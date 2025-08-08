https://ukraina.ru/20250808/ukrainskie-eksperty-o-voyne-kotoroy-net-i-vode-kotoroy-ostro-ne-khvataet-naseleniyu-1066642789.html

Украинские эксперты о войне, которой нет, и воде, которой остро не хватает населению

Украинские эксперты о войне, которой нет, и воде, которой остро не хватает населению - 08.08.2025 Украина.ру

Украинские эксперты о войне, которой нет, и воде, которой остро не хватает населению

В украинском экспертном сообществе обсуждают, за какое время российские войска могут добить ВСУ и киевский режим. А в России думают над тем, какие проблемы необходимо срочно решать на новых территориях.

2025-08-08T04:49

2025-08-08T04:49

2025-08-08T04:49

россия

донбасс

украина

владимир зеленский

татьяна монтян

дмитрий гордон

вооруженные силы украины

сизо

рада

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066595162_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_71aba2b745af9ab2b95b9636260d10a1.jpg

На Украине полагают, что многое будет зависеть от действий США. Но какими могут быть эти действия?На самом деле Трамп не хочет ввязываться в войну, которая может стать для Америки "новым Афганистаном", считает украинский политолог Дмитрий Спивак. Если не удастся договориться с Москвой, ему придётся вводить обещанные санкции, которые ударят не только по России, но по самим США."Допустим, санкции введены. И что? "...Россия не капитулирует, Путин не испарится, военно-промышленный комплекс русский не остановится, нефть они будут продавать… Только для Трампа больших выгод я не вижу. Значит, продолжится закулисье", - подчеркнул эксперт в эфире канала Politeka. Он добавил, что главным противником для США является всё же не РФ, а Китай, уже обгоняющий Америку во многих сферах.А тут вдруг Китай и Бразилия напомнили о своём совместном мирном плане. С чего бы? Вероятно, момент урегулирования украинского кризиса близится — если только не прилетит "черный лебедь" откуда-нибудь из Британии. Такое вполне возможно, так как в сегодняшнем мире нет морали, да и не было, действует закон джунглей, обрисовал эксперт своё видение ситуации.Добавим, что по предложению американской стороны достигнута договорённость о проведении в ближайшее время встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передаёт РИА Новости.Тем временем боевые действия продолжаются. На фронте положение ВСУ ухудшается с каждым днём, не хватает пехоты, вообще не хватает желающих умереть за благополучие клики Зеленского. Отловленные ТЦК на улицах люди просто разбегаются.Как отметил в интервью журналисту Виталию Дикому украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, количество дезертиров в ВСУ сейчас составляет 250 тысяч человек — а это, по его словам. больше, чем, например, вся польская армия.К концу года количество самовольно покинувших часть может увеличиться до трёхсот тысяч, сказал эксперт, подчеркнув, что "это результат вот такой сомнительной политики, когда вместо "страны-мечты" мы получили страну слёз".Тем временем на новых территориях России многие острые проблемы остаются нерешёнными, и тянуть с их решением нельзя, страдают простые люди, утверждает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. Она в эфире одного из ютуб-каналов рассказала, что в Донецке до сих пор сохраняется очень тяжелая ситуация с водоснабжением.При этом, по её словам, продавцы воды имеют прибыль в 8 000 процентов (калькуляцию приводит издание "Антифашист") — а "за такие деньги капитализм готов не только решительно свернуть себе шею, но и устроить массовый геноцид целой агломерации".Адвокат подчеркнула, что эти деньги делаются "на крови, на смертях, на умирающих от жажды людях, пьющих из луж".Кто-то в России советует им потерпеть. А в Киеве отдельные индивиды радуются. Так, скандально известный медиа-деятель Дмитрий Гордон*, рекламировавший в своё время "чудодейственные" пирамидки, якобы помогающие от всех болезней, предлагает страдающим от жажды людям пить свою мочу, а когда та закончится — пить чужую."На фоне заявления придурка-Гордона*, тезис Зеленского о том, что "повернемо наших людей", заиграл новыми красками - "повернем", чтобы заставить пить мочу", - оценил ситуацию находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.Он продолжил: "К слову, Гордон усердно работает на (главу СБУ — Ред.) Малюка* - можете только представить, какие нравы у них там царят…".В свою очередь, Дмитрий Спивак назвал такое высказывание Дмитрия Гордона* "мерзопакостным" и тоже задал резонный вопрос — так за что же в таком случае воюют ВСУ, хотят ли в Киеве вернуть людей Донбасса - или хотят вернуть только территории? Впрочем, это вопрос риторический.От острой нехватки воды в Донбассе страдают не только люди, но и братья наши меньшие, которые сами не могут о себе позаботиться."Мы снова без воды… И завтра — тоже без неë… А что будет послезавтра — страшно даже предположить... Это реально КАТАСТРОФА!" - сообщил в своём телеграм-канале донецкий приют для бездомных животных "4 лапки"."В приюте пять сотен животных и вода для нас это всё: уход, чистота, гигиена, еда и процедуры", - говорится в сообщении.Сотрудники приюта заявляют, что в такой ситуации они находятся уже несколько лет. А что будет дальше? Для того, чтобы обезопасить своих подопечных, приют объявил сбор средств для закупки ёмкостей для запаса воды — для этого необходимо собрать 200 тысяч рублей. Будем надеяться, что общими усилиями удастся решить эту проблему.Но ведь необходимо обеспечить водой и людей, всё население региона. Тут уже силами одних только волонтёров не обойтись, нужны продуманные меры со стороны государства. Но... не все в России помнят, что в Донбассе идёт война, считает Монтян.Комментируя тот факт, что многие политические и общественные паблики в России практически не заметили освобождения российскими войсками города Часов Яр (бои шли много месяцев), адвокат заявила, что это её не очень-то удивляет, ведь "в стране нет войны"."Если в стране не замечают даже трагедию Донбасса с водой, то что говорить вообще о какой-то там войне", - пояснила она.Что до ситуации на подконтрольной киевскому режиму Украине, то там тоже будет весело, вполне вероятны попытки заменить Зеленского. Хотя, с другой стороны — зачем бы западным хозяевам его менять, раз он продолжает послушно утилизировать украинцев, сказала Монтян. Она добавила, что такая утилизация людей может продолжаться достаточно долго, разве что фронт посыпется - "но пока что никаких предпосылок для того, чтобы он сыпался, не просматривается, это правда".По её словам, для создания таких предпосылок необходима мобилизация всей России, "необходимо, чтобы люди поняли, что в стране идёт война, как-то в неё вовлекались, что-то делали".Монтян также отметила, что Киеву никакой мир не нужен, сегодня это просто "прокладка Запада", там зарабатывают (не все, но "избранные") на войне.У России цель другая, нужно добиться, чтобы с территории Украины и с территории Запада на территорию страны не летело ничего взрывающегося - "а добиться этого Россия может, только подавив полностью способность к сопротивлению врага на поле боя", - считает Монтян.Что касается сроков, то тут могут быть разные оценки. Так, Reuters пишет, ссылаясь на некие свои конфиденциальные источники, что в Москве будто бы прогнозируют обвал украинского фронта уже через два-три месяца.А вот замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук заявила, что война будет долгой, что "никто и ничто реально не указывает на близкое завершение войны"."Как видим, это прямой месседж от Банковой: готовьтесь к "затяжной войне на выносливость". Это и попытка подготовить общество к новым волнам мобилизации, и к возможному обрушению фронта, но главное — это фактическое признание того, что политическое руководство Украины не готово к миру. Ни на каких условиях", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".В завершение вернёмся к вопросу дефицита воды в Донбассе и отметим, что для её решения предпринимаются определённые меры. Недавно президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, на которой обратил внимание, в частности, на проблему нехватки воды в регионе.Власти обещают, что жители ДНР будут оплачивать воду по минимально возможным тарифам, а плату за водоотведение полностью отменят.По информации издания "Донецкое время", крупная сеть продажи разливной питьевой воды снизила цены (c 5 до 3,5 рублей за литр).Правительство ДНР проводит работу с предпринимателями и рассматривает вопрос предоставления субсидий производителям питьевой воды, отмечает издание.При котельных "Донбасстеплоэнерго" дополнительно оборудовано 78 мест раздачи технической воды населению, информирует канал "ДНР Онлайн".Сообщается также, что в Иловайске идут работы по очистке русел местных водоемов, которые подпитывают реку Крынка. А в Енакиево восстанавливают водовод от городской фильтровальной станции до Ново-Стожковского водопроводного узла, обеспечивающий водой более 83 тысяч жителей городов Торез, Шахтерск и Енакиево.* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Приближается момент, когда придется отвечать. О чем уже не мечтают украинские нацисты и что их ждет"И в статье Дмитрия Ковалевича "Овцы среди волков". Война народа и украинского государства не прекращается ни на день"*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

россия

донбасс

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, донбасс, украина, владимир зеленский, татьяна монтян, дмитрий гордон, вооруженные силы украины, сизо, рада, эксклюзив