большой политической, дипломатической, экономической, военно-технической сделки, которая пронизывает отношения России и Китая последние три года. Как мы знаем, по итогам 2024 года Россия сохранила статус ведущего экспортера нефти в Китай, доведя объем поставок до нового рекорда — свыше 108 миллионов тонн.Но это не повод почивать на лаврах: мы видим твердый и последовательный прагматизм КНР и в части диалога с поставщиками нефти (помимо России, заметны роли Саудовской Аравии, Ирана, Венесуэлы), и в части расширения возможностей энергобаланса за счёт всех видов собственных ресурсов — от угля до возобновляемых источников энергии, и в части отнесения обязательств по созданию транспортной инфраструктуры на поставщиков углеводородов.— Около 28% доходов бюджета США как государства составляет торговля нефтью, нефтепродуктами и газом.Так вот эксперт в интервью нашему изданию высказал такую мысль. Дескать, Трамп на такую сумму сырье нигде взять не может. Поэтому хочет запретить Индии и Китаю покупать российские нефть и газ, а потом у русских “по дешевке” скупить топливо и продать Европе". То есть, по мнению эксперта, суть санкций Трампа состоит в том, чтобы мы не продавали нефть Китаю и Индии, а поставляли ее Америке. Как вам такой расклад? Это может быть реальной схемой?— Надеюсь, что твердая воля политического руководства России не допустит такого варианта.Наша задача — обеспечивать национальный экономический суверенитет, продавать энергоресурсы на мировых рынках на максимально выгодных для нашей страны условиях. При этом нефть, нефтепродукты и газ уже многие годы занимают три позиции в ТОП-5 перечня основных товаров американского экспорта.Уверен, что администрация Трампа постарается всеми силами нарастить показатели углеводородов в собственной экспортной корзине, несмотря на песни дилетантов и "зеленых ряженых" о закате эры нефти.— Как сегодня себя чувствует нефтяной рынок России? Если вдруг мы потеряем рынок Индии и Китая, есть другие альтернативы?— До 2022 года логистические маршруты поставок нефти из России были преимущественно иными. Задачу сохранения лидерских позиций на мировом рынке энергоносителей никто не отменял. Об этом говорят основные документы государственного стратегического планирования. И Россия будет решать эту задачу независимо от действий Китая, Индии или иных игроков.— Что означает для Европы обязательство покупать в течение 3 лет американские энергоресурсы на сумму в 250 миллиардов долларов?— Означает ровно то, о чем сказал Трамп после переговоров с председателем Еврокомиссии: в течение трехлетнего периода ЕС будет приобретать американские нефть и природный газ не менее чем на 250 миллиардов долларов ежегодно. Уверен, что аналогичные объёмы из России обошлись бы ЕС значительно дешевле, но "горбатую"Европу избавит могила. Пусть теперь досыта оценят последствия заваренной ими санкционной каши.Более подробно о нефтяных амбициях США в интервью Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике

https://ukraina.ru/20250724/dmitriy-gusev-zakhvat-kapitoliya-pokazhetsya-ssha-raem-esli-neft-podorozhaet-do-150-200-dollarov-za-1065812046.html

сша

россия

европа

индия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, нефть, санкции, сша, россия, европа, индия, китай, экспортные пошлины, энергетика, экономика, дональд трамп